Воздушный транспорт дал нам возможность путешествовать по всему миру. Но сегодня просто летать — мало. Важно делать это так, чтобы не вредить планете. Поэтому фокус многих авиакомпаний сместился на экологичность. Сегодня на долю гражданской авиации приходится до 3 % выбросов CO2. Но ведущие мировые компании пытаются уменьшить этот показатель. Как именно — рассказываем в совместном проекте с авиакомпанией KLM Королевские голландские авиалинии. Один из лидеров в области устойчивого развития, голландский перевозчик предлагает другим представителям отрасли объединить усилия в движении за ответственную авиацию, своим примером показывая, как можно сокращать отходы, переходить на альтернативное топливо и использовать переработанные материалы — все для того, чтобы быть уверенным, что будущие поколения смогут добраться в любую точку планеты и сделать это без ущерба для нее.
Модернизация авиапарка
Уже не одно десятилетие ученые думают над тем, как сделать полеты более экологичными и уменьшить их влияние на окружающую среду. Один из способов — модернизация авиапарка.
В декабре 2009 года в воздух впервые поднялся Boeing Dreamliner 787. А спустя два года он начал выполнять коммерческие рейсы. Dreamliner стал первым в истории лайнером, на 50 % построенным из композитного материала на основе углерода. У его предшественника — Boeing 777 — эта цифра составляла лишь 9 %. Boeing 787 удалось сделать прочнее и легче самолетов с алюминиевым фюзеляжем. Но главное, инженеры смогли на 20 % сократить расход топлива лайнера, а вместе с ним и количество вредных выбросов.
Еще больше новейших материалов (52 % от веса самолета) инженеры использовали при проектировании Airbus A350. Он стал первым лайнером концерна, фюзеляж и крылья которого изготовили из углепластика. В свой первый коммерческий рейс A350 отправился в январе 2015 года. И на сегодняшний день его называют самым экологичным лайнером. Airbus A350 расходует на 25 % меньше топлива, а количество его загрязняющих выбросов в окружающую среду на четверть ниже, чем у самолетов аналогичного типа.
Пока Boeing Dreamliner 787 и Airbus A350 парят в небе, ученые не стоят на месте. Недавно авиакомпания KLM совместно с Делфтским техническим университетом представила прототип нового, V-образного самолета Flying-V. Уникальность модели в том, что пассажирский салон, грузовой отсек и топливные баки машины располагаются в крыльях. «Разрабатываемые электрические самолеты не смогут перевозить людей через Атлантику ни сейчас, ни через 30 лет. Поэтому мы должны придумать новые технологии, которые снизят расход топлива другим способом», — отметил руководитель проекта Рулоф Вос.
Ввести в эксплуатацию V-образный самолет планируют не раньше 2040 года. Но уже сегодня пилоты активно применяют экопилотаж. Учитывая вес самолета и метеоусловия, летчики оптимизируют полетные планы, тем самым сокращая расход топлива.
Альтернативное топливо
Еще один способ сделать полеты более экологичными уже сегодня — альтернативное топливо. Искать замену привычному керосину активно стали в начале 2000-х, чтобы сократить объем вредных выбросов. Получать биотопливо пробовали из сахарного тростника, кукурузы, ячменя и картофеля. А в 2017 году лайнер Boeing 787 Dreamliner совершил первый перелет через океан — из Пекина в Чикаго — на смеси авиакеросина и растительного масла вторичного использования, собранного на кухнях ресторанов Китая (его содержание составило 15 %).
Тестовые полеты на альтернативном горючем в Европе начались еще раньше. В 2009 году Boeing 747-400 авиакомпании KLM совершил рейс на топливе, частично состоявшем из биокомпонентов, произведенных из рыжиков. А в 2016-м перевозчик первым в мире запустил ряд регулярных коммерческих рейсов на экологичном топливе.
Дальше — больше. К 2022 году в Нидерландах планируют построить первый в Европе завод по производству устойчивого альтернативного топлива. Инвестировать в объект будет в том числе амстердамский аэропорт Схипхол. На сегодняшний день именно недостаточность инфраструктуры стоит на пути распространения биотоплива в авиации. Пока объемы его производства таковы, что могут обеспечить лишь ряд рейсов ограниченного числа компаний. Но перевозчики уже поняли, что горюче-смазочные материалы из растительного и альтернативного сырья (например, отходов) могут стать решением глобальной экологической проблемы.
Человечество производит огромное количество мусора. И авиаотрасль здесь не исключение. Бумажная документация в офисах компаний, форма экипажей и сотни стаканчиков, которые используют пассажиры на борту. Это лишь малая часть того, что создает проблемы для окружающей среды. Как же их решают авиакомпании?
Еда на борту
и посуда
Экологичный подход начинается на земле. В зданиях аэропортов сегодня курсирует электрокары, до трапов самолетов пассажиров доставляют электробусы, в терминалах используют энергосберегающие и возобновляемые источники энергии и ставят урны для раздельного сбора мусора.
