Обновленный к чемпионату мира по футболу, аэропорт в первую очередь удивляет гостей современным дизайном. Помещения оформлены в разных стилях и цветовой гамме. Особое внимание пассажиров, судя по отзывам, привлекает инсталляция из трех футуристичных матрешек неподалеку от входа в вокзал. Кроме того, популярностью пользуется большой подробный макет аэропорта на первом этаже.

Стоек регистрации здесь довольно много, поэтому очередей почти нет. Пассажиры и встречающие регулярно отмечают, что Стригино — один из самых уютных маленьких аэропортов.