Dasha Ilyashenko
На сайте с 3 февраля 2015
Город
Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в РоссиюСменить автомобиль на скутер, научиться готовить и найти нелегальную работу — The Village узнал, как российский кризис повлиял на жизнь дауншифтеров в азиатских странах и кого заставил вернуться
Город
Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию Сменить автомобиль на скутер, научиться готовить и найти нелегальную работу — The Village узнал, как российский кризис повлиял на жизнь дауншифтеров в азиатских странах и кого заставил вернуться
Иностранный опыт
Как Мельбурн станет холоднее на четыре градусаГороду постоянно приходится бороться с сильнейшей засухой. Местные власти нашли решение — понизить среднюю температуру в городе. The Village узнал, как они это сделают
Иностранный опыт
Как Мельбурн станет холоднее на четыре градуса Городу постоянно приходится бороться с сильнейшей засухой. Местные власти нашли решение — понизить среднюю температуру в городе. The Village узнал, как они это сделают
Иностранный опыт
Пойти по миру: Как открыть дома ресторан для туристов Познакомиться с национальной кухней в доме местных жителей — мечта многих путешественников. The Village нашёл сервисы, с помощью которых это можно сделать
Иностранный опыт