Перевозчики заботятся о том, чтобы избегать перерасхода пищевых продуктов на рейсах. Количество порций рассчитывают к каждому конкретному перелету, а если остаются излишки, то их передают благотворительным организациям. Не менее важно сотрудничество перевозчиков с теми поставщиками, которые выращивают продукцию без вреда для окружающей среды.
Дизайнеры, в свою очередь, думают над изменением формы бортовой посуды, чтобы на ее производство шло меньше материала. Перевозчики снижают вес одноразовых стаканчиков и предлагают использовать их повторно, если пассажир захотел дополнительную порцию напитка. Новой становится и упаковка сэндвичей, что позволяет экономить до 50 тонн картона в год. А миски для салата делают из переработанного пластика.
Мойка лайнеров
и бумажные носители
Альтернативный способ нашли в Нидерландах. Там подсчитали, что на одну мойку самолета Boeing 777 требуется 12 тысяч литров воды. И перешли на полусухой метод. Жидкость с моющими средствами разбрызгивается на фюзеляж и крылья. Такой способ позволяет сэкономить в год 8 миллионов литров воды.
Кроме этого, как в небе, так и на земле к минимуму стараются свести использование бумажных носителей: пилоты получают планы полетов в электронном виде, а на борту отказываются от бумажной прессы. Свежую газету теперь можно прочесть в мобильном приложении. Все это сокращает вес самолетов, а вместе с ним расход топлива.
А что может пассажир?
Не только авиакомпании способны сделать перелеты более экологичными — внести свой вклад могут и пассажиры. Например, перед покупкой билетов можно не только изучать карту маршрутов и цены перевозчика, но и узнавать о принципах развития компании, ее социальных и экологических инициативах. Или рассчитать углеродный след от полета. Сделать это можно прямо на сайте перевозчика. Так, на рейсе Москва — Амстердам (расстояние 2 400 километров) на каждого пассажира тратится 74 литра топлива, а компенсировать углеродный след от полета можно, заплатив около трех евро.
Ряд авиакомпаний действительно предлагает путешествовать с компенсацией эмиссии CO2 и применяет простую схему «один билет = одно дерево». Часть средств от стоимости перелета идет на высадку деревьев по всему миру: от тропических лесов Центральной Америки до выгоревших территорий в Европе. Но не только на это: средства идут на научные исследования, поиск новых видов биотоплива, установку климатических датчиков на борту, поддержку местных комьюнити и создание рабочих мест в различных регионах.
Еще один способ для пассажиров не остаться безучастными — передача своих миль на благотворительность. Их авиакомпании переводят в различные фонды и НКО (Wings of Support, Acting for Life) или на покупку билетов «Врачам без границ».
В путешествии пассажиры также могут отказаться от бумажных носителей. В мире растет число аэропортов, которые оборудованы устройствами для считывания электронных посадочных талонов.
О том, как путешествовать
осознанно, мы расспросили
соосновательницу проекта о бережном
потреблении «Теперь так»
Марию Гельман, журналистку
и экоблогера Анастасию Приказчикову
и регионального менеджера
по устойчивому развитию
и корпоративной социальной ответственности компании «Делойт»,
СНГ Павла Боева.
Мария Гельман
сооснователь проекта о бережном
потреблении «Теперь так»
Я бы называла это бережным потреблением. Причем концепция затрагивают заботу и о себе, и об окружающей среде, и о людях, которые нас окружают. Понятно, что любое перемещение несет углеродный след. Но путешествия — важная форма заботы о себе. Они помогают перезагрузиться, от них точно не стоит отказываться. Самолеты несут вредный для окружающей среды выхлоп, поэтому стоит выбирать авиакомпании, которые компенсируют эти последствия, например часть средств от стоимости билетов тратят на высадку деревьев.
На борту я отказываюсь от того, что предлагается: наушников, пледа. Последний можно заменить пашминой или шарфом, если нужно чем-то накрыться в полете. Наушники лучше брать свои, потому что не будет лишних пластиковых пакетов и вопроса последующей переработки. В коротких перелетах я отказываюсь от еды и беру свой перекус. А в длинных внимательно изучаю, что предлагают. Кстати, бамбуковые приборы можно без проблем пронести на борт, железную бутылку тоже.
Перед путешествием я узнаю, как обстоит дело с питьевой водой в том месте,
куда еду. Это важно, чтобы все время
не покупать воду в пластике.
Если мы говорим про само путешествие, я стараюсь брать только ручную кладь и по минимуму вещей и косметики. Ведь чем меньше вес багажа, тем легче будет самолет и тем ниже количество вредных выбросов.
