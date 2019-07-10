Панорамные «Стрижи» на седьмом этаже четырехзвездочного отеля Sayen стали первым в Иркутске рестораном, получившим негласный статус места с высокой кухней для особых случаев. Шеф-повару Александру Евменову такое определение не нравится: хотя «Стрижи» уже одиннадцать лет держат планку исключительной гастрономии и остаются единственным в городе рестораном с устрицами круглый год, недавно тут впервые включили в меню борщ и стали предлагать гостям окрошку — правда, с крабами и авокадо.
ресторан
«Стрижи»
ул. Карла Маркса, 13/1
Часы работы
12:00–01:00
Понедельник – Воскресенье
Средний чек
2 500 рублей
Шеф-повар
Александр Евменов
Если говорить о концепции «Стрижей», за 11 лет работы она не изменилась. Мы открывались как гастрономический ресторан и остались им. Я не люблю определения «авторская кухня» и «высокая кухня». Если речь о деликатесах, редких продуктах, необычных сочетаниях, современных кулинарных технологиях — да, у нас все это есть. Но для меня высокая кухня — это мишленовские рестораны, которые в России могут появиться в лучшем случае в 2020 году. «Стрижи» — ресторан с европейским меню, где собраны блюда из разных городов Европы, в основном классические и понятные. У нас много гостей отеля Sayen, и им вся эта высокая гастрономия не нужна, они чего только не видели и не пробовали в жизни. Им хочется прийти и поесть пюрешечки, борща, хорошей домашней еды. Люди же простые приезжают, неважно, где они работают и сколько зарабатывают. Так что мы долго сопротивлялись, но в этом году стали подавать борщ.
Сейчас у меня есть деликатес, который в Иркутске не предложит больше никто — язык оленя. Это уникальный, очень дорогой продукт, который я давно искал, нашел и купил сразу 20 килограммов. Теперь если кто-то захочет заказать что-то локальное, мне есть чем удивить.
Раньше я корректировал меню два раза в год, сейчас стараюсь делать глобальные обновления раз в год. Из меню, с которым мы открывались, остался один салат — не знаю, почему его берут, — с крабом и бакинскими томатами, которые я каждую неделю привожу из Москвы — вот такие, все одного размера. Не изменились соусы, которые мы подаем к устрицам. И торт Sayen — на момент открытия «Стрижей» это был первый морковный торт в Иркутске, а сейчас его можно встретить в любом заведении города. Потом мы поставили в меню черемуховый торт, он появился везде, и мы его убрали. Почему? Принципиально.
Мне нравится добавлять к меню сеты, у нас постоянно есть какие-то ограниченные по времени специальные предложения. Сейчас, например, окрошка, которую, кстати, мы тоже никогда не продавали. Но раз уж в меню появился борщ… Готовим три варианта окрошки, в том числе с крабом и авокадо — да, это эксперимент. И я попросил официантов рекомендовать эту вариацию с сывороткой, а не с квасом. Но берут и так, и так. Нравится. К осени запустим новое спецпредложение — сибирский сет. Все, что предлагают наши рестораны из сибирской кухни — это грузди, сагудай и позы. А что-то с прицелом на высокую кухню — такого нет, и мне интересно это сделать.
Мы единственный в Иркутске ресторан, где круглый год подают устриц — это правда очень сложно, чтобы они у тебя живые были ежедневно
Был случай, когда мне в субботу утром позвонили из ресторана: туристка из Владивостока пришла позавтракать и осталась недовольна. Она ожидала завтрак от ресторана «высокой кухни», а ей принесли просто хороший омлет. Мне не нравится, когда «Стрижи» называют «рестораном для особых случаев». Да, к нам приходят отметить значимое событие, сделать предложение, провести важную встречу. И когда мы открылись, конечно, таких ресторанов не было — по сервису, кухне, ассортименту деликатесов мы были первыми. Мы до сих пор единственный в Иркутске ресторан, где круглый год подают устриц — многие пробовали, но это правда очень сложно сделать так, чтобы они у тебя живые были ежедневно. Но с этим флером избранности я пытаюсь бороться, не знаю, правильно это или нет.
К нам ходят и те, кто понимает, про что наша еда, и те, кому что-то в новинку. Как минимум половина наших гостей — иркутяне, остальные — гости отеля и туристы. Если не считать гостей отеля, которые ходят на завтраки, то иркутян даже больше половины. Не могу сказать, что всем этим людям неважно, что у нас бефстроганов стоит тысячу рублей. Хотя, например, недавно гость выбрал вино за 35 тысяч и заметил: «Что-то вина у вас дешевые». Хотя, конечно, в Москве то же вино будет значительно дороже.
К нам приходят и очень известные люди. Но мы никогда не афишируем, кто живет в отеле и ужинает в «Стрижах». Недавно увидел фото в Инстаграме — гостья сфотографировалась у нас с «Машиной времени». Мы никогда с гостями не фотографируемся, даже автографа ни одного нет. Не выставляем их напоказ, защищаем приватность. Те, кто не хочет, чтобы их видели, заказывают еду в номер. Филипп Киркоров, например, постоянно заказывал борщ, когда у нас его еще не было в меню. Что делали — готовили, конечно. Благо с райдером были знакомы заранее. Вообще, большинство таких гостей любят как раз пюрешечки, котлеточки и тому подобную еду, их изыски не интересуют, хочется просто хорошо поесть.
Я не знаю, что еще появится в меню и когда. После недавнего обновления я попросил технолога просто послать меня, когда я снова приду и скажу, что меню нужно менять. На это уходит очень много времени. Идеи же не приходят ко мне по расписанию. Я все записываю, на следующий день смотрю — это уже не нравится, потому что придумал что-то другое. В записях может быть блюдо, а может просто продукт, например, «щучья икра, хлеб, сметана» — и я понимаю, что хочу сделать мусс из черного хлеба со сметаной и с икрой. Все это надо обдумать, потом из всего списка выбрать, начать сомневаться, перестать сомневаться, начать закупать продукты, пробовать — сойдутся они или нет, если нет — начинать все заново. Не знаю, кому это больше нужно, гостям или мне. Может быть, я просто человек, который всегда придумает себе работу.
Гребешок с томатом и клубникой
570 РУБЛЕЙ
«Здесь томаты, клубника и слегка острый соус на основе масла виноградной косточки. Было интересно сделать сочетание гребешка с сезонной ягодой, думал о черешне, но решил остановиться на клубнике».
Гребешок со свежим огурцом и трюфельным унаги
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«Трюфельный унаги – это такая азиатская история. Мне трюфель нравится в разных видах. Возможно, сочетание необычное. Но для меня гребешок тем и хорош, что это совершенно универсальный продукт, его можно сочетать с чем угодно».
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