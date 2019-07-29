Сегодня The Village Нижний Новгород запускает в инстаграме флешмоб #вилладжнарайоне, в котором могут принять участие все, кто любит свой город.

Условия просты — вам нужно выложить в инстаграме фотографию своего любимого места в городе с коротким рассказом о том, чем оно примечательно. Это могут быть личные истории, воспоминания из детства или просто признание в любви — главное, чтобы место для вас было важным (и чтобы это было что-то оригинальнее Покровки и набережной Федоровского).

Не забудьте указать в посте наш хэштег #вилладжнарайоне и отметить наш аккаунт.

Флешмоб продлится до 29 августа — по итогам все истории будут опубликованы в материале на The Village, а три лучшие публикации, которые выберет редакция, получат призы. Главным призом станет камера моментальной печати Instax mini 70, за второе место получите прогулку на парусной яхте с мастер-классом от организаторов фестиваля «Вилка и стрелка» и компании «Еда и культура», а за третье — ужин в нашем секретном баре ÖÖ.

Камера Instax mini 70 Прогулка на парусной яхте с мастер-классом Бар ÖÖ