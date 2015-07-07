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Айсылу Айсина

На сайте с 7 июля 2015

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Город

Cкорость движения автомобилей в Москве увеличилась на 12 %

При этом количество транспорта, который въезжает в центр, сократилось на 25 %

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Город

Cкорость движения автомобилей в Москве увеличилась на 12 % При этом количество транспорта, который въезжает в центр, сократилось на 25 %

Еда

Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России

Для заказа через интернет доступен весь ассортимент пекарни на Кузнецком Мосту

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Еда

Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России Для заказа через интернет доступен весь ассортимент пекарни на Кузнецком Мосту

Город

Тёплая погода вернётся в Москву к концу недели

В выходные столбики термометров покажут 26 градусов тепла

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Город

Тёплая погода вернётся в Москву к концу недели В выходные столбики термометров покажут 26 градусов тепла

Общественные пространства

В Московском зоопарке появился на свет птенец розового фламинго

Сейчас он самостоятельно плавает в пруду, а через месяц научится летать

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Общественные пространства

В Московском зоопарке появился на свет птенец розового фламинго Сейчас он самостоятельно плавает в пруду, а через месяц научится летать

Рестораны

На месте «Советского дайнера» в Большом Черкасском переулке открылась бургерная The Burger Co

Бургеры здесь готовят при посетителях из свежего, а не замороженного, мяса от российских поставщиков

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Рестораны

На месте «Советского дайнера» в Большом Черкасском переулке открылась бургерная The Burger Co Бургеры здесь готовят при посетителях из свежего, а не замороженного, мяса от российских поставщиков

Город

Бывший дизайнер «Яндекс.Карт» запускает картографический сервис «Улицы прогулок»

По словам Андрея Кармацкого, его сервис должен помочь в организации комфортных прогулок по городским улицам

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Город

Бывший дизайнер «Яндекс.Карт» запускает картографический сервис «Улицы прогулок» По словам Андрея Кармацкого, его сервис должен помочь в организации комфортных прогулок по городским улицам

Weekend

В Калужской области пройдёт фестиваль мультфильмов под открытым небом

В программу фестиваля вошли больше 50 часов новых короткометражек из России и других стран

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Weekend

В Калужской области пройдёт фестиваль мультфильмов под открытым небом В программу фестиваля вошли больше 50 часов новых короткометражек из России и других стран

Общественные пространства

Несколько центральных улиц в Москве замостят крупноразмерной плиткой

Новая плитка в три раза длиннее и вдвое шире обычной

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Общественные пространства

Несколько центральных улиц в Москве замостят крупноразмерной плиткой Новая плитка в три раза длиннее и вдвое шире обычной

Общественные пространства

В Московском зоопарке впервые родился морской котик

Детёныш северного морского котика родился в конце июня

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Общественные пространства

В Московском зоопарке впервые родился морской котик Детёныш северного морского котика родился в конце июня