Услышав такое, сразу начинаешь ценить офисный график работы, который теперь уже кажется крайне лояльным. Пока я общался с агрономом, возле нас остановился комбайн и начал безостановочно пищать.

– Почему он остановился? Что-то сломалось?

– Остановился он сам, автоматически. Здесь стоят датчики, которые тормозят движение режущих лопастей, когда внутрь попадает что-то металлическое.

– Откуда на поле железка?

– Ну мало ли кто здесь по весне ездил из деревенских. Проще сейчас найти металл в стоге этого сена, чем потом чинить всю машину. Комбайны дорогие, тут даже автопилот есть, как у Tesla. Сначала механизатор выкашивает направляющие, вроде разметки на дороге, а затем комбайн уже сам ездит по полю.

– А куда отвозят хранить сено?

– А ты не видел по пути огромные курганы?