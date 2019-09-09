Спецпроекты«Да что я, не смогу взять трубку и позвонить?»: Как начать работать в продажах и не пожалеть
Почему современнным продажникам выдают не строгие скрипты, а совет быть человеком
Холодный обзвон и строгие скрипты — именно эти стереотипы возникают в голове большинства людей, когда говорят о работе менеджера по продажам. Но хорошие продажники сегодня — это важнейший ресурс многих компаний. Профессия меняется: на первый план выходит гибкая и уважительная коммуникация и поиск индивидуальной выгоды для каждого покупателя. Самих менеджеров по продажам это учит задавать нужные вопросы, аргументировать свою позицию, искать точки контакта — слушать, слышать, договариваться и в конечном итоге помогать обеим сторонам сделки расти. В совместном материале мы пообщались со специалистами по продажам СКБ Контур — одного из первых разработчиков программного обеспечения в России, который начал свою историю на Урале. Они рассказали, почему работа в продажах сегодня — это целая школа жизни, которую будет полезно пройти каждому.
Мария Бобкова
Заместитель руководителя Федерального центра продаж
Я работаю в продажах 14 лет. Начинала в «Адидасе», где выросла от кассира до директора магазина, затем продавала рекламные площади в журнале. При этом понимала, что хочу работать в крупной компании — это и рост, и прозрачность, и деньги.
В 2011 году я узнала о Контуре. Хотя компания была большой, с сильным брендом и филиалами по всей стране, для себя IT-сферу я раньше не рассматривала. Но все равно отправила резюме и меня пригласили на встречу. Отбор был как в ФСБ: три личных собеседования и одно групповое. Все потому, что людей искали для нового направления внутри компании. Чтобы прокачать нас в продажах, даже привозили специалиста по консалтингу из Германии.
Договариваться, задавать правильные вопросы, добиваться целей с помощью слова — то, что должен уметь каждый человек и чему не учат в школах и институтах
Спустя полгода мне предложили стать супервизором: курировать остальных ребят и при этом продолжать продавать «на трубке». Я как раз хотела развиваться в управлении продажами. За год наш отдел вырос до 60 сотрудников.
Сейчас я работаю с руководителями секторов и отвечаю за работу более чем 500 человек. Моя задача — выстроить процессы в каждом отделе так, чтобы они работали системно и перевыполняли финансовые планы.
Руководящая должность — большая ответственность и необходимость меняться. К примеру, раньше я носила толстовки, кеды, джинсы. Когда у меня в команде стало больше людей, я стала проводить собеседования и поняла, что нужно работать над имиджем.
Если я могу быть разной, например, взять и перекрасить волосы в синий цвет, то вряд ли на свежую инициативу от коллеги скажу: «Нет, будем добывать огонь трением»
У меня синие волосы и я не считаю, что они не вписываются в деловой образ. Думаю, мой внешний вид показывает людям, что со мной можно договориться, что я готова к экспериментам. Если я могу быть разной, например, взять и перекрасить волосы в синий цвет, то вряд ли на какую-то свежую инициативу или предложение от коллеги скажу: «Нет, у нас многовековые традиции, и мы будем добывать огонь трением».
В обществе есть стереотип, что продавать — это плохо, что сотрудники отделов продаж занимаются впариванием ненужных вещей. Но основное, что мы должны уметь в жизни — слушать и слышать, задавать правильные вопросы, искать точки контакта, уметь добиваться целей с помощью слова. И это то, чему, по странному стечению обстоятельств, не учат ни в школе, ни в институте. Была бы моя воля — всех студентов, которые начинают карьеру, я бы на время отправляла в продажи — такой курс молодого бойца.
Василий Герасимов
руководитель отдела продаж
Восемь лет я работал в IKEA, последние пять — руководителем отдела продаж. Потом пришел в Контур. Меня привлекли ценности, которые транслировала компания и отношение к сотрудникам. Понравилось, что здесь все общаются на «ты», нет жесткой директивы, коллеги готовы друг друга слушать. Дополнительный бонус — у меня есть возможность посещать различные тренинги и развиваться.
Мне важно, чтобы меня принимали в том виде, в котором я хочу быть. Политика «встречают по одежке» довольно распространена — на собеседовании могут отказать только из-за внешности. Но это дискриминация — если человек с тоннелями, но с хорошими навыками, почему бы его не принять? Ну, окей, вы не приняли, но примут другие компании, которым будет важен опыт человека — в итоге и выиграют.
Окей, вы не приняли человека с тоннелями, но найдутся другие компании, которым будет важен именно опыт человека — они в итоге и выиграют
У меня тоннели в ушах и тату-рукав. На нынешнем месте работы ни разу не встречал негатива по этому поводу. Для специалистов, контактирующих с клиентами удаленно, нет ограничений относительно внешнего вида.
Когда меня приняли, холодные звонки были для меня чем-то неизведанным. Помню, когда начал звонить, сильно волновался, у меня даже поясница заболела от нервов. Когда привык и освоился — стал активно расти. Не было ни одного месяца, когда бы не закрыл план. Я вырос до руководителя отдела меньше, чем за два года.
Есть такая фишка: ставить себе план не на количество заинтересованных клиентов, а на число отказов.
Раньше я думал, что работа будет немного проще — спрашивал себя: «Да что я, не смогу что ли взять трубку и позвонить?» Все в продажах регулярно слышат отказы вроде «Вы уже надоели нам звонить», и это нормально. Важно понимать, что в холодных продажах 95 % клиентов скажут тебе «нет», но зато 5 % ответят «да». У нас даже есть такая фишка: ставить себе план не на количество заинтересованных клиентов, а на число отказов.
