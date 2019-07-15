Замените масло на вашей кухне

— Трансжиры считаются одним из самых вредных ингредиентов в пищевой промышленности. В малых количествах трансжиры присутствуют в натуральных мясных и молочных продуктах, а также в подвергнутых высоким температурам растительных маслах, в частности, в дезодорированных. В больших количествах они образуются побочным эффектом в процессе гидрогенизации ненасыщенных жиров, например, при производстве маргарина. Благодаря измененной молекулярной структуре такие жиры не способны выполнять свои функции в организме, отчего идут сразу в жировой слой, и более того, нарушают работу других клеток. Есть много исследований, подтверждающих влияние богатой трансжирами пищи на развитие онкологии и сердечно-сосудистых недугов.

Избегать трансжиров довольно сложно. Первая проблема — российские производители не указывают на упаковке их количество (в Европе и США норма — до 2 %, в России же количество трансжиров может достигать 8 %). Вторая — они часто завуалированы различными терминами: гидрогенизированное масло, лауриновая и стеариновая кислоты. Содержатся трансжиры почти во всех переработанных продуктах — от печенья «Малышок» до консервов. Больше всего их в рафинированном растительном масле, маргарине, сливочном масле, майонезе, глазури, кондитерских кремах. Поэтому количество переработанной еды важно минимизировать.

Для заправки салатов выбирайте нерафинированные растительные масла (густые, ароматные, в темных бутылках), а жарьте на твердых структурах — кокосовом масле либо животном жире. Влияет на пользу пищи и ваша посуда. Лучше жарить на чугунных и стальных сковородах без тефлонового покрытия, они не достигают опасных температур.