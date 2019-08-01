Не обучать конкурентов, а продавать франшизу

В 2012 году драйвером роста были соцсети. База подписчиков «Кондитории» быстро росла, сформировался красивый и романтичный образ кондитерского искусства. Нас просили научить делать такие же десерты, люди приезжали учиться даже из других городов и стран — Китая, Америки, Чехии. С 2014 по 2017 годы доля школы в общей выручке «Кондитории» составляла почти 70 %.

Но потом наступил этап под названием инфобизнес: люди, прошедшие у нас курс, преподавали его другим по низким ценам и с очень низким качеством обучения. У людей, которые быть хотят кондитерами, часто нулевой уровень подготовки, они не могут оценить профессионализм преподавателя. В инстаграме открылись тысячи таких аккаунтов: практикующая шеф-кондитер в кителе со своим именем, которая делает торты. Девочки побежали к ним толпами и рынок начал размываться. Конкуренция стала очень жесткой, наши обороты упали, но мы к тому времени уже инвестировали деньги в новую кондитерскую и обновленную школу, начали использовать дополнительные точки продаж и это помогло удержаться на плаву. Также нам помогают собственные курсы, которые ведет Юля и эксклюзивные контракты с некоторыми известными преподавателями-чемпионами по кондитерскому делу. Статус нашей школы высок: те, кто разбираются в теме, выбирают поехать к нам, а не проходить обучение в новой школе у себя в городе, еще не получившей признания на рынке.

Сейчас мы развиваем франчайзинг и даем возможность открыть «Кондиторию» в других городах. Пришло уже больше 100 заявок — но зачастую от людей, которые не понимают, что такое бизнес. Они не сталкивались с финансовым и бухгалтерским учетом, не набирали персонал, не знают о системах налогообложения. Ты понимаешь, что такой человек сразу прогорит. По словам некоторых из них, их устроит выручка в 30 тысяч рублей — зачем тогда рисковать и вести свое дело, можно стать наемным кондитером.

Вторая проблема — люди не понимают, что такое общепит. Чтобы открыть производство, нужно делать банальные вещи: маркировать товар и сырье, получить санитарные книжки, мыть полы и поверхности. Многие хотят стать кондитерами из инстаграма: красивая девушка с маникюром и распущенными волосами поливает торт глазурью. Им приходится говорить: «Так, волосы убрала, шапочку надела, ногти подстригла, лак сняла». Если куски лака или волосы попадут внутрь десерта, клиент этого не простит.