«Та трава, что растет на пастбищах, — лучший корм для скота летом. Ну а зимой животные едят то, что заготавливается сейчас. Здесь трава не дикая, а специально выращенная, — восемь разных сортов формируют рацион. Сейчас работаем сутками. В 8:00 утра заступает смена механизаторов, час у них на обед, полчаса на ужин, работают до 12:00 ночи, потом трехчасовой перерыв на сон и еще пять часов до следующей смены. То есть работают они больше 18 часов».
Старший агроном, Дмитрий:
«Та трава, что растет на пастбищах, — лучший корм для скота летом. Ну а зимой животные едят то, что заготавливается сейчас. Здесь трава не дикая, а специально выращенная, — восемь разных сортов формируют рацион. Сейчас работаем сутками. В 8:00 утра заступает смена механизаторов, час у них на обед, полчаса на ужин, работают до 12:00 ночи, потом трехчасовой перерыв на сон и еще пять часов до следующей смены. То есть работают они больше 18 часов».
Старший агроном,
Дмитрий: