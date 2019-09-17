Репутация компании и карьера

Стоит выбирать те позиции и те компании, где ты видишь себя не только сейчас, но как минимум через год-два. Важно понимать, как будешь развивать то направление, которое тебе доверяют, и как будешь развиваться сам. Если на какой-то из этих вопросов ответ неясен, стоит подумать еще раз. На мой взгляд, все меньшее значение в профессиональном мире имеют должности — важно то, чем ты по факту занимаешься и что умеешь.

Офис

Мне нравятся офисы с высокими потолками, с большим количеством света, с кирпичными стенами — в общем, лофты. Они настраивают на рабочий лад, но в то же время не дают перенапрягаться — взгляду всегда есть за что зацепиться, будь то не совсем ровная кладка или окна нестандартной формы. Нравятся деревянные столы, особенно необработанные, а еще удобные кресла. Это элементы комфорта и в то же время минимализма, которые я так ценю.

Дресс-код

Примерять на себя офисный стиль, который кажется мне скучным и неудобным, я бы не хотела. Он визуально прибавит мне лет пять, а я еще так молода. Ну и ходить в туфлях для меня так себе удовольствие, лучше выбирать из 25 пар кроссовок. Гладить каждый день эти рубашки, юбки, брюки тоже не хочу. С течением лет так сложилось, что все больше внимания я уделяю не тому, какое внешнее впечатление произвожу на окружающих людей, а тому, как я сама себя в этом чувствую. Это важно, это часть настроения, а когда оно хорошее, каждый из нас становится увереннее. Да и в диджитал-среде как-то давно не принято (если вообще когда-то было) одеваться по дресс-коду. Я умею только диджитал, а значит, моя судьба — быть кэжуалом.

Карьера

Знаю массу людей, которые растут горизонтально в рамках компаний (в том числе и по зарплате), но не стремятся руководить людьми. Это интересная тенденция, которая показывает особую степень погружения представителей нашего поколения в себя и свои потребности. Знаю руководителей отдела разработки, которые вдруг решили дауншифтить и снова стать разработчиками (самого высокого класса, без потери в зарплате, но без административных обязанностей). Их фан — писать идеальный код каждый день.

Коллеги

Почему-то в компаниях часто бывает негласное правило: ругать за плохое, а вот похвалить за хорошее — нет. Ну это бред, согласитесь? И вроде бы я уже взрослая, а так иногда не хватает благодарности или простого «спасибо».

Начальники

Для меня лучший босс — тот, к кому можно прийти за советом. И он его даст, не скажет, что это твоя зона ответственности, еще что-то в этом духе, а поверит в то, что ты уже перепробовал все варианты и он твоя последняя надежда.