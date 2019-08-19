СпецпроектыПять перелетов: особенности самых крупных аэропортов России
Вид на море, мечеть и сибирские сокровища
Создатель проектов «Эль Капоне», «Шустрый Шмэль», «Эрик Рыжий», «Сидро» и организатор локальных гастрономических фестивалей Дэн Алексеев много путешествует, поэтому комфорт в аэропорту для него очень важен. Пользуясь специальными возможностями travel-карты «МИР Premium Business» от ПСБ банка и особыми условиями от компании S7, Дэн за десять дней побывал в Москве, Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге и Калининграде и рассказал The Village Нижний Новгород о достоинствах, недостатках и специальных бизнес-предложениях в аэропортах России.
Дэн Алексеев
предприниматель
GOJ — Горький — Стригино — Нижний Новгород —
имени Чкалова
Часовой пояс: MSK
· Основан в 1958 году;
· расположен на окраине города, 20 километров от центра; в зоне движения общественного транспорта;
· два бизнес-зала — 6000 рублей за три часа пользования услугами, 350 рублей за каждый последующий час;
· VIP-зал с возможностью прохождения процедуры регистрации, предполетного досмотра и доставкой до посадочного трапа на автомобиле премиум-класса — 18 000 рублей.
Наш аэропорт, Стригино, находится в черте города: сюда легко добраться общественным транспортом или на такси, причем не сверхдорого. Зона ожидания просторная, а посадочная — очень маленькая. Гейта всего три, больше и не требуется, поэтому навигация трудности не представляет. Здесь меня пустили по электронному посадочному талону. Это, кстати, единственный случай за всю поездку.
Обновленный к чемпионату мира по футболу, аэропорт в первую очередь удивляет гостей современным дизайном. Помещения оформлены в разных стилях и цветовой гамме. Особое внимание пассажиров, судя по отзывам, привлекает инсталляция из трех футуристичных матрешек неподалеку от входа в вокзал. Кроме того, популярностью пользуется большой подробный макет аэропорта на первом этаже.
Стоек регистрации здесь довольно много, поэтому очередей почти нет. Пассажиры и встречающие регулярно отмечают, что Стригино — один из самых уютных маленьких аэропортов.
OVB — Новосибирск — Толмачево — имени Покрышкина
Часовой пояс: MSK+4
· Аэродром отдан в гражданское пользование в 1957 году;
· находится в 17 километрах к западу от центра Новосибирска;
· две взлетно-посадочные полосы;
· бизнес-зал с недавно открытым фуршетным обслуживанием — 1800 рублей;
· отдельный VIP-зал с рестораном и баром — 11 800 рублей.
На данный момент работает только для внутренних авиалиний.
По ощущениям, новосибирский аэропорт сильно удален от города, добирались долго. Кафе здесь колоритное: пиво от локальной ресторанной сети, самолепные пельмени. Всюду магазины с «дарами Сибири» от 50 тысяч рублей. Задержки рейсов из-за регистрации китайских делегаций — совсем не редкость.
Основной акцент дизайна в аэропорту — разнообразные потолочные конструкции. В некоторых залах и проходах это соты, в других — треугольные геометрические композиции. На данный момент утвержден новый дизайн полной реконструкции Толмачево к 2022 году.
Если говорить об отзывах, пассажиры по большей части недовольны сервисом и «тетями», осуществляющими контроль на пропускном пункте. Также многие не привыкли к перепланировке аэропорта 2018 года и с грустью вспоминают, что раньше было намного просторнее и больше сидячих мест для ожидания. Тем не менее есть и лояльные пассажиры, которым все нравится, и даже витрины с чересчур дорогими национальными товарами воспринимаются как музейные экспонаты.
AER — Адлер — Сочи — имени Севастьянова
Часовой пояс: MSK
· Основан в ноябре 1945 года;
· находится в 30 километрах от центра Сочи в Адлерском районе города;
· специальные удобства и системы для пассажиров с ограниченными возможностями;
· бизнес-зал с фуршетной зоной, включенной в стоимость, — 4000 рублей;
· отдельный VIP-терминал плюс специальный спектр услуг для работы и отдыха — 21 000 рублей.
Лучший аэропорт в моем списке. От города относительно недалеко, огромные залы ожидания, кафе с доступными ценами, замечательной кухней и отличным подбором напитков. Благодаря этим заведениям при ожидании бизнес-зал совсем не нужен. Минус только один — лабиринт выхода в город. Сложно и долго. Но в целом отличная транспортная инфраструктура, все понятно. При всем масштабе заблудиться почти невозможно.
