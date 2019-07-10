Если говорить о концепции «Стрижей», за 11 лет работы она не изменилась. Мы открывались как гастрономический ресторан и остались им. Я не люблю определения «авторская кухня» и «высокая кухня». Если речь о деликатесах, редких продуктах, необычных сочетаниях, современных кулинарных технологиях — да, у нас все это есть. Но для меня высокая кухня — это мишленовские рестораны, которые в России могут появиться в лучшем случае в 2020 году. «Стрижи» — ресторан с европейским меню, где собраны блюда из разных городов Европы, в основном классические и понятные. У нас много гостей отеля Sayen, и им вся эта высокая гастрономия не нужна, они чего только не видели и не пробовали в жизни. Им хочется прийти и поесть пюрешечки, борща, хорошей домашней еды. Люди же простые приезжают, неважно, где они работают и сколько зарабатывают. Так что мы долго сопротивлялись, но в этом году стали подавать борщ.

Сейчас у меня есть деликатес, который в Иркутске не предложит больше никто — язык оленя. Это уникальный, очень дорогой продукт, который я давно искал, нашел и купил сразу 20 килограммов. Теперь если кто-то захочет заказать что-то локальное, мне есть чем удивить.

Раньше я корректировал меню два раза в год, сейчас стараюсь делать глобальные обновления раз в год. Из меню, с которым мы открывались, остался один салат — не знаю, почему его берут, — с крабом и бакинскими томатами, которые я каждую неделю привожу из Москвы — вот такие, все одного размера. Не изменились соусы, которые мы подаем к устрицам. И торт Sayen — на момент открытия «Стрижей» это был первый морковный торт в Иркутске, а сейчас его можно встретить в любом заведении города. Потом мы поставили в меню черемуховый торт, он появился везде, и мы его убрали. Почему? Принципиально.

Мне нравится добавлять к меню сеты, у нас постоянно есть какие-то ограниченные по времени специальные предложения. Сейчас, например, окрошка, которую, кстати, мы тоже никогда не продавали. Но раз уж в меню появился борщ… Готовим три варианта окрошки, в том числе с крабом и авокадо — да, это эксперимент. И я попросил официантов рекомендовать эту вариацию с сывороткой, а не с квасом. Но берут и так, и так. Нравится. К осени запустим новое спецпредложение — сибирский сет. Все, что предлагают наши рестораны из сибирской кухни — это грузди, сагудай и позы. А что-то с прицелом на высокую кухню — такого нет, и мне интересно это сделать.