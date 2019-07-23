Есть вопросОргазм в трейд-ин: Как выгодно избавиться от старых секс-игрушек
И почему их не стоит просто выбрасывать (18+)
Какое-то время назад на форуме нашего сестринского издания Wonderzine появился вопрос: как поступить с неподошедшими или наскучившими секс-игрушками. Самым популярным ответом было выбросить, но мы решили разобраться, насколько это экологично и можно ли получить от расхламления какую-то пользу. В совместном спецпроекте с cетью магазинов «Казанова 69» отвечаем на вопросы, связанные с выбрасыванием, утилизацией и переработкой интимных принадлежностей.
18+
Из чего сделаны секс-игрушки?
По американской статистике, самыми популярными интимными девайсами являются вибраторы, у которых при этом самый сложный и самый опасный для экологии состав. Пластик, медицинский силикон, электронные детали и батарейки — такие элементы разлагаются тысячелетиями, а при попадании в пищевые отходы и сжигании выделяют вредные вещества. Мастурбаторы и секс-куклы также производят из пластика и силикона.
Если их просто выбросить, насколько это плохо для природы?
Пластик разлагается в среднем тысячу лет, силикон — чуть меньше. А в батарейках содержатся токсичные элементы (свинец, кадмий, ртуть, никель, цинк), которые при попадании в почву и воздух наносят вред нашему здоровью. Выброшенная в мусорное ведро батарейка попадает на свалку, где в процессе коррозии либо горения выделяет вредные вещества, которые затем вместе с водой и едой возвращаются к нам. Именно поэтому важно сдавать батарейки в специальные пункты приема. Что еще важно, пластик производят на основе нефти, которая, как известно, не бесконечна.
Конечно, рынок секс-товаров не настолько велик, чтобы говорить о пляжах, заваленных вымытыми морем фаллоимитаторами. Однако рост продаж в этой области растет, и скоро экологам придется серьезно озадачиться вопросом переработки таких товаров. По прогнозам Forbes, рынок секс-игрушек возрастет до 50 миллиардов долларов годичной выручки к 2020 году.
Окей, батарейки вынули и сдали, что дальше?
Увы, такие гаджеты сложно сдать в переработку целиком. По мере того, как игрушки для секса становятся более сложными, процедуры их переработки тоже усложняются. Для полной утилизации одного вибратора требуется больше работы и ресурсов, чем для утилизации обычных отходов. Поэтому далеко не все организации по переработке их принимают. В США проводили такой эксперимент, обзванивая пункты утилизации: из 10 компаний согласилась принять вибраторы только одна — а сотрудники остальных смеялись или недоуменно молчали.
Девайсы из силикона лучше не выбрасывать (даже в контейнер для пластика), а сохранить и отвезти в центр утилизации твердых отходов. Электронные секс-игрушки можно выбросить в бак для электроприборов, если такой есть около вашего дома, или сдать в аналогичный центр утилизации — другое дело, что многие стесняются это сделать.
А почему нет специальных бизнесов по утилизации секс-игрушек?
В США уже появился проект SexToyRecycling. Сейчас активисты заключают контракты с заводами по утилизации, производителями гаджетов для секса и ретейлерами в этой области, чтобы первые перерабатывали сданные людьми секс-игрушки, вторые производили «зеленые» интим-товары, а третьи давали скидку на новые тем, кто сдал старых друзей. Предполагается поставить в городах специальные дроп-боксы, где можно будет оставить их по пути.
Открыли программы по утилизации и некоторые из зарубежных сетей интим-товаров. Им также можно сдать неподошедшие девайсы и получить за это скидку. Пока такие инициативы действует в основном в Китае и Штатах, которые являются лидерами по продажам в этой сфере. Будем надеяться, что все российские ретейлеры товаров для взрослых поддержат ее в ближайшие годы.
Что делают из переработанных вибраторов?
Как правило, снова секс-игрушки. При этом используется та же технология, что при утилизации кроссовок. Пластик и силикон обеззараживают, измельчают на специальном аппарате, смешивают со связующим составом и переформируют в новое изделие, покрывая новым слоем стерильного медицинского силикона. «Зеленые» интим-товары могут на 95 % состоять из переработанных материалов.
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