Главное в продавце — его обучаемость и желание развиваться. Я и сам начал больше читать: нужно вкладывать в себя больше знаний. Многое, полученное из книг, помогает в работе: «Пиши, сокращай» структурирует речь и избавляет деловые письма от шлака; навыки из «Мастера звонка» стараюсь передавать своим коллегам в виде рабочих разминок.
Екатерина Ладыгина
ведущий менеджер по продажам
Я проучилась четыре года на экономиста и поняла, что это совсем не то, чем хочу заниматься. Ходила на профильные собеседования, получала предложения, но все смущали меня по разным причинам. Однажды сестра рассказала о подруге, кайфующей от своей работы. Я подумала: «Что? Менеджер по продажам? Это вообще не мое!». Но все-таки пошла на собеседование.
Помню, как очень волновалась и приехала раньше назначенного времени, хотя даже не собиралась работать в продажах. Собеседование шло больше часа. Вернувшись домой, я снова и снова прокручивала его в голове, ждала звонка. Когда меня пригласили на тестовый день, радовалась, как маленький ребенок.
Вы все у меня странные, но других, я, видимо, не набираю
В первый день я офигела: было шумно, ребята активно обсуждали свою работу, шутили, смеялись. А уже через пару недель начала замечать в такой атмосфере плюсы — к моим звонкам кроме наставника никто не прислушивается, можно расслабиться и работать на своей волне. Коллектив подобрался очень разношерстный, руководитель говорит: «Вы все у меня странные, но других я, видимо, не набираю».
Когда я пришла, в команде были сильнейшие продажники. Классно, когда ты приходишь туда, где все круче и «скиловее» тебя — есть, куда расти. Это мотивирует догонять, становиться лучше. За год из консультанта я выросла до ведущего менеджера по продажам и в рейтингах по стране вхожу в топ-5 менеджеров своего продукта.
Когда ты приходишь туда, где все намного круче — у тебя появляется желание догонять и расти
С каждым собеседником я общаюсь по-своему, стараюсь найти индивидуальный подход. Иногда бывают дни, когда у меня плохо идут продажи: слышать «нет» раз семь подряд трудно. Но очень помогает обратная связь, которую я получаю от благодарных клиентов. У меня была клиентка-бухгалтер в возрасте 72-х лет, которую работодатель обязал пройти дистанционное обучение. Я практически с нуля учила женщину пользоваться компьютером. Чувствовала ответственность за то, что она доверилась мне: поддерживала, звонила ей на протяжении всего обучения — клиентка боялась не сдать финальный экзамен, ведь она всю жизнь училась на одни пятерки. В конце обучения она была счастлива и сказала мне: «Екатерина, вы мой преподаватель, я сдала». Такие моменты меня очень заряжают.
Бывают и сложные клиенты. Некоторые собеседники используют менеджеров по продажам как психологов. Или не могут твердо сказать «нет, меня это не интересует» и начинают странно себя вести.
Путешествия перезаряжают меня и мотивируют на продажи. Хочется зарабатывать больше, чтобы узнавать мир
Отдыхать и не выгорать эмоционально помогает музыка. Она сопровождает меня на протяжении всей жизни: с пяти лет, когда я первый раз перешагнула порог музыкальной школы. Сейчас я пою в хоре на работе и дома под укулеле. Кроме того, во мне всегда жил и продолжает жить танцор. Какие направления я только не танцевала! Последними и самыми близкими для меня оказались уличные танцы. Все это способствует работе: пение развивает речевой аппарат, делает голос приятнее и помогает работать с энергией, которую я вкладываю в рабочие звонки. Музыка может задать тон на позитивный рабочий день, а в танце — выплескиваю все то, что накопилось за время работы.
Путешествия — еще одна вещь, которая перезагружает меня и мотивирует на продажи. Новые лица, новые места, новая культура. В этом году начала для себя открывать Европу — чистый кайф! Поняла, что путешествия затягивают. Поэтому и продавать хочется больше, чтобы получать больше и узнавать этот мир.
Правила здоровых продаж от специалистов Контура
Ищите персональный подход к каждому звену клиента-компании
Первый, кто берет трубку в компании, чаще всего не принимает решений и может не разбираться в вашем продукте. Подумайте, что заставит его перевести ваш звонок руководителю или подсказать почту, которую реально читают.
Будьте человеком
Никому не нравится разговаривать с роботами, которые не могут в общении отойти от скриптов. Доброжелательность, чувство юмора и стремление помочь клиенту — отличные спутники успеха.
Управляйте сделкой
Предлагайте собеседнику конкретный сценарий действий. Уточняйте, что после вашего разговора потенциальный клиент должен пойти согласовывать сотрудничество с руководителем или относить счет в бухгалтерию. Предлагайте ему конкретное время повторного звонка. Не ждите, что он сам вам перезвонит.
Соблюдайте договоренности
Перезванивайте вовремя и отправляйте документы незамедлительно, если договорились сделать это сразу же после звонка.
Не предлагайте скидки
Они снижают ценность товара и вы лишаетесь всех козырей. Говорите о преимуществах и выгодах, которые получит клиент, а не о сумме, которую он потратит.
Звоните в рабочее время
Людям свойственно откладывать на потом. Не бойтесь напоминать клиенту о себе, но делайте это чутко. Если на часах обед — то это не самое лучшее время для звонка. Учитывайте разницу часовых поясов.
Не готовьтесь к новому звонку
Чем больше готовишься — тем страшнее звонить. К повторному звонку обязательно освежите в памяти, чем закончились прошлые переговоры. Фиксируйте итоги разговора и настроение собеседника.
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