Уже не одно десятилетие ученые думают над тем, как сделать полеты более экологичными и уменьшить их влияние на окружающую среду. Один из способов — модернизация авиапарка.

В декабре 2009 года в воздух впервые поднялся Boeing Dreamliner 787. А спустя два года он начал выполнять коммерческие рейсы. Dreamliner стал первым в истории лайнером, на 50 % построенным из композитного материала на основе углерода. У его предшественника — Boeing 777 — эта цифра составляла лишь 9 %. Boeing 787 удалось сделать прочнее и легче самолетов с алюминиевым фюзеляжем. Но главное, инженеры смогли на 20 % сократить расход топлива лайнера, а вместе с ним и количество вредных выбросов.

Еще больше новейших материалов (52 % от веса самолета) инженеры использовали при проектировании Airbus A350. Он стал первым лайнером концерна, фюзеляж и крылья которого изготовили из углепластика. В свой первый коммерческий рейс A350 отправился в январе 2015 года. И на сегодняшний день его называют самым экологичным лайнером. Airbus A350 расходует на 25 % меньше топлива, а количество его загрязняющих выбросов в окружающую среду на четверть ниже, чем у самолетов аналогичного типа.