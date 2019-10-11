СпецпроектыРаз в год как к врачу: Где и зачем проверять вашу кредитную историю
Спойлер: она может испортиться, даже если вы ни разу не брали кредит
У каждого из нас может произойти ситуация, когда придется неожиданно обратиться за кредитом. Неприятным сюрпризом станет, если деньги вам не дадут из-за нечистой кредитной истории. Запятнать ее можно разными способами — и даже если вы ни разу не брали кредит. В совместном материале с СКБ-банком объясняем, кому и как нужно проверять свою кредитную историю, что делать, если заметили неточность и как исправить ситуацию, если у вас были долги.
материал подготовлен при поддержке
ПАО «СКБ-банк», 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75. Ген.лиц. ЦБ РФ №705.
Подробные условия обслуживания — по тарифному справочнику ПАО «СКБ-банк».
Публичной офертой не является.