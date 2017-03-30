Оля Трейвас и Вера Одынь Толя Титаев Дмитрий Аске С тех пор как авангардисты призывали сбросить прошлое с парохода современности, разрушить музеи и создавать радикально новое искусство, прошло уже больше 100 лет, и художники за это время снова полюбили прошлое. Три героя рассказали нам, как они используют образы из истории искусств в архитектуре, инсталляциях и дизайне и заставляют их звучать по-новому. Проект поддержал Converse — бренд, который постоянно модернизирует кеды, оставляя неизменной их классическую форму. Дмитрий Аске Художник Дмитрий Аске Художник Дмитрий Аске, художник Современное искусство находится в диалоге с классикой, и работы современных художников полны отсылок к тому, что было создано до них. Например, многие произведения известного представителя поп-арта Роя Лихтенштейна основаны на картинах Фернана Леже, Матисса и Пикассо. У меня есть работы по мотивам шедевров Боттичелли и да Винчи. Их полотна превратились у меня в мозаичные рельефы из фанеры, напоминающие витражи и мозаики, но не церковные, а советские, которые я видел в детстве и которые нравятся мне до сих пор. У меня есть работы по мотивам шедевров Боттичелли и да Винчи. Их полотна превратились у меня в мозаичные рельефы из фанеры. Почему я решил поработать с классическими произведениями искусства? Мне было интересно пропустить через себя знаковые образы и посмотреть, как живопись прошлого будет выглядеть в моем стиле и технике. Причем в оммажах я не всегда полностью повторяю произведения, которые беру за основу: иногда я использую фрагмент работы или объединяю несколько. Например, серию «Память земли», изображающую сцены из жизни русской деревни начала ХХ века, я сделал по мотивам кадров пионера российской цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского. Перед началом работы я изучал биографию фотографа и его снимки. Меня это так вдохновило, что потом у этой серии появилось продолжение — еще два цикла на тему прошлого России. То, что происходит в современном искусстве, вызывает у меня много вопросов. Так что я занимаюсь самообразованием, чтобы лучше понять сегодняшний контекст и его предысторию. Я создаю фанерные произведения с 2011 года. До этого я увлекался граффити, учился на графического дизайнера, был главным редактором граффити-журнала и совладельцем марки уличной одежды. Я начал изучать историю и теорию искусства, чтобы лучше понимать, что я делаю и что происходит вокруг. Я продолжаю учиться: сейчас, например, читаю сборники статей преподавателей Института проблем современного искусства и смотрю интервью с российскими художниками из проекта «Современники» на канале Московского музея современного искусства. То, что происходит в современном искусстве, вызывает у меня много вопросов. Так что я занимаюсь самообразованием, чтобы лучше понять сегодняшний контекст и его предысторию. Толя Титаев скейтер, один из создателей марки одежды и скейтов «Рассвет» Толя Титаев скейтер, один из создателей марки одежды и скейтов «Рассвет» Что нужно делать, чтобы стать проскейтером? Сначала ты катаешься, снимаешь свой видеопрофайл. Если ты хочешь найти спонсора, то ты или отсылаешь ему профайл, или выходишь на соревнования, где тебя смогут заметить и предложить поддерживать. Дальше, если ты ездишь в туры и снимаешь материал, катаешься все лучше и лучше и продвигаешь продукт, бренд может дать тебе промодель — кеды, подшипники, колеса или доску, на которой написано твое имя+ — и тогда ты становишься проскейтером. Если ты хочешь найти спонсора, то ты или отсылаешь ему профайл, или выходишь на соревнования, где тебя смогут заметить и предложить поддерживать. У скейтбординга было несколько пиков популярности: 1990-е, 2005–2008 годы, и вот в 2016-м волна опять вернулась. Скейт-культура очень сильно меняет современную моду. Дизайнеры все чаще вдохновляются стилем молодежных субкультур прошлого. Например, обрезанные джинсы — когда скейтеры только начали их носить, все говорили: «Что это за хрень?» Потом самые известные бренды, такие как Vetements (французский бренд, который активно вдохновляется модой молодежных субкультур. — Прим. ред.), начали их делать, и сейчас все их носят.