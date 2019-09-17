Считается, что миллениалы выбирают работу иначе, чем их родители. Интересные задачи и комфортные условия для них часто значат больше, чем стабильность и размер зарплат. И если еще десять лет назад престижными называли должности вроде юриста или менеджера, то сейчас фокус сместился на быстро развивающиеся профессии, где есть место свободе и творчеству. Мы поговорили с миллениалами и из первых рук узнали, как они выбирают работу, какие ожидания на нее возлагают и что из этого уже стало реальностью. А эксперты Райффайзенбанка сравнили услышанное с условиями в их компании и на рынке в целом.
Олег
Акбаров
/ выпускник Moscow Coding School,
разработчик в Replika
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Дресс-код placeholder+image
Иронично, но для миллениалов настоящая контркультура сейчас — это не зеленые волосы и худи, а приличный костюм и ботинки. В эпоху, когда тренды разлетаются так же быстро, как посылки с AliExpress, то, что было призвано отделять своих от чужих, абсолютно не справляется со своей ролью. Если вам доведется поработать в компании с дресс-кодом, примите это как необходимость. С другой стороны, сложно представить, каким должен быть квартальный бонус, чтобы он мог на равных конкурировать с возможностью прийти на работу в трениках.
Офис и локация placeholder+image
Хорошие компании делают хорошие люди. Такие, с которыми у вас есть общие ценности и, простите за высокий слог, понимание прекрасного. Поэтому не может быть такого, что вас устраивает все, кроме офиса. Это означает, что вы просто не всю правду знаете о тех, к кому идете на работу.
Коллеги и начальство placeholder+image
Если сожалеешь о каждом прожитом дне, тратишь всю премию на психиатра и празднуешь пятницу как карнавал в Рио, то можешь не уточнять, в какой команде и с кем именно тебе приходится работать. Найти своих непросто в принципе, а тех, с кем еще и можно работать (то есть проводить долгие часы вместе, иногда в кризисных ситуациях), и того сложнее, но практика показывает, что эта задача выполнима.
Карьера placeholder+image
Я не думаю, что в восприятии карьеры у нашего поколения что-то драматически поменялось. В СМИ о миллениалах любят говорить, что предел их мечтаний и единственное стремление — карьера блогера или инстаграм-модели, но это просто кликбейт и провокация. Любовь к авокадо-тостам и злоупотребление эмодзи не мешают им строить успешные и порой даже великие компании.
Уважение к клиентам — приоритет любой хорошей компании. В таких структурах, как банки, сотрудники, которые взаимодействуют с клиентами напрямую, сохраняют деловой стиль в одежде. Пять лет назад в бэк-офисах также действовал дресс-код, потом появилась «неформальная пятница», а сегодня произошел переход на urban casual. Конечно, никто не ходит за сотрудниками и не сверяет соответствие наряда принятому дресс-коду, компания в первую очередь ожидает, что при выборе одежды сотрудники будут исходить из двух соображений: здравого смысла и уважения к коллегам.
Владимир Химаныч
/ руководитель управления по работе
с персоналом Райффайзенбанка
Юля
Карпова
/ генеральный директор агентства RealHR
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Репутация компании и карьера placeholder+image
Стоит выбирать те позиции и те компании, где ты видишь себя не только сейчас, но как минимум через год-два. Важно понимать, как будешь развивать то направление, которое тебе доверяют, и как будешь развиваться сам. Если на какой-то из этих вопросов ответ неясен, стоит подумать еще раз. На мой взгляд, все меньшее значение в профессиональном мире имеют должности — важно то, чем ты по факту занимаешься и что умеешь.
Офис placeholder+image
Мне нравятся офисы с высокими потолками, с большим количеством света, с кирпичными стенами — в общем, лофты. Они настраивают на рабочий лад, но в то же время не дают перенапрягаться — взгляду всегда есть за что зацепиться, будь то не совсем ровная кладка или окна нестандартной формы. Нравятся деревянные столы, особенно необработанные, а еще удобные кресла. Это элементы комфорта и в то же время минимализма, которые я так ценю.
