СпецпроектыКак проверяют зрение у самых маленьких
Как устроен первый в Иркутске специализированный детский глазной центр
В Иркутске открылся первый специализированный детский глазной центр, где принимают детей от рождения до 18 лет. Вместе со специалистами офтальмологической клиники «МедСтандарт» мы выяснили, как проводят диагностику зрения у новорожденных, и почему ребенку во время лечения обязательно нужно поиграть.
Детский глазной центр «МедСтандарт» устроен так, чтобы детям любого возраста здесь было комфортно. Этому способствует и особый красочный интерьер, и игровая комната, где с малышами будет работать педагог, и общая атмосфера тепла и профессионализма. Здесь одновременно работают два детских офтальмолога, и каждый день клиника может принимать до 20 детей на первичную диагностику. Это значит, что здесь точно не будет очередей и каждый пациент (в центре принимают детей от рождения до 18 лет) получит максимум внимания.
Оборудование центра рассчитано именно на работу с детьми. Дело в том, что диагностику глаз у новорожденных, совсем малышей и ребят постарше выполняют на различных аппаратах, поскольку в каждом возрасте диагностика глаза имеет свои особенности, и дети могут реагировать на аппараты тоже по-разному.
Если в совсем маленьком возрасте специалисты обследуют в первую очередь анатомические структуры глаза, то уже с шести месяцев доктор может определить остроту зрения у ребенка. Начиная с года можно выполнять тот же объем диагностики, что и у взрослых, в том числе измерять внутриглазное давление.
Лечение начинают с трех лет: до этого времени ребенок просто не будет сидеть у тренировочного аппарата и не поймет, что нужно делать во время процедуры. Большая часть аппаратов направлена на тренировку запасов аккомодации (это способность глаза работать на различном расстоянии), что повышает остроту зрения. При необходимости (например, при косоглазии и миопии) доктор назначает медикаментозное лечение.
У маленьких пациентов офтальмолога бывают те же диагнозы, что и у взрослых: близорукость и дальнозоркость, астигматизм, врожденная глаукома или катаракта. При всех этих заболеваниях в центре можно получить помощь. Не все можно вылечить полностью в детском возрасте, поэтому главная задача врачей — добиться 100%-й остроты зрения у ребенка в очках.
Независимо от возраста, диагностика занимает около часа. Аппаратное лечение длится от 1,5 до 2 часов: если ребенок маленький, и ему назначено лечение на нескольких аппаратах, между пятиминутными процедурами ему нужно будет отдохнуть и поиграть.
Здесь же находится оптика, где при необходимости можно подобрать очки любой сложности или контактные линзы. В Иркутске довольно сложно найти хороший выбор оправ для детей, поэтому в оптике «МедСтандарта» сделали акцент именно на широкий детский ассортимент.
Для получения запланированного эффекта рекомендуется пройти цикл процедур в кабинете аппаратного лечения, обычно он рассчитан на десять дней. И результат будет выше, если лечение не будет прерываться на выходные. Поэтому детский глазной центр «МедСтандарт» работает с 8:30 до 20:00 семь дней в неделю. Это удобно для занятых по будням родителей и ребят постарше, график которых обычно расписан, а кроме того, такой режим позволяет проводить лечение непрерывно и тратить меньше времени.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
ООО "МедСтандарт" осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией №ЛО-38-01-003596 от 26.06.2019, выданной Министерством здравоохранения Иркутской области. Юр. адрес: 664081, Россия, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99/6-13. ИНН 38110455093, ОГРН 115385009463