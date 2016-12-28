Спецпроекты«Лучше зарабатывать, а не экономить»: Москвичи о своих тратах
Как изменились потребительские привычки в этом году
Технологии меняют наши привычки: мы зачастую уже не носим с собой кошелек, продукты заказываем в интернете, а приложения помогают планировать траты. Для совместного проекта с Mastercard мы поговорили с горожанами, которые привыкли тратить много. Мы обсудили, что помогает им вести бюджет, какие покупательские привычки у них появились в этом году и какие ушли.
Анна Липатова
креативный директор Trendsbrands.ru и главред Trends Brands Club
Я не выпускаю телефон из рук — продюсирую съемки, организую мероприятия, ищу авторов, редактирую тексты. Вся моя жизнь в смартфоне, может, поэтому я его никогда не теряю, в отличие от кошелька со всеми карточками. И это обидно, потому что у меня множество скидочных карт ресторанов, баров, магазинов. Если место мне нравится, я специально начинаю ходить туда чаще, чтобы получать бонусы.
Я умею экономить деньги компании, но не свои. Копить тоже не получается. Если мне что-то нужно сверх того, что я могу себе позволить, — я начинаю думать, как мне заработать, а не урезать траты. Конечно, я стараюсь разумно подходить к покупкам, но не всегда получается. Могу купить трендовую вещь в конце сезона, понимая, что надену ее всего один раз. Или 115-ю белую рубашку. Я знаю о своей импульсивности, поэтому перед важными покупками советуюсь с друзьями. Меня выручает сосед — он прекрасно следит за своими доходами и расходами и учит этому меня: установил лимит на мои покупки — за лишние может предать меня анафеме. При этом я стараюсь извлекать выгоду из своей любви к тратам. Во время распродаж я сразу заказываю любимую одежду и косметику, даже если это не самая необходимая вещь. Но так все дешевле, чем в ЦУМе или «Цветном», например.
Этот год был эмоционально напряженный, непредсказуемый и в работе, и в личной жизни, и в политике. Я побывала в Дании, Германии, Армении, да еще и по России прокатилась — как раз на волне антикризисных путешествий летала в Сочи и Нижний Новгород. Какие-то перелеты оплачивала милями, но, насколько я понимаю, они все равно не бесплатные — пассажиры платят за топливо.
Анастасия Колесникова
создатель проекта «Местная еда»
Я помогаю людям открыть свое дело: от ресторана до фуд-трака. Пять лет назад ради воплощения своей идеи я ушла со своей предыдущей работы. Тогда я первый раз села планировать бюджет — скачала разные приложения, которые позволяют следить за ним. Тогда мобильные банки не делали разбивку по расходам, и все надо было вносить в приложение. Теперь, конечно, все иначе, и я смотрю, на что и как трачу.
Когда-то мама сказала, что мне стоит научиться копить. Я ответила, что лучше научусь зарабатывать и тогда мне не придется экономить делать. Деньги для меня — это ресурс, а не цель существования.
Когда начинаешь зарабатывать, перестаешь зависеть от своих планов, и груз планирования становится легче. Даже если ставить амбициозную цель — заработать миллион — это же на самом деле ограничение, почему нельзя больше? А если я волею судеб окажусь в Африке, чем я буду мерить миллион? Все рамки, которые я возвожу, меня ограничивают. А чем меньше я себя ограничиваю, тем эффективнее я делаю собственные проекты. Мне потребовалось два года ведения собственного бизнеса, чтобы это понять.
Я много трачу на книги, самообразование и путешествия. Две недели назад накупила книжек на 40 тысяч рублей — и они мне нужны. Много трачу и на культуру. Конечно, обидно, что билеты на «Манон Леско» в Большом театре стоят от 15 тысяч, но я не жалею, что сходила. Я могу сорваться и куда-то уехать из серии позавтракать, но дело не в импульсивности — это сознательность. Сознательность жизни и своих действий. Я отвечаю за свою жизнь. И на мне лежит ответственность. Несколько лет назад я перестала ощущать груз этой ответственности и стала получать от нее удовольствие.
Никита Павлов
со-основатель и арт-директор Qlean
Я одним из первых в России подключил Apple Pay. Оплачивать можно везде, где работает бесконтактная технология оплаты. Поводов держать наличные все меньше. Спустился из офиса в кафетерий, приложил часы к терминалу и оплатил свой кофе. Недавно у меня был случай — я забыл кошелек, но смог не возвращаться за ним домой благодаря Apple Pay. И в кафе позавтракал, и на метро добрался до офиса.
Я стараюсь автоматизировать все свои платежи, хочу исключить лишнее. Все по телефону, без наличных. Специальный сервис убирает мой дом, еду привозит два раза в неделю Grow Food, по городу возит Uber.
Три года назад я установил приложение для планирования бюджета — YNAB. Основный принцип в том, что учет ведется не после того, как все деньги потрачены, а перед этим. Получив деньги, я сразу планирую каждый рубль. Это очень хорошее упражнение, которое помогает не допускать ненужных трат и не тратить слишком много на какую-либо категорию. Например, запланировав десять тысяч рублей на походы в кафе, я могу понять, что пора притормозить, когда вижу, что на счету «кафе» у меня осталась пара тысяч, а до конца месяца еще две недели. Проблема многих людей в том, что они не видят и не понимают, на что уходят их деньги. Получил зарплату — кажется, что много денег. Сходил в кино, прошелся по магазинам — и все закончилось. Начинаются долги, кредиты и прочее. А этого можно было избежать с более осмысленным подходом к тратам.
Сергей Немалевич
научный журналист
Я могу быть в чем-то консерватором: не тороплюсь осваивать новые мессенджеры, не завел канал в Telegram, плохо рисую пальцем на экране и не мечтаю о новых смарт-часах, но если могу сэкономить, то использую новые технологии.
Я ношу с собой десяток дисконтных карт и карт лояльности, еще полсотни лежат дома. Конечно, их место не в бумажнике и не в ящике стола, а в смартфоне, тем более что телефон сможет присылать полезные уведомления — например, что именно сегодня по карте в моей любимой пиццерии скидка.
Все больше я покупаю онлайн. В сущности, почти все, кроме еды: и билеты в музей, и японский наполнитель для кошачьего туалета (который, кстати, больше нигде и не купить). Благодаря Amazon я перешел на электронные книги: шуршанию страниц предпочел один клик. Вся техника — через «Яндекс.Маркет», всякая мишура — на AliExpress. Одежду и обувь я меряю в магазине, а заказываю на Farfetch с доставкой в Россию — обходится в полтора раза дешевле.
Я пару раз пробовал вести свой бюджет в мобильных приложениях, но сдался спустя несколько дней. А когда записываешь не все траты, это теряет смысл. Какой-то учет пытается вести за меня мое банковское приложение, но я заглядываю в статистику редко, да и то, только чтобы убедиться в очевидном: больше всего трачу на путешествия и еду, включая не только на продукты, но и на походы по ресторанам и барам. Например, сейчас я в отпуске в Стокгольме. Блюдо в ресторане средней руки может стоить 30 евро, поездка на метро — 3,5 евро. Впрочем, деньги для того и нужны, чтобы их тратить.