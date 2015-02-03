Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию Сменить автомобиль на скутер, научиться готовить и найти нелегальную работу — The Village узнал, как российский кризис повлиял на жизнь дауншифтеров в азиатских странах и кого заставил вернуться