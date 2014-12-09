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АЛ

Александра Литвинова

На сайте с 10 декабря 2014

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Рестораны

На Декабристов открывается кофейня и магазин чая Cup in Cup

На улице Декабристов открывается магазин чая и кофейня Cup in Cup

0
Рестораны

На Декабристов открывается кофейня и магазин чая Cup in Cup На улице Декабристов открывается магазин чая и кофейня Cup in Cup

Рестораны

На Васильевском острове открылось кафе «Котлетное бюро»

На Среднем проспекте Васильевского острова открылось кафе «Котлетное бюро». Здесь можно недорого поесть и взять котлеты с собой

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Рестораны

На Васильевском острове открылось кафе «Котлетное бюро» На Среднем проспекте Васильевского острова открылось кафе «Котлетное бюро». Здесь можно недорого поесть и взять котлеты с собой

Рестораны

На Рубинштейна открылось кафе «Вредные лепёшки бугурсок»

На Рубинштейна открылось кафе «Вредные лепёшки бугурсок»

0
Рестораны

На Рубинштейна открылось кафе «Вредные лепёшки бугурсок» На Рубинштейна открылось кафе «Вредные лепёшки бугурсок»

Рестораны

На Жуковского открылся винный бар Molto Buono

На улице Жуковского, 10 открылся новый винный бар — Molto Buono

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Рестораны

На Жуковского открылся винный бар Molto Buono На улице Жуковского, 10 открылся новый винный бар — Molto Buono

Магазины

Проект Twin Pins запустил интернет-магазин винтажных украшений

Петербургский магазин винтажных украшений Twin Pins запустил собственный интернет-магазин

0
Магазины

Проект Twin Pins запустил интернет-магазин винтажных украшений Петербургский магазин винтажных украшений Twin Pins запустил собственный интернет-магазин

Рестораны

В Петербурге откроется тематический бар Black Mesa

Рядом с парком Технического университета откроется тематический бар Black Mesa, посвящённый игровой вселенной Half-Life и Portal

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Рестораны

В Петербурге откроется тематический бар Black Mesa Рядом с парком Технического университета откроется тематический бар Black Mesa, посвящённый игровой вселенной Half-Life и Portal

Рестораны

На проспекте Авиаконструкторов открылся бар Every Day и ресторан «Все свои»

В ноябре на проспекте Авиаконструкторов открылось сразу два заведения — бар Every Day и семейный ресторан «Все свои»

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На проспекте Авиаконструкторов открылся бар Every Day и ресторан «Все свои»
Рестораны

На проспекте Авиаконструкторов открылся бар Every Day и ресторан «Все свои» В ноябре на проспекте Авиаконструкторов открылось сразу два заведения — бар Every Day и семейный ресторан «Все свои»