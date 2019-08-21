СпецпроектыНевидимая ловушка: Как переманить клиентов конкурентов
На что способна новая технология (доступная!) и где ее заказать в Екатеринбурге
Большие данные часто называют новой нефтью: на основе их анализа можно сделать множество выводов, жизненно необходимых бизнесу. Например, узнать любимую соцсеть ваших клиентов или их маршрут из дома на работу и обратно. Екатеринбургская компания HVALA с 2015 года подключала заведения к Wi-Fi, используя не пароль, а запрос через смс. Это позволило им собрать открытые данные о регистрируемых устройствах, а затем задуматься, как выгодно для клиентов использовать их. Результатом стала технология собственной разработки TRAP. В совместном материале с разработчиками разбираемся, как она работает и чем может быть полезна любому b2c-бизнесу.
Задача
Применять данные, собранные при идентификации гаджетов, для сквозной аналитики и более точной настройки рекламы
Решение
Собирать и сравнивать данные интернет-трафика с устройств людей, контактировавших с рекламой на разных носителях и входящих в заведение
Как это работает?
TRAP (от англ. ловушка) — это система, позволяющая собирать и анализировать данные об оффлайн-аудитории, а полученные знания применять для рекламы. Она состоит из одного или нескольких устройств-счетчиков и специального ПО. Устройства собирают данные мобильных устройств людей, которые проходят рядом с необходимым местом. Мобильное устройство, будь то телефон, ноутбук или планшет, постоянно отправляет в сеть свой mac-адрес — это уникальный идентификатор каждого гаджета. Если рядом есть точка доступа к интернету, то она и устройство проходящего мимо человека связываются между собой, передавая друг другу свои идентификаторы и расстояние между ними.
Устройства от HVALA сканируют эфир и проверяют, есть ли поблизости мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки. Их надо отделить от таких устройств, как принтеры и Wi-Fi-роутеры — данные такого оборудования для анализа не нужны. Затем TRAP собирает массив информации на сервере и фильтрует данные.
Какие данные можно собрать?
Пользователь технологии может узнать пол, возраст и интересы гостей и продолжительность их визита, посчитать уникальных и повторных посетителей. Разработка определяет, кто просто прошел мимо заведения, не задерживаясь, кто провел у входа некоторое время, кто зашел и сколько пробыл у вас в гостях.
TRAP также способна сравнить идентификаторы горожан с теми, кто видел вашу рекламу. И не только онлайн-рекламу, а даже наружные или индор-конструкции. В систему можно включить несколько считывающих устройств, а ПО сравнит собранные данные.
А можно примеры?
TRAP подходит любому потребительскому бизнесу: ритейлу, общепиту, заведениям в сфере услуг.
Так, в супермаркете счетчики от HVALA можно установить над определенными зонами и сегментировать людей, которые проводят там долгое время. Отделите тех, кто интересуется товарами для детей от тех, кому нужны автомобильные девайсы, и рекламируйте для каждой группы только то, чем она интересуется — так рентабельность рекламных расходов растет.
Еще один пример — можно установить счетчик TRAP на билборд, по которому пять минут, допустим, с 13:01 до 13:05, идет ваша реклама. Во время показа рекламы рядом проходят и проезжают люди, которые ее видят. Второе устройство устанавливается в вашем магазине или офисе. Затем сопоставляются mac-адреса устройств людей, вероятно увидевших рекламу, с теми, кто пришел в магазин, и таким образом анализируется конверсия.
Технология также позволяет найти нужную аудиторию. Раньше нужно было покупать базу номеров или имейлов, чтобы запустить рассылку, или долго ковыряться в рекламных кабинетах соцсетей. Теперь можно взять счетчик TRAP, поехать туда, где собирается нужная вам аудитория, и включить его в сеть. HVALA предлагает как стационарные устройства для заведений, так и переносные, которые удобно брать с собой на мероприятия.
Что делать с собранными данными?
Информация, которую собирает TRAP, выгружается и используется для таргетированной рекламы в сервисах «Яндекса», Mail.ru («ВКонтакте» и «Одноклассники»), Instagram и Facebook. Вы можете настроить разные сообщения: для тех, кто еще никогда не был в вашей кофейне; для того, кто постоянно ходит мимо; для заглянувшего к вам один раз и для постоянных лояльных клиентов.
Она также позволит вам анализировать собственные ошибки, не связанные с подбором нужной аудитории. Так, если люди просматривают вашу рекламу, но проходят мимо, возможно, у вас неочевидный вход или вывеска не похожа на стиль рекламы. Если ни один из пассажиров остановки, которую забрендировали вашими макетами, не пришел на вашу вечеринку, есть возможность, что реклама была непонятной. А если TRAP помогла выявить. что клиенты не возвращаются в кофейню после одного визита, возможно, есть смысл проверить качество сервиса.
Законно ли собирать данные без ведома людей?
Технология TRAP основана на открытых данных — все гаджеты отправляют в сеть свои mac-адреса и собирать их не запрещено законом. Более того, это не позволяет идентифицировать человека — пользователи разработки не видят ни телефонов, ни электронных почт, ни аккаунтов в соцсетях. Поэтому закон о персональных данных строжайше соблюдается. Команда HVALA подчеркивает, что не стоит бояться сбора данных — благодаря этому вы будете видеть рекламу в сферах, которые вам интересны.
5
лет екатеринбургская компания HVALA
8 000
рублей за три месяца
стоит использование TRAP
25 000
рублей стоит годичная лицензия на TRAP
> 20
компаний в Екатеринбурге
уже пользуются технологией.
Среди них — банки и торговые центры
материал подготовлен при поддержке