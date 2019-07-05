К середине лета театральный сезон закрывается, но это не значит, что до осени нужно лишать себя культурной программы. Тем более в век новых художественных форм площадкой для сценического действия может стать почти что угодно. В совместном проекте с торговым центром «Афимолл» рассказываем о программе Фестиваля актуального искусства, который пройдет с 14 по 21 июля. А чтобы посмотреть спектакли ведущих московских площадок и работы современных художников, достаточно лишь зарегистрироваться.