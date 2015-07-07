Айсылу Айсина
На сайте с 7 июля 2015
Cкорость движения автомобилей в Москве увеличилась на 12 %
При этом количество транспорта, который въезжает в центр, сократилось на 25 %
Cкорость движения автомобилей в Москве увеличилась на 12 % При этом количество транспорта, который въезжает в центр, сократилось на 25 %
Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России
Для заказа через интернет доступен весь ассортимент пекарни на Кузнецком Мосту
Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России Для заказа через интернет доступен весь ассортимент пекарни на Кузнецком Мосту
Тёплая погода вернётся в Москву к концу недели
В выходные столбики термометров покажут 26 градусов тепла
Тёплая погода вернётся в Москву к концу недели В выходные столбики термометров покажут 26 градусов тепла
В Московском зоопарке появился на свет птенец розового фламинго
Сейчас он самостоятельно плавает в пруду, а через месяц научится летать
В Московском зоопарке появился на свет птенец розового фламинго Сейчас он самостоятельно плавает в пруду, а через месяц научится летать
На месте «Советского дайнера» в Большом Черкасском переулке открылась бургерная The Burger Co
Бургеры здесь готовят при посетителях из свежего, а не замороженного, мяса от российских поставщиков
На месте «Советского дайнера» в Большом Черкасском переулке открылась бургерная The Burger Co Бургеры здесь готовят при посетителях из свежего, а не замороженного, мяса от российских поставщиков
Бывший дизайнер «Яндекс.Карт» запускает картографический сервис «Улицы прогулок»
По словам Андрея Кармацкого, его сервис должен помочь в организации комфортных прогулок по городским улицам
Бывший дизайнер «Яндекс.Карт» запускает картографический сервис «Улицы прогулок» По словам Андрея Кармацкого, его сервис должен помочь в организации комфортных прогулок по городским улицам
В Калужской области пройдёт фестиваль мультфильмов под открытым небом
В программу фестиваля вошли больше 50 часов новых короткометражек из России и других стран
В Калужской области пройдёт фестиваль мультфильмов под открытым небом В программу фестиваля вошли больше 50 часов новых короткометражек из России и других стран
Несколько центральных улиц в Москве замостят крупноразмерной плиткой
Новая плитка в три раза длиннее и вдвое шире обычной
Несколько центральных улиц в Москве замостят крупноразмерной плиткой Новая плитка в три раза длиннее и вдвое шире обычной
В Московском зоопарке впервые родился морской котик
Детёныш северного морского котика родился в конце июня