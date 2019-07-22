А что может пассажир?
Не только авиакомпании способны сделать перелеты более экологичными — внести свой вклад могут и пассажиры. Например, перед покупкой билетов можно не только изучать карту маршрутов и цены перевозчика, но и узнавать о принципах развития компании, ее социальных и экологических инициативах. Или рассчитать углеродный след от полета. Сделать это можно прямо на сайте перевозчика. Так, на рейсе Москва — Амстердам (расстояние 2 400 километров) на каждого пассажира тратится 74 литра топлива, а компенсировать углеродный след от полета можно, заплатив около трех евро.
Ряд авиакомпаний действительно предлагает путешествовать с компенсацией эмиссии CO2 и применяет простую схему «один билет = одно дерево». Часть средств от стоимости перелета идет на высадку деревьев по всему миру: от тропических лесов Центральной Америки до выгоревших территорий в Европе. Но не только на это: средства идут на научные исследования, поиск новых видов биотоплива, установку климатических датчиков на борту, поддержку местных комьюнити и создание рабочих мест в различных регионах.
Еще один способ для пассажиров не остаться безучастными — передача своих миль на благотворительность. Их авиакомпании переводят в различные фонды и НКО (Wings of Support, Acting for Life) или на покупку билетов «Врачам без границ».
В путешествии пассажиры также могут отказаться от бумажных носителей. В мире растет число аэропортов, которые оборудованы устройствами для считывания электронных посадочных талонов.