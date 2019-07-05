Спецпроекты«33 сестры» и танцы на жестяном листе: Что смотреть на фестивале искусства
И как его площадкой стал торговый центр
К середине лета театральный сезон закрывается, но это не значит, что до осени нужно лишать себя культурной программы. Тем более в век новых художественных форм площадкой для сценического действия может стать почти что угодно. В совместном проекте с торговым центром «Афимолл» рассказываем о программе Фестиваля актуального искусства, который пройдет с 14 по 21 июля. А чтобы посмотреть спектакли ведущих московских площадок и работы современных художников, достаточно лишь зарегистрироваться.
1
Балет «Кафе Идиот»
14 июля, 19:00
пространство Skylight, 6-й этаж
Театральная часть фестиваля откроется балетом «Кафе Идиот» театра «Балет Москва». Постановка в 2016 году получила «Золотую маску». Действие начинается сценой без единого танцовщика. Позднее актеры появляются на сцене. В основу постановки лег роман Достоевского, разбитый на партии героев. Помимо них, в спектакле есть еще два участника — красный и белый цвета. Красный передает страсть, страдание и даже смерть. Но вот чего он сделать не может — это вобрать в себя белый цвет.
2
Фотограф — Олимпия Орлова
Спектакль «Гроза»
16 июля, 19:00
пространство Skylight, 6-й этаж
От постановки «Грозы» Электротеатра «Станиславский» ждать классического прочтения не стоит. Это спектакль-променад, в основу которого легло несколько сцен из знакомой со школы пьесы. В постановке они становятся поводом поговорить о том, что такое грех. Как откликается трагический выбор в душе Катерины Кабановой и как — у современной молодой женщины? Текст буквально проведен через тело актрисы: к танцующей на жестяном листе Катерине подключены датчики звука.
3
Моноспектакль «Грибоедов. Двое»
18 июля, 19:00
пространство Skylight, 6-й этаж
Еще одну классическую пьесу — «Горе от ума» — на современный лад переосмыслил независимый театр Community Stage. Так родилась постановка «Грибоедов. Двое», в которой текст автора соединился с его биографией. Чацкий и Грибоедов помещены в две комнаты. Они пусты, но постепенно заполняются предметами — не всегда осязаемыми, частью — на экранах ноутбуков и планшетов. Зритель видит до страшного похожие истории героев, а еще историю об одиночестве и «лишнем человеке».
4
Спектакль-инсталляция «33 сестры»
20 июля, 14:00
пространство Skylight, 6-й этаж
Работа над спектаклем-инсталляцией Юрия Муравицкого «33 сестры» началась весной. Режиссер называет постановку авантюрой, но авантюрой красивой. Тридцать три актрисы переосмысляют текст Чехова, чтобы понять, как сложится судьба сестер Прозоровых, если избавить их от мешающих им обстоятельств на пути к мечте. Уедут ли они «в Москву» или переезд — лишь оправдание для тех, кто откладывает жизнь на потом? Так Муравицкий проверит историю на универсальность.
5
Концерт Миши Мищенко
21 июля, 15:00
пространство Skylight, 6-й этаж
Пианисту Мише Мищенко недавно исполнилось 30, но его имя уже хорошо известно. Он стал автором музыки к исландской короткометражке Painted Dream, показанной на Каннском фестивале, работал с Бенджамином Клементином и Манижей, а еще владеет более чем десятью инструментами, среди которых китайский гуджин и африканская калимба. В рамках Фестиваля русского искусства пионер неоклассики в России представит композиции своих альбомов «Metanoia» и «Parallels».
6
Проект «Десерт» Ивана Горшкова
14–21 июля
центральный атриум, 2-й этаж
Иван Горшков родился в Воронеже, но выставляется в Москве и Европе. Его арт-объекты продаются на аукционах, а в 2017 году он стал художником года на ярмарке современного искусства Cosmoscow. Из дерева, ткани и игрушек Горшков создает полуабстрактные скульптуры. А еще работает в живописной экспрессионистской манере. На фестивале художник покажет свою новую серию «Десерт». Акцент будет сделан на противоречии формы и содержания арт-объектов.
7
Проект «4 мальчика» Дмитрия Кавки
14–21 июля
центральный атриум, 2-й этаж
Интерес художника и графического дизайнера Дмитрия Кавки сосредоточен на слиянии двух миров — реального и цифрового. Он создает инсталляции из мусора, цифровые скульптуры и видео. А на фестивале представит проект «4 мальчика» — серию графики, напечатанную на шелковых полотнах. Простые, на первый взгляд, рисунки изображают четырех персонажей античности — Аполлона, Гермеса, Диониса и Орфея, — зависших между реальностью и нереальностью. Работы Дмитрия Кавки с инсталляциями Ивана Горшкова в одном пространстве объединила куратор Юлия Юсма.
8
Выставка работ современных художников и «Открытые студии»
14–21 июля
пространство Skylight, 6-й этаж
В рамках фестиваля пройдет арт-маркет, организованный проектом «Объединение», где покажут работы молодых художников, созданные в разных жанрах: от арт-объектов до фотографии. Выставка пройдет в формате «магазина с искусством» — произведения будут маскироваться под товары. Впрочем, после выставки и правда состоится аукцион. Также в рамках фестиваля будут открыты мастерские художников третьего сезона «Открытых студий» «Винзавода». Зрители смогут наблюдать за работой авторов, а кураторы на лекциях дадут ответ на вопрос «Как понимать современное искусство?».
9
Инсталляция-натюрморт Электротеатра Станиславский и студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ
21 июля
пространство Skylight, 6-й этаж
Художники Электротеатра Станиславский вместе со студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ представят инсталляцию-натюрморт — оммаж всем художникам, ищущим вдохновения и исследующим жизнь и нежизнь природы вещей и человека. Ожившая картина расположится на искусственном ландшафте, где будет трудно провести грань между жизнью и смертью, быть или не быть, движением и статикой.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