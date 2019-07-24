Питер Пауль Рубенс «Марс и Рея Сильвия», 1620г. Вид в экспозиции.

ГМИИ им. А.С. Пушкина. Фото: Антон Сурков

Знаете, где зародилась техника масляной живописи? В XV веке в Нидерландах. Здесь же — во Фландрии — в XVII веке жил и работал самый известный на тот момент художник Европы — Питер Пауль Рубенс. Его принимали монархи Испании, Англии и Франции, поэтому в историю он вошел как «король живописцев и живописец королей». У Рубенса была огромная мастерская, из которой вышло около 3 тысяч картин. Для многих из них он создавал только первоначальный эскиз, а остальную работу поручал подмастерьям.