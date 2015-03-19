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Николай Кравчук

На сайте с 18 марта 2015

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Бизнес
Собачий гаджетОснователь проекта Spotty Николай Кравчук рассказывает, как он с коллегами придумал фитнес-трекер для собак и запускает производство в России
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Бизнес

Собачий гаджет Основатель проекта Spotty Николай Кравчук рассказывает, как он с коллегами придумал фитнес-трекер для собак и запускает производство в России