Дресс-код placeholder+image
Примерять на себя офисный стиль, который кажется мне скучным и неудобным, я бы не хотела. Он визуально прибавит мне лет пять, а я еще так молода. Ну и ходить в туфлях для меня так себе удовольствие, лучше выбирать из 25 пар кроссовок. Гладить каждый день эти рубашки, юбки, брюки тоже не хочу. С течением лет так сложилось, что все больше внимания я уделяю не тому, какое внешнее впечатление произвожу на окружающих людей, а тому, как я сама себя в этом чувствую. Это важно, это часть настроения, а когда оно хорошее, каждый из нас становится увереннее. Да и в диджитал-среде как-то давно не принято (если вообще когда-то было) одеваться по дресс-коду. Я умею только диджитал, а значит, моя судьба — быть кэжуалом.
Карьера placeholder+image
Знаю массу людей, которые растут горизонтально в рамках компаний (в том числе и по зарплате), но не стремятся руководить людьми. Это интересная тенденция, которая показывает особую степень погружения представителей нашего поколения в себя и свои потребности. Знаю руководителей отдела разработки, которые вдруг решили дауншифтить и снова стать разработчиками (самого высокого класса, без потери в зарплате, но без административных обязанностей). Их фан — писать идеальный код каждый день.
Коллеги placeholder+image
Почему-то в компаниях часто бывает негласное правило: ругать за плохое, а вот похвалить за хорошее — нет. Ну это бред, согласитесь? И вроде бы я уже взрослая, а так иногда не хватает благодарности или простого «спасибо».
Начальники placeholder+image
Для меня лучший босс — тот, к кому можно прийти за советом. И он его даст, не скажет, что это твоя зона ответственности, еще что-то в этом духе, а поверит в то, что ты уже перепробовал все варианты и он твоя последняя надежда.
Юлия
Хамитова
/ куратор программы Russian Film Week,
актриса
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Репутация и сфера деятельности компании placeholder+image
Из двух вариантов — пойти в большую крутую компанию на скромную позицию или в маленькую и неизвестную, но сразу на хорошее место, я выберу третий: пойду на перспективную работу. В каком виде будет вознаграждение — вопрос моих ожиданий и целей. Например, можно согласиться на большой сериал из 100 серий и получать стабильный гонорар на протяжении года. Но из-за не самой удачной роли в будущем, возможно, будет сложно продвинуться в карьере. А можно пойти бесплатно или за меньший гонорар сниматься в короткометражном фильме, который покажут на кинофестивале. Мне этот вариант ближе.
Расположение офиса, дорога placeholder+image
Я знаю людей, которые сдают свою недвижимость в одном районе города и снимают в другом, чтобы быть ближе к работе. И считаю это логичным. Еще не встречала тех, кто был бы доволен дорогой, которая отнимает два часа. Я всегда говорю: хватит жаловаться, выбор есть всегда.
Гибкий график placeholder+image
Я только однажды работала по графику 5/2 — на радио. Захотелось стабильности. Но, признаюсь, меня с трудом хватило на два года, а еще один я работала уже на полставки, совмещая работу в театре и съемки. Помню, половина редакции меня тогда недолюбливала за то, что я сделала себе гибкий график. Но сейчас я осознаю, что он при правильном распределении времени дает больше результата и ощущения полноты жизни, чем работа в офисе.
Безусловно, современному человеку важна гибкость графика, она помогает правильно организовать день и поддерживать work–life balance. Основной показатель эффективности работы в наших командах — это результат, а не фактическое время пребывания на рабочем месте. При этом вопрос, как организовать работу для достижения этого самого результата, предстоит решить самим участникам команды. На практике это подразумевает ежедневную коммуникацию и необходимость оперативно реагировать на запросы здесь и сейчас, быть готовым изменить первоначальный план. А это значит, что непосредственное присутствие в одном пространстве с командой и доступность — важные условия оптимального достижения результата.
Надежда Пугачева
/ скрам-мастер
Дима
Морисон
/ старший PR-менеджер агентства
Lotus Communications
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Расположение, дорога placeholder+image
40 минут на дорогу — это мой максимум. Если работа очень далеко, буду сразу вычитать из зарплаты траты на такси. Центр города тоже разный. Например, я не очень люблю Замоскворечье, там вечные пробки.