Перед путешествием я узнаю, как обстоит дело с питьевой водой в том месте, куда я еду. Это важно, чтобы все время не покупать воду в пластике. Плюс важно понимать, что с едой: нужно ли мне везти многоразовые приборы с собой или я смогу есть в ресторанах без удара по кошельку и уйти от одноразовой посуды.
При выборе жилья лучше арендовать квартиру, потому что в ней внедрено больше бережных практик. Либо целенаправленно искать экофрендли-отели, где есть датчики движения, диспенсеры и прочее. А что касается направлений, можно искать что-то более созидательное в плане окружающего мира. Это может быть волонтерство или работа в заповеднике.
В коротких перелетах я отказываюсь
от еды и беру свой перекус. А в длинных внимательно изучаю, что предлагают.
Анастасия Приказчикова
журналистка и экоблогер
Как раз недавно я вернулась из путешествия по Исландии, которое постаралась сделать максимально безмусорным: и перелет, и поездку по стране. Поделюсь своими лайфхаками.
Я всегда путешествую без багажа — только с небольшим рюкзаком, который беру в салон самолета. Не люблю тратить деньги на сдачу багажа и время на его получение, к тому же в полете на счету каждый килограмм. Чем больше весит самолет, тем больше выбросов CO2. Так что пакую самое необходимое и делаю это так. Во-первых, для начала составляю список вещей, которые хочу взять с собой, и забываю о нем на пару дней, после чего снова к нему возвращаюсь и вычеркиваю то, без чего можно обойтись. Во-вторых, беру косметику в миниатюрных флакончиках. Я собираю бутылочки от миниатюр и наливаю в них нужные мне средства. Если у вас таких бутылочек нет, купите удобный дорожный набор. Если вы путешествуете вдвоем, посмотрите, можно ли взять универсальные средства: один на двоих шампунь, средство для умывания или крем для лица. В-третьих, для зарядки гаджетов использую одну сетевую зарядку с несколькими разъемами, чтобы одновременно подключать несколько гаджетов.
Еще я не печатаю авиабилеты: сохраняю их на телефон и регистрируюсь онлайн.
В Европе давно можно летать
по электронным посадочным талонам,
а в России такое стало возможно с этого года. Билеты на поезда тоже не печатаю.
Уменьшить количество мусора при авиаперелетах и вообще в путешествиях мне помогают многоразовые кружка для кофе и бутылка для воды, текстильная сумка и пара экомешочков. Все легко укладывается в рюкзак и активно используется в путешествии. Главное — всегда под рукой персональная стильная кружка и чистая питьевая вода. В самолетах, когда другие пьют воду из маленьких стаканчиков, я не беру их, а прошу наполнить мне целую бутылку. Если же вы взяли стакан, то хотя бы сохраняйте его до конца перелета и используйте повторно, а не набирайте по три-четыре штуки.
Павел Боев
региональный менеджер по устойчивому развитию
и корпоративной социальной ответственности
компании «Делойт», СНГ
Путешествия и командировки — неотъемлемая часть моей жизни. Во многие уникальные места нашей планеты можно добраться только на самолете. При этом прямые выбросы CO2 от авиации составляют около 2 % общего объема мировых выбросов парниковых газов — основной причины глобальных климатических изменений. Что мы можем сделать, чтобы снизить воздействие на планету и путешествовать максимально устойчивым образом?
Прежде всего, я стараюсь выбирать авиакомпании, которые предлагают возможность рассчитать выбросы CO2 от моего перелета и компенсировать их, например, через финансирование проектов, нацеленных на восстановление лесов или поддержку развития альтернативной энергетики. Многие авиалинии позволяют сделать это уже на этапе покупки билетов.
По возможности я стараюсь летать прямыми рейсами без пересадок. Это
не только комфортнее, но и экологичнее, поскольку значительная часть выбросов CO2 и мелкодисперсных аэрозолей приходится именно на взлет и посадку.
Для меня также важна устойчивость питания на борту. Наиболее передовые авиакомпании используют экологичные ингредиенты, например рыбу и морепродукты, сертифицированные по стандарту Морского попечительского совета (MSC), сою по стандарту RTRS и пальмовое масло по стандарту RSPO. Еще я обращаю внимание на упаковку: в ней должно быть минимальное количество одноразового пластика, а бумага и картон должны быть сертифицированы по системе Лесного попечительского совета (FSC).
Кроме того, я с нетерпением жду массового внедрения самолетов на электрической тяге. В июне 2019 года на авиасалоне в Ле-Бурже продемонстрировали электросамолет Alice, рассчитанный на перевозку девяти пассажиров на расстояние до тысячи километров при скорости 440 километров в час. Ожидается, что он будет введен в коммерческую эксплуатацию уже в 2022 году. Такие разработки сделают авиаперевозки более экологичными, а также более дешевыми.
Путешествуйте ответственно.
KLM уделяет большое внимание вопросам
экологичности как в небе, так и на земле.
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