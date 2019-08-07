БеситЦифры: Почему звонки и интернет такие дорогие в роуминге?
Оффлайн-приложения, хитрости в настройках телефонов, самостоятельный выбор зарубежного оператора и другие возможности сэкономить
В потоке «Бесит» The Village обсуждает проблемы, которые волнуют и раздражают большинство людей, а также предлагает варианты решений. В этом выпуске вместе с оператором Мотив объясняем, из чего складываются цены на связь за рубежом и как сэкономить на роуминге, чтобы потратить отпускные на вкусности и впечатления.
Около 3 500
рублей за 10 дней, по оценкам экспертов, приходится тратить туристам этим летом на связь
за рубежом
Да, это очень много. Зарубежные операторы имеют фиксированную стоимость на услуги роуминга для абонентов из России. Сейчас отечественные провайдеры, идущие навстречу своим клиентам, пытаются договориться с иностранными коллегами о снижении стоимости (что из этого выходит — ниже).
При этом список популярных направлений по-прежнему возглавляют Турция, Греция, Италия, Испания и Вьетнам. Путевки и билеты туда существенно подорожали, поэтому путешественникам приходится хитрить, чтобы поехать на любимый курорт: снимать квартиры и комнаты вместо отелей, гуглить бюджетные рестораны для местных и промокоды для Airbnb от трэвел-блогеров. А еще экономить на связи всеми возможными путями — подсказываем, как.
На 20 %
уменьшился поток абонентов мотив, выезжавших за границу в начале лета 2019 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года
Около 20
трэвел-приложений работают без подключения к сети
Заранее сохраните музыку (на Apple Music и подобных сервисах нужно не просто добавлять плейлисты, но и затем скачивать их), подкасты и книги, а также убедитесь, работают ли ваши любимые программы без связи. Среди работающих — карты Maps.Me, City Maps 2GO и Wi-Fi Map, конвертор валют XE Currency, путеводители Triposo и Redigo, переводчики от Google и «Яндекса», планировшик TouristEye и агрегатор информации об аэропортах GateGuru.
Многие туристы изумляются, откуда счет за роуминг, если в поездке они пользовались только вайфаем. На самом деле, считаются и пришедшие вам сообщения, которые вы не открывали, а ваши программы продолжают работать, пока вы ими не пользуетесь: отправляют вам уведомления, а разработчикам — статистику, ловят геолокацию и автоматически обновляются. Отключив передачу данных в настройках телефона, вы сэкономите приличную сумму.
0
мегабайтов потратят
ваши приложения, если отключить
передачу данных
Всего 5
рублей теперь стоит 1 мегабайт интернета в роуминге
для клиентов Мотив
Это почти в два раза дешевле, чем стоимость такого же объема интернета в домашней сети на некоторых тарифах. Уральскому оператору удалось договориться с провайдерами популярных у россиян стран о снижении стоимости. Использование интернета в роуминге у его клиентов с тех пор увеличилось в три раза. Кроме того, у Мотив есть несколько других выгодных предложений по роумингу.
Мотив предлагает «Тариф за границей», куда входят: по 15 входящих и исходящих минут, 20 смс и 500 мегабайтов. Последних вполне хватит, если периодически заходить в поисковики и в мессенджеры. Можно дополнительно отключить в браузере показ картинок и рекламы, это сократит потребление трафика.
1 900
рублей на 30 дней стоит «Тариф за границей» от Мотив
5
рублей составит ежесуточный платеж
с услугой «Роуминг нон-стоп» от Мотив
Подключайте эту услугу, если вам важно продолжать свободно общаться и принимать входящие звонки. За минуту входящего вызова вы заплатите 7,7 рублей, а исходящие будут рассчитаны в соответствии с международными тарифами.
В среднем, звонки из Испании в Россию обойдутся в 40 рублей в минуту, из Турции — в 30, из Греции и с Кипра — в 35, из Болгарии — в 26. Мотив дает своим клиентам возможность самим выбрать оператора, к которому они подключатся в отпуске — от этого зависит стоимость роуминга. Это легко сделать на основном сайте оператора.
15
рублей в минуту стоят исходящие звонки из Черногории в Россию.
Это самое выгодное предложение
от Мотив
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