Карьера placeholder+image
Для меня в карьере есть три критерия: деньги, известность бренда и должность. Именно в таком порядке. Деньги — в первую очередь, они определяют качество моей жизни. Известность бренда напрямую влияет на крутость задач и на презентабельность работы. Ну а должность — это как вишенка на торте: ничего не решает, но звучать должна красиво.
Начальник placeholder+image
У меня было два лучших начальника. Первый поверил в мои навыки и дал возможность самому выбирать то, что нужно проекту. Другая начальница доверила управлять большим федеральным проектом. Под ее руководством получается делать какие-то дичайшие KPI. С другими не вышло, а с ней запросто — поэтому она очень крутая.
Высокая конкуренция на рынке продуктов и услуг в России ставит компании в такое положение, когда, чтобы выжить и остаться конкурентоспособными, нужно быть гибкими и быстро меняться для удовлетворения потребностей клиентов. Для этого необходимо уметь оперативно анализировать рынок, генерировать гипотезы и проверять их в кратчайшие сроки, отказываться от нежизнеспособных идей и внедрять перспективные инновации. LeSS-фреймворк делает все перечисленное возможным. Product owner в нем — это совсем не то же самое, что обычный линейный руководитель. Он не говорит, как разрабатывать продукт, а предоставляет команде возможность это делать. Он не ставит задачи, а приоритизирует их. Одна из основных обязанностей product owner — вовлекать команду. Ее участники должны быть уверены, что все действия и предложения обязательно приведут к поставленным целям. Это непростая задача — объяснить бизнес-цели. Но если вся команда действительно поймет, зачем это делать, все сработает.
Максим Глазов
/ product owner
команды SME digital
Андрей
Кулагин
/ управляющий директор
компании Deworkacy
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Сейчас подавляющее большинство новых сотрудников, приходящих на junior- и middle-позиции, — это миллениалы. Поэтому необходимо учитывать их запросы в работе. Для них наличие глобальной миссии и сопричастность к большим изменениям вокруг важнее, чем большая зарплата или карьерный рост.
Расположение, дорога placeholder+image
Мне кажется, для поколения Y центральность офиса уже не имеет былой ценности. Скорее, важно иметь возможность работать гибко и удаленно, не быть привязанным к четкому графику с 09:00 до 18:00. С точки зрения самого офиса на первый план выходит не его расположение, а демократичность и свобода: насколько приемлемо прийти в рваных джинсах, сидеть не на рабочем месте, а на пуфике или диване, есть ли настольный теннис и футбол.
Дресс-код placeholder+image
Разумеется, джинсы каждый день! А иногда спортивные штаны или даже шорты.
График placeholder+image
Ориентированность миллениалов на большую миссию не терпит земных вещей, в том числе строгого графика в офисе. Его желательно установить свободным, а фиксировать промежуточные результаты. Как говорят ребята, «двигаться спринтами».
Коллеги placeholder+image
Для работающих миллениалов очень важна коммуникация в команде. Если они не понимают общую большую задачу и свою конкретную роль в ней, то, скорее всего, не согласятся на такую работу.
Начальник placeholder+image
Этот термин, на мой взгляд, уже не очень используется. Сейчас больше говорят о лидерстве. Миллениалам больше по душе такой подход. Лидер проекта или команды — это человек, который ведет вперед и своим примером показывает, как нужно делать. Это не тот, кто приказывает, а тот, кто может чему-то научить и в силу знаний и статуса делегирует обязанности коллегам.
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Результат складывается
из условий /
Когда работа интересная, а задачи сложные, ничто не должно отвлекать нас от процесса и от достижения максимального результата. Дресс-код должен быть свободным, доступ - удаленным, двери - открытыми, а команда - та, в которой мы уверены. В Raiffeisen Digital знают, как создать условия, в которых каждый понимает задачи бизнеса и свою роль в нем, предлагают атмосферу, которая заряжает на развитие, и инструменты, которые этому развитию помогают. Только так получаются продукты, которыми с удовольствием пользуются миллионы людей.
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