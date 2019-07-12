По словам ветврача, самое приятное в ее работе – наблюдать, когда животные выздоравливают. Такая профессия подразумевает предельную концентрацию, регулярно происходит что-то новое. Каждый организм индивидуален, одна и та же болезнь может проявиться по-разному. «Вот вчера уехали домой, корова начала телиться, пришлось вернуться. Очень приятно, когда перед тобой оказывается живой и здоровый теленок», – рассказывает Татьяна.

Руководитель фермы Владимир шутил со мной: «Учись-учись, скоро помогать нам здесь будешь». Оказалось, что не шутил. Уже на следующее утро я помогал в отеле. Две коровы кружили вокруг теленка, родившегося всего час назад. Обе считали его своим: та, что его действительно родила, и та, которой это только предстояло.

– Иди кушай, ребенок. Да не твоя это мама!

– Они сейчас не затопчут его?

– Могут. Это рядовая ситуация. Вон, видишь воды отошли, если в течении часа она не растелится, надо будет делать родовспоможение.

– А лучше, чтобы она сама родила?

– Ну, конечно.

Спустя час корова так и не отелилась. Подобные сложности возникают, когда плод очень крупный или когда корова рожает впервые. Ветеринар обязан быть рядом, чтобы правильно расположить плод внутри и проследить за состоянием коровы.

С другого пастбища прибыли два опытных оператора-ковбоя на красивых кватерхорсах (старая американская порода лошадей – ковбойский конь для сельскохозяйственных работ – прим. ред.). Они должны поймать роженицу при помощи лассо и обездвижить. Лошади натягивают лассо и не дают корове сдвинуться с места.

Если вы читали сказку «Репка» или участвовали в перетягивании каната, про процесс отела вам известно почти все. Это очень тяжело, но это необходимая помощь двум животным во время сильнейшего стресса. Тянули теленка трое: я, коренастый руководитель фермы и один из операторов. До правильной и эффективной техники быстро доходишь сам. Когда кроссовки начинают проскальзывать по траве, понимаешь, что нужно тянуть попеременно на счет «три».

Корова после отела пошла пить, оставив лежащего теленка. Его сразу обступили несколько коров, которые начали обнюхивать малыша, знакомиться. Мы отошли на безопасное расстояние. Теперь подходить опасно.

– Он выживет?

– Посмотрим, нужно время. Он очень слабый. Все зависит только от него.

Через пару дней мне сообщили, что теленок здоров и мама его приняла.