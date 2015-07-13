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Владимир Янушкевич
На сайте с 8 июля 2015
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Бизнес
Крафт в штанах
Основатель швейной мастерской Plan B Владимир Янушкевич написал о том, зачем он стал шить «крафтовые» джинсы в Перове
25
Бизнес
Крафт в штанах
Основатель швейной мастерской Plan B Владимир Янушкевич написал о том, зачем он стал шить «крафтовые» джинсы в Перове
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