Мария Бобкова

Заместитель руководителя Федерального центра продаж

Я работаю в продажах 14 лет. Начинала в «Адидасе», где выросла от кассира до директора магазина, затем продавала рекламные площади в журнале. При этом понимала, что хочу работать в крупной компании — это и рост, и прозрачность, и деньги.

В 2011 году я узнала о Контуре. Хотя компания была большой, с сильным брендом и филиалами по всей стране, для себя IT-сферу я раньше не рассматривала. Но все равно отправила резюме и меня пригласили на встречу. Отбор был как в ФСБ: три личных собеседования и одно групповое. Все потому, что людей искали для нового направления внутри компании. Чтобы прокачать нас в продажах, даже привозили специалиста по консалтингу из Германии.