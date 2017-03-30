У скейтбординга было несколько пиков популярности: 1990-е, 2005–2008 годы, и вот в 2016-м волна опять вернулась. Скейт-культура очень сильно меняет современную моду. Дизайнеры все чаще вдохновляются стилем молодежных субкультур прошлого. Например, обрезанные джинсы — когда скейтеры только начали их носить, все говорили: «Что это за хрень?» Потом самые известные бренды, такие как Vetements (французский бренд, который активно вдохновляется модой молодежных субкультур. — Прим. ред.), начали их делать, и сейчас все их носят.



Марка «Рассвет», которую мы создали с Гошей Рубчинским, продается в Dover Street Market в Нью-Йорке, Лондоне и Токио. Пока вышла одна коллекция. В ней — отсылки к воспоминаниям нашего детства, которые мы переосмыслили и сделали частью бренда. В чем это проявляется? Наше лого, например, — это повторение узора оконных решеток с изображением солнца, сделанных в 1960-х и очень распространенных в СССР. Помните такие? Мы их видели на первых этажах пятиэтажек, и кое-где они остались до сих пор. Еще мы вдохновлялись зарождением скейт-культуры в России в середине 1990-х и стилем тех лет.