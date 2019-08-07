Это почти в два раза дешевле, чем стоимость такого же объема интернета в домашней сети на некоторых тарифах. Уральскому оператору удалось договориться с провайдерами популярных у россиян стран о снижении стоимости. Использование интернета в роуминге у его клиентов с тех пор увеличилось в три раза. Кроме того, у Мотив есть несколько других выгодных предложений по роумингу.