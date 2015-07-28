вернуться на старую версию сайта
18 сентября, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии0
Темы0
Посты1
Коротко0
АП

Анна Пуртова

На сайте с 22 июля 2015

Комментарии0
Темы0
Посты1
Коротко0
Бизнес
Было бы желаниеСупервайзер по привлечению и продвижению талантов компании Efes Rus написала о том, зачем берёт на работу специалистов без опыта
9
Бизнес

Было бы желание Супервайзер по привлечению и продвижению талантов компании Efes Rus написала о том, зачем берёт на работу специалистов без опыта