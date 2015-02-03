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Dasha Ilyashenko

На сайте с 3 февраля 2015

Комментарии1
Темы0
Посты3
Коротко0
Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию
Город
Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в РоссиюСменить автомобиль на скутер, научиться готовить и найти нелегальную работу — The Village узнал, как российский кризис повлиял на жизнь дауншифтеров в азиатских странах и кого заставил вернуться
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Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию
Город

Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию Сменить автомобиль на скутер, научиться готовить и найти нелегальную работу — The Village узнал, как российский кризис повлиял на жизнь дауншифтеров в азиатских странах и кого заставил вернуться

Как Мельбурн станет холоднее на четыре градуса
Иностранный опыт
Как Мельбурн станет холоднее на четыре градусаГороду постоянно приходится бороться с сильнейшей засухой. Местные власти нашли решение — понизить среднюю температуру в городе. The Village узнал, как они это сделают
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Как Мельбурн станет холоднее на четыре градуса
Иностранный опыт

Как Мельбурн станет холоднее на четыре градуса Городу постоянно приходится бороться с сильнейшей засухой. Местные власти нашли решение — понизить среднюю температуру в городе. The Village узнал, как они это сделают

Пойти по миру: Как открыть дома ресторан для туристов
Иностранный опыт
Пойти по миру: Как открыть дома ресторан для туристов Познакомиться с национальной кухней в доме местных жителей — мечта многих путешественников. The Village нашёл сервисы, с помощью которых это можно сделать
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Пойти по миру: Как открыть дома ресторан для туристов
Иностранный опыт

Пойти по миру: Как открыть дома ресторан для туристов Познакомиться с национальной кухней в доме местных жителей — мечта многих путешественников. The Village нашёл сервисы, с помощью которых это можно сделать