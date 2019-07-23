Из чего сделаны секс-игрушки?

По американской статистике, самыми популярными интимными девайсами являются вибраторы, у которых при этом самый сложный и самый опасный для экологии состав. Пластик, медицинский силикон, электронные детали и батарейки — такие элементы разлагаются тысячелетиями, а при попадании в пищевые отходы и сжигании выделяют вредные вещества. Мастурбаторы и секс-куклы также производят из пластика и силикона.

Если их просто выбросить, насколько это плохо для природы?

Пластик разлагается в среднем тысячу лет, силикон — чуть меньше. А в батарейках содержатся токсичные элементы (свинец, кадмий, ртуть, никель, цинк), которые при попадании в почву и воздух наносят вред нашему здоровью. Выброшенная в мусорное ведро батарейка попадает на свалку, где в процессе коррозии либо горения выделяет вредные вещества, которые затем вместе с водой и едой возвращаются к нам. Именно поэтому важно сдавать батарейки в специальные пункты приема. Что еще важно, пластик производят на основе нефти, которая, как известно, не бесконечна.

Конечно, рынок секс-товаров не настолько велик, чтобы говорить о пляжах, заваленных вымытыми морем фаллоимитаторами. Однако рост продаж в этой области растет, и скоро экологам придется серьезно озадачиться вопросом переработки таких товаров. По прогнозам Forbes, рынок секс-игрушек возрастет до 50 миллиардов долларов годичной выручки к 2020 году.