Адлерский аэропорт — безусловно, один из самых современных и красивых в стране. Взлетная площадка находится недалеко от прибрежной зоны, а значит в зависимости от направления есть шанс набирать высоту или спускаться на посадку, наслаждаясь морскими видами. Международных рейсов здесь огромное количество, поэтому пассажиропоток плотный, и есть вероятность, что вы будете стоять в очереди на регистрацию не меньше часа. Наибольшее количество жалоб приходится на комнату матери и ребенка, а точнее — на грубость персонала. Бизнес-аудитория аэропорта в большинстве остается довольной пребыванием в пункте отлета и специализированных залах ожидания.
LED — Ленинград — Пулково — Петербург —
имени Достоевского
Часовой пояс: MSK
· Основан в июне 1932 года;
· находится в 23 километрах от центра города, в зоне движения общественного транспорта;
· два бизнес-салона: для внутренних и для международных рейсов;
· VIP-зал плюс специальный спектр услуг для работы и отдыха — 20 000 рублей;
· отдельные переговорные комнаты от 6000 до 12 000 рублей.
Недалеко от аэропорта находится метро. Для путешествий с небольшим багажом — удача. Удобная транспортная развязка, огромная зона регистрации и ожидания. Зоны посадки разделены на внутренние и международные рейсы. Есть где недорого и вкусно перекусить и попрактиковаться в китайском языке. Все объявления дублируются в том числе на китайский.
Самое примечательное достоинство этого аэропорта — транспортная доступность. До него можно доехать на автобусах или маршрутках с единым номером по общегородской цене, также недавно появилась возможность добраться на метро. Сам аэропорт светлый и просторный и, несмотря на принадлежность к северной столице, столпотворения здесь почти не создается. Из особенностей общепита многие отмечают наличие «Макдоналдса», который почти не представлен в аэропортах России.
DME — Домодедово — имени Ломоносова
Часовой пояс: MSK
· Основан в апреле 1962 года;
· находится в 40 километрах от центра Москвы по трассе;
· бизнес-залы для всех категорий пассажиров во всех терминалах аэропорта;
· VIP-зал для официальных лиц и делегаций;
· цена на бизнес и VIP-услуги рассчитывается индивидуально.
Очень людный и нервный аэропорт, что логично. Пришлось ждать стыковку несколько часов. Зато благодаря банковской трэвел-карте получил доступ в бизнес-зал „Шостакович“, и время пролетело незаметно. Движение аэроэкспресса каждые 30 минут.
Интересно, что Домодедово регулярно представляет различные культурные и социальные выставки: например, отреставрированные старинные автомобили или стенды с представленными исследованиями в какой-либо научной области. Периодически сменяющиеся выставки выступают определенным внешним, эстетическим признаком аэропорта.
Стоек регистрации очень много, кроме того, есть автоматы самостоятельной регистрации (более десяти штук) для тех, у кого не получилось зарегистрироваться онлайн. Кроме того, по всему аэропорту расположены стойки подзарядки мобильных устройств — очень востребованная услуга. Найти их можно у основных колонн и в особо оживленных местах секторов, сразу по две штуки. С каждой стороны по шесть розеток и четыре USB-порта. Интересно, что в московском аэропорту есть отдельные зоны для верующих пассажиров: мечеть, синагога, часовня Архангела Михаила. Это плюс не только для религиозных гостей порта, но и для прочих пассажиров, которые избавлены от необходимости нервничать, слушая предполетные молитвы в зале ожидания.
KGD — Калининград — Храброво — имени
Елизаветы Петровны
Часовой пояс: MSK-1
· Основан в октябре 1945 года;
· 20 километров к северо-востоку от центра города;
· два бизнес-зала — средняя цена за услуги 5000 рублей;
VIP-зал с возможностью прохождения процедуры регистрации и предполетного досмотра — 14 000 рублей.
Аэропорт сильно удален от города, но цены у местных таксистов разумные. Ожидание рейса здесь — весьма скучное занятие. Всюду янтарные ряды и незамысловатые кафе. Во время моего визита было совсем безлюдно.
Аэропорт также был отремонтирован к чемпионату мира 2018 года, поэтому многие пассажиры не устают сравнивать «было» и «стало». В первую очередь все отмечают новую просторную планировку здания, высокие потолки и пропавшие километровые очереди. Во-вторых, количество сидячих мест для ожидания в разы увеличилось, и жалобы на этот счет совсем пропали.
Аэропорт очень спокойный, как и сам полуевропейский город. Дизайн помещений минималистичен и не особо примечателен, но и не вызывает никаких претензий. Вдоль кресел для ожидания тянутся небольшие кафе и сувенирные магазины, преимущественно с янтарем и открытками, но ночью, например, совсем ничего не работает. Очень спокойно и, как отмечает наш герой, немного скучно.
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