Судя по тому, что открытых вакансий на эту позицию становится все больше, программист с опытом блокчейн-разработки может стать одной из самых популярных профессий в мире. Блокчейн-технологии активно развиваются и в финансовом секторе. Так, в Райффайзенбанке за год успели выпустить электронную ипотечную закладную с регистрацией и хранением в блокчейне, создали собственную блокчейн-платформу R-chain, а также разработали экосистему для корпоративных клиентов, в которой расчеты по поставкам осуществляются в блокчейне.