Детский глазной центр «МедСтандарт» устроен так, чтобы детям любого возраста здесь было комфортно. Этому способствует и особый красочный интерьер, и игровая комната, где с малышами будет работать педагог, и общая атмосфера тепла и профессионализма. Здесь одновременно работают два детских офтальмолога, и каждый день клиника может принимать до 20 детей на первичную диагностику. Это значит, что здесь точно не будет очередей и каждый пациент (в центре принимают детей от рождения до 18 лет) получит максимум внимания.