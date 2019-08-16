СпецпроектыИз космонавтов в программисты: Как все захотели научиться кодить
И на сколько в год растет зарплата в IT-отрасли
На рынке труда сфера IT считается одной из самых стабильных. С каждым годом спрос на IT-специалистов становится все больше. Вместе с ним растет интерес к профессиям, связанным с информационными технологиями, и количество запросов на обучение программированию. Кажется, если раньше все мечтали стать космонавтами, сегодня все хотят кодить. Почему — объясняем в цифрах вместе с Райффайзенбанком.
1
год требуется IT-специалисту, чтобы дорасти от джуниора до средней позиции
При этом вместе с ростом опыта — примерно каждые два года — средняя медианная зарплата по отрасли увеличивается почти на 40 %. Кстати, самыми востребованными оказываются специалисты с опытом работы от года до трех лет.
От 3 до 9
человек входит
в кросс-функциональную команду, которая создает продукт от начала до конца
От идеи до MVP (minimum viable product — «минимально жизнеспособный продукт») может пройти меньше месяца. При этом продукт постоянно совершенствуется — в среднем на каждый релиз уходит два-три спринта (один спринт — это две недели). Новое направление бизнеса можно запустить меньше чем за полгода. Например, дистанционное обслуживание малого бизнеса в городах без отделений (SME digital) Райффайзенбанк запустил за несколько месяцев.
На 517 %
возрос спрос
на блокчейн-программистов в 2018 году
Судя по тому, что открытых вакансий на эту позицию становится все больше, программист с опытом блокчейн-разработки может стать одной из самых популярных профессий в мире. Блокчейн-технологии активно развиваются и в финансовом секторе. Так, в Райффайзенбанке за год успели выпустить электронную ипотечную закладную с регистрацией и хранением в блокчейне, создали собственную блокчейн-платформу R-chain, а также разработали экосистему для корпоративных клиентов, в которой расчеты по поставкам осуществляются в блокчейне.
38 % —
доля IT-вакансий
от всех вакансий на российском рынке
Эта цифра продолжает расти (с 2016 по 2018 год она увеличилась на 5,5 %). При этом специалистов, способных удовлетворить спрос, по-прежнему не хватает. Сам же российский IT-рынок за последний год увеличился на 17 % и оценивается уже в 1,5 триллиона рублей.
2,6
резюме в среднем
приходится на одну вакансию в сфере IT
По оценке Фонда развития интернет-инициатив, в ближайшие десять лет российскому рынку потребуется еще 2,05 миллиона IT-специалистов. Больше всего отечественным компаниям не хватает разработчиков.
6,1 %
IT-специалистов в России
составляют женщины.
При этом, как показало одно из исследований, в коде женщин обнаруживается меньше ошибок. Может быть, поэтому компании, в штате которых больше женщин, в итоге оказываются прибыльнее.
79 %
IT-специалистов уверены,
что построить успешную карьеру в IT можно без высшего технического образования
По их мнению, чтобы стать профессионалом, достаточно таланта и желания самостоятельно развиваться. Для начала можно бесплатно послушать гарвардский курс лекций CS50. А после попробовать попасть на IT-стажировку в Райффайзенбанк. Правда, конкуренция здесь повыше: на одно место приходится 100 резюме.
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