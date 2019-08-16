Дарья Гоц

основатель сети груминг-салонов Groom

— Я занимаюсь стрижкой животных уже 11 лет. Выездное обслуживание — очень хороший вариант для старта бизнеса: ты не тратишь деньги на аренду помещения. На первых порах это позволило команде Groom заработать на офис и дальнейшее развитие. Хотя я бы не сказала, что все заказчики вызывают грумера на дом: кому-то нужно, чтобы к нему приехали, кому-то все равно, но большинство — категорически против, потому что не хотят убирать дома шерсть.

Нередко бывает, что люди вызывают тебя на дом и не могут обеспечить условий для качественного результата. Ты приехал стричь собаку, а тебе дают журнальный столик и никакого света нет — как хочешь, так и работай. Бывало, что мы приезжали и в частный сектор: вот баня, вот таз, пожалуйста, мой собаку — какую-нибудь кавказскую овчарку. А ведь результат работы грумера очень сильно зависит от окружающих условий: нужны правильные ванна и свет. Мы поняли, что нужно возить с собой стол. Но обычно у нас работают женщины, и пока они несут его до дома, то устают — стричь собаку трясущимися руками не очень удобно.

Однажды, когда я только начинала работать, то приехала стричь кота на дому. Коту сделали успокоительный укол, но через пять минут он просто начал меня съедать. Хлещет кровь, а его хозяйка бинтует мне руки и признается, что обычно этого кота стригут впятером. Должны были помочь и сегодня, но она не смогла ни до кого дозвониться. Я стояла со слезами на глазах: и смешно, и обидно.