11:30

Коллаборации шефов

В свободное время до начала обедов Иван успевает заняться административными делами: составить график работы поваров, разобрать почту, ответить на вопросы управляющей и даже зайти в инстаграм, чтобы посмотреть на ресторанные новинки. Мы только заказываем кофе и собираемся поговорить о том, где учился и стажировался Иван, как в James приходит Михаил Аракелов — шеф-повар ресторана «Стейк-Хаус».

— C Мишкой мы знакомы давно, он пришел ко мне работать еще в Rosy Jane в 2006 году. Вообще, я в James не совсем новый человек — я сюда вернулся. А в свое время успел поработать во всех заведениях холдинга «Реста Менеджмента».

В 2004-м я пришел работать в Rosy Jane. Там я дослужился до старшего повара, затем до су-шефа и в этой должности перешел в James в 2007. Мы открывали проект с нуля, я расставлял оборудование, подбирал персонал, обучал первую команду заведения. После меня пригласили стать шеф-поваром нового ресторана «Хмели Сунели», затем я взял дополнительную работу в Pan Smetan и в «Паштете». В каждый из ресторанов я поставил проверенных су-шефов и уже с ними вел тесную работу. За день старался проезжать все рестораны и каждому уделить время.

Моим учителем и наставником все это время был Стас Комаров. К нему я попал из училища на практику, с тех пор следую за ним из проекта в проект. Стас дал мне правильную базу, научил видеть качество в продуктах и готовить вкусные блюда.