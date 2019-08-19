Асбест располагается в 86 километрах к северо-востоку от Екатеринбурга, названием и происхождением город обязан волокнистому минералу. Месторождение асбеста в районе Щучьего озера открыли в 19 веке и назвали Баженовским — по названию ближайшей железнодорожной станции. С греческого «асбестос» переводится как негорючий и неразрушимый. Существует легенда, что однажды из асбеста сшили скатерть для Петра I: чтобы удивить царя, промышленник Никита Демидов опрокинул на скатерть блюдо с подливкой и бокал вина, а испачканную скатерть бросил в огонь и достал как новенькую.

Сегодня в Асбесте живут 63 000 человек, на градообразующем предприятии «Ураласбест» работают более 7 000 из них — практически в каждой семье есть люди, связанные с комбинатом. В совместном материале с «Ураласбестом» мы побывали на его производстве и рассказываем, почему асбест называют «горным льном» и что во всем мире производят из его волокон.