Марка «Рассвет», которую мы создали с Гошей Рубчинским, продается в Dover Street Market в Нью-Йорке, Лондоне и Токио. Пока вышла одна коллекция. В ней — отсылки к воспоминаниям нашего детства, которые мы переосмыслили и сделали частью бренда. В чем это проявляется? Наше лого, например, — это повторение узора оконных решеток с изображением солнца, сделанных в 1960-х и очень распространенных в СССР. Помните такие? Мы их видели на первых этажах пятиэтажек, и кое-где они остались до сих пор. Еще мы вдохновлялись зарождением скейт-культуры в России в середине 1990-х и стилем тех лет. Конечно, мы чтим и истоки скейтбординга, время, когда в нем преобладала панк-культура. Нам близок стиль фильма о 1970-х «Короли Догтауна», истории о калифорнийской команде Z-Boys — серферах, которые встали на скейты. Их униформой были обрезанные джинсы, низко сидящие и тоже обрезанные шорты, банданы, дешевые футболки и кеды. Хотя мы не использовали напрямую все эти примеры в «Рассвете», наша коллекция вдохновлена общим духом скейтбординга тех лет: юностью и свободой. Скейт-культура очень сильно меняет современную моду. Дизайнеры все чаще вдохновляются стилем молодежных субкультур прошлого. Оля трейвас и вера одынь Основательницы архитектурного бюро form Оля трейвас Архитектор Ольга Трейвас, архитектор Наше поколение архитекторов воспитано с сентиментальной привязанностью к старине. Перерабатывая существующие здания, мы стараемся максимально их сохранять, даже если это и не памятники архитектуры, а строения со всего лишь полувековой историей. Когда мы работали над новым «Гаражом» (Form в этом проекте было партнером бюро ОМА Рема Колхаса), то его стены — кирпичи советской эпохи — реставрировали специалисты по античным памятникам и римским древностям. Такое внимательное отношение невозможно без личной привязанности архитектора и заказчика к постройке позднесоветской эпохи. Когда мы работали над новым «Гаражом», то его стены — кирпичи советской эпохи — реставрировали специалисты по античным памятникам и римским древностям. Работа с контекстом — важная часть большинства наших проектов. Особенно интересно было трансформировать здание администрации парка Горького и штаб-квартиры «Гаража»: там потрясающее наслоение эпох и функций. Сначала это был судостроительный завод семьи Бромлей, архитектор Шервуд, затем Щусев его переделал в кустарный павильон, после его место заняло издательство Гознака. В 1930-х там обосновался первый звуковой кинотеатр Москвы. Чтобы показать структуру здания, мы снесли все лишние перегородки, открыли стены, в кирпичной кладке которых считывается биография постройки и последовательность смены ее функций. В процессе реконструкции мы много консультировались с историками. Скоро выйдет наша совместная книга об истории этого невыявленного памятника архитектуры. Вера Одынь Архитектор Вера Одынь, архитектор В архитектуре и дизайне интерьеров мы используем множество отсылок к прошлому, но все они появляются в связке с конкретным проектом: референсы диктует объект и эпоха, к которой он относится. Например, здание «Гаража» — это 1960-е. А один из последних наших проектов — жилой дом в Ижевске — это диалог с контекстом города. Ижевск — город кирпичных зданий, и наш дом с фасадами из кирпича продолжает традицию местной архитектуры. Мы выступаем за экологичность, поэтому при проектировании выбирали материалы, которые есть в этом регионе: пользоваться тем, что есть под рукой, кажется нам правильным. Я уверена, что экологичность — это не очередной тренд, а ступень эволюции архитектуры, новая обязательная для нее необходимость. Ведь архитекторы должны думать не только о прошлом и контексте, но и о будущем. Я уверена, что экологичность — это не очередной тренд, а ступень эволюции архитектуры, новая обязательная для нее необходимость. Материал подготовлен при поддержке