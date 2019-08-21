Какие данные можно собрать?

Пользователь технологии может узнать пол, возраст и интересы гостей и продолжительность их визита, посчитать уникальных и повторных посетителей. Разработка определяет, кто просто прошел мимо заведения, не задерживаясь, кто провел у входа некоторое время, кто зашел и сколько пробыл у вас в гостях.

TRAP также способна сравнить идентификаторы горожан с теми, кто видел вашу рекламу. И не только онлайн-рекламу, а даже наружные или индор-конструкции. В систему можно включить несколько считывающих устройств, а ПО сравнит собранные данные.



А можно примеры?

TRAP подходит любому потребительскому бизнесу: ритейлу, общепиту, заведениям в сфере услуг.

Так, в супермаркете счетчики от HVALA можно установить над определенными зонами и сегментировать людей, которые проводят там долгое время. Отделите тех, кто интересуется товарами для детей от тех, кому нужны автомобильные девайсы, и рекламируйте для каждой группы только то, чем она интересуется — так рентабельность рекламных расходов растет.

Еще один пример — можно установить счетчик TRAP на билборд, по которому пять минут, допустим, с 13:01 до 13:05, идет ваша реклама. Во время показа рекламы рядом проходят и проезжают люди, которые ее видят. Второе устройство устанавливается в вашем магазине или офисе. Затем сопоставляются mac-адреса устройств людей, вероятно увидевших рекламу, с теми, кто пришел в магазин, и таким образом анализируется конверсия.

Технология также позволяет найти нужную аудиторию. Раньше нужно было покупать базу номеров или имейлов, чтобы запустить рассылку, или долго ковыряться в рекламных кабинетах соцсетей. Теперь можно взять счетчик TRAP, поехать туда, где собирается нужная вам аудитория, и включить его в сеть. HVALA предлагает как стационарные устройства для заведений, так и переносные, которые удобно брать с собой на мероприятия.