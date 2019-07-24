СпецпроектыФламандская живопись и наследники художников: Из чего состоит «Академия Пушкинского»
И кто может в ней учиться (спойлер: почти все)
Образование в современном мире становится все более популярным. А получать знания уже давно можно не только в школах и вузах. В совместном проекте с Пушкинским музеем рассказываем, что такое «Академия Пушкинского», кто сможет стать ее слушателями (спойлер: почти все) и чему здесь можно будет научиться.
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Вид на статую Давида. ГМИИ им. А.С. Пушкина, 1937 г.
Основы просветительской деятельности в Пушкинском музее были заложены в начале XX века. Его создатель и первый директор — профессор Иван Цветаев — хотел создать учебный музей. Собранная в нем коллекция слепков должна была иллюстрировать развитие искусства от Античности до Возрождения. Просветительская программа открывшейся в 1912 году культурной институции отличалась демократичностью. В первые годы после революции основной аудиторией музея были рабочие, красноармейцы и студенты.
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«Пушкинский Intro», фрагмент видео в экспозиции ГМИИ им. А.С. Пушкина
Продолжая традиции, заложенные Иваном Цветаевым, музей продолжает приобщать аудиторию к гуманитарным знаниям. Онлайн-проект «Академия Пушкинского» придумали для тех, кто любит искусство и хочет в нем разбираться. Курсы лекций можно будет слушать и смотреть бесплатно из любой точки мира. Экспертами проекта выступили как ведущие сотрудники музея, так и их иностранные коллеги, с которыми дружен Пушкинский.
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ГМИИ им. А.С. Пушкина. Фото: Антон Сурков
«Пушкинский Intro» — первая ступень «Академии». Десять небольших, но увлекательных видеолекций выстроены в хронологическом порядке: от искусства Древнего Египта до творческих методов художников XXI века. Между ними — религиозное искусство Средневековья, поиски идеальной красоты в эпоху Возрождения, фламандское барокко, караваджизм, импрессионизм, авангард и модернизм. Курс рассчитан на три часа, после чего можно будет проверить свои знания, пройдя тест. Все, кто наберет 80 и больше баллов, получат подарок. А держатели карт Mastercard еще и возможность пройти квест или отправиться на экскурсию по музею.
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Питер Пауль Рубенс «Марс и Рея Сильвия», 1620г. Вид в экспозиции.
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Фото: Антон Сурков
Знаете, где зародилась техника масляной живописи? В XV веке в Нидерландах. Здесь же — во Фландрии — в XVII веке жил и работал самый известный на тот момент художник Европы — Питер Пауль Рубенс. Его принимали монархи Испании, Англии и Франции, поэтому в историю он вошел как «король живописцев и живописец королей». У Рубенса была огромная мастерская, из которой вышло около 3 тысяч картин. Для многих из них он создавал только первоначальный эскиз, а остальную работу поручал подмастерьям.
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Конференция Science Me. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Фото: Антон Сурков
«Пушкинский Pro» — вторая ступень «Академии», для продвинутых. Здесь слушателей будет ждать новая порция знаний: эксклюзивные интервью с наследниками Пабло Пикассо и Камиля Писсарро, экскурсии по залам музея в компании Леонида Парфенова и рассказы о Рембрандте художника и теоретика искусства Дмитрия Гутова. Курс будет пополняться как новыми лекциями, так и подборками важных книг и фильмов.
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ГМИИ им. А.С. Пушкина. Фото: Антон Сурков
Food Studies — популярная сегодня тема. В рамках курса «Пушкинский Pro» ее рассмотрят через призму культуры. Одна из онлайн-лекций будет посвящена теме питания в эпоху Эдо и тому, как она находила отражение в работах японских художников. Именно в Средневековье в Стране восходящего солнца начала формироваться система общественного питания, а изготовители гравюр и свитков охотно изображали блюда местной кухни. Любопытный факт: к 1804 году в городе Эдо насчитывалось более 6 тысяч заведений, торгующих готовой едой.
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ГМИИ им. А.С. Пушкина. Фото: Антон Сурков
Как говорить с детьми об искусстве? Когда в первый раз привести ребенка в музей? И можно ли устроить квест прямо в греческом зале? «Пушкинский Kids» — третья ступень «Академии». Здесь будут собраны лучшие материалы для детей. И от детей. Например, экскурсия по залам с работами Пабло Пикассо и история про «Девочку на шаре» от девятилетней Ники или рассказ о цветах и деталях на картинах Сезанна от семилетнего Васи.
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ГМИИ им. А.С. Пушкина. Фото: Антон Сурков
«Фантастические твари» — это квест для детей, созданный на основе бестиариев. В таких сборниках в Средние века подробно описывали как реальных, так и вымышленных зверей. Чтобы пройти квест, придется отыскивать нужные экспонаты и расшифровывать старинные записи. Цель — узнать имена десяти могущественных животных, которых злой волшебник Ре-де-Вальт хотел объединить заклинанием, чтобы создать чудовище.
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