БУХГАЛТЕРИИ НАДО БЫЛО РАЗОБРАТЬСЯ, КАК ПРЕВРАТИТЬ НЕПОНЯТНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ В ПОНЯТНЫЕ. Сотрудники финансового отдела сразу сказали, что деньги должны напрямую попадать к дилерам, так как по закону производитель не имеет права ничего продавать конечному потребителю. Но как сделать так, чтобы деньги списывались с карточки клиента и зачислялись на счет нужному дилеру? На помощь пришли партнеры проекта — «Райффайзенбанк» и «Яндекс.Деньги». Они разобрались, как это устроить. Работы было море: у Renault больше 100 дилеров, им всем предложили поработать через онлайн-шоу-рум. Тут надо сказать, что в течение нескольких месяцев сотрудники Renault выступали с речами перед начальниками других холдингов, которые продают автомобили. Их надо было убедить в реальности этой затеи и в том, что она со временем принесет выгоду, да и вообще, может, со временем именно так и будут продавать машины, а в Renault окажутся к этому готовы.

СОРОК ИЗ СТА ДИЛЕРОВ ПЕРВЫМИ РЕШИЛИСЬ ПОПРОБОВАТЬ СИСТЕМУ НА СЕБЕ —со всеми надо заключить договор, выставить счет, все оформить. При этом «Райффайзенбанк» и «Яндекс» получают лишь небольшой процент с небольшого оборота. Но тем не менее они согласились попробовать что-то новое, им было интересно. Благодаря этому сотрудничеству Россия — первая страна, в которой заработал онлайн-шоу-рум.

ЮРИСТАМ НАДО БЫЛО ПОНЯТЬ, КАК ВСЕ ОФОРМИТЬ. У Renault есть дилеры, только они могут продавать автомобили в России. Опять же по закону концерн не имеет права ничего продавать физическим лицам. Да и у компании нет такой цели, задача онлайн-шоу-рума — проложить еще одну дорогу клиентам к салону дилера. Но, чтобы сэкономить время покупателю, нужно взять задаток. После многочисленных консультаций была наконец найдена правильная формулировка: «Условия предварительной продажи».