Александра Литвинова
На сайте с 10 декабря 2014
На Декабристов открывается кофейня и магазин чая Cup in Cup
На улице Декабристов открывается магазин чая и кофейня Cup in Cup
На Декабристов открывается кофейня и магазин чая Cup in Cup На улице Декабристов открывается магазин чая и кофейня Cup in Cup
На Васильевском острове открылось кафе «Котлетное бюро»
На Среднем проспекте Васильевского острова открылось кафе «Котлетное бюро». Здесь можно недорого поесть и взять котлеты с собой
На Васильевском острове открылось кафе «Котлетное бюро» На Среднем проспекте Васильевского острова открылось кафе «Котлетное бюро». Здесь можно недорого поесть и взять котлеты с собой
На Рубинштейна открылось кафе «Вредные лепёшки бугурсок»
На Рубинштейна открылось кафе «Вредные лепёшки бугурсок»
На Рубинштейна открылось кафе «Вредные лепёшки бугурсок» На Рубинштейна открылось кафе «Вредные лепёшки бугурсок»
На Жуковского открылся винный бар Molto Buono
На улице Жуковского, 10 открылся новый винный бар — Molto Buono
На Жуковского открылся винный бар Molto Buono На улице Жуковского, 10 открылся новый винный бар — Molto Buono
Проект Twin Pins запустил интернет-магазин винтажных украшений
Петербургский магазин винтажных украшений Twin Pins запустил собственный интернет-магазин
Проект Twin Pins запустил интернет-магазин винтажных украшений Петербургский магазин винтажных украшений Twin Pins запустил собственный интернет-магазин
В Петербурге откроется тематический бар Black Mesa
Рядом с парком Технического университета откроется тематический бар Black Mesa, посвящённый игровой вселенной Half-Life и Portal
В Петербурге откроется тематический бар Black Mesa Рядом с парком Технического университета откроется тематический бар Black Mesa, посвящённый игровой вселенной Half-Life и Portal
На проспекте Авиаконструкторов открылся бар Every Day и ресторан «Все свои»
В ноябре на проспекте Авиаконструкторов открылось сразу два заведения — бар Every Day и семейный ресторан «Все свои»