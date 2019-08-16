Люди в городеСпортивный кубок и клуб мам: Как дружить с соседями в эпоху одиночек
Почему заботу об общем досуге и комфорте берут на себя жители района
В эпоху, когда у каждого дома есть свой чат или группа в социальной сети, общий адрес стал объединять людей не только для решения бытовых вопросов, но и для совместного досуга и дружбы. Та среда добрососедства и общей заботы о безопасности и комфорте, о которой мечтают многие, становится делом рук самих жителей. Такая практика сложилась, в частности, в Академическом районе Екатеринбурга, которому в 2019 году исполняется 10 лет. В совместном спецпроекте с девелопером АО «РСГ-Академическое» мы рассказываем, кто в районе создает соседские объединения и зачем они нужны поколению одиночек.
Академический — маленький город, похожий на яркий лего-мир. Переехав сюда из других районов Екатеринбурга, мы почувствовали разницу сразу — здесь стараются жить в чистоте и культуре. Люди не пьют и не мусорят на улицах, за собаками убирают, в подъездах есть библиотеки, вокруг домов – клумбы, а школьные стадионы открыты для всех. Проводятся уютные и веселые праздники. Все близко — для мам с детьми и колясками это очень важно.
В Академ часто переезжают из других частей города, поэтому у новеньких поначалу мало приятелей из числа соседей. Но в нашем районе легко найти друзей по интересам. В ноябре 2018 года перед нами маячили холодные длинные вечера в одиночестве. Мы обе — мамы, у каждой по двое детей. Мужья все время на работе, а впереди было еще три года декрета. Нам хотелось развиваться и общаться не только друг с другом и супругами. Так мы решили создать для мам кружок по интересам, чтобы разнообразить жизнь и отвлечься от утюгов-сковородок.
Ты не только мама, но и человек, который делает что-то полезное для других
Для начала мы устроили бранч в японском ресторане в торговом центре. На встречу, о которой мы объявили на одном из форумов района, пришла только одна женщина. Но она оказалась рукодельницей и предложила идею мастер-классов. В следующий раз мы уже делали новогодний календарь с несколькими девушками.
Участниц становилось все больше. Сейчас в постоянном составе клуба 20 человек, а всего на наших встречах побывало около 300 мам и малышей. У нас разнообразное расписание — встречи с психологом, арт-терапия для мам и детей, танцевальные уроки на улице, разговорный клуб английского. На все мероприятия можно приходить с детьми. Уроки мы стараемся делать бесплатными или по низким ценам — у молодых родителей немного свободных денег.
Клуб — это хобби, которое не дает сидеть на месте. Ты не только мама, но и человек, который делает что-то полезное для других. Это вдохновляет. Можно даже назвать клуб работой, потому что надо постоянно следить за аккаунтом, писать анонсы, организовывать встречи, искать площадки. Скоро мы с Олей будем обучать мам вести быт экологичнее — отказываться от пластика и правильно сортировать мусор.
Я переехала в Академический в 2010 году. Тогда здесь еще не было ни торговых центров, ни спортзалов, ничего. Сейчас район очень преобразился, есть куда сходить, что посмотреть, людей много и поле для моей деятельности огромное. Я нашла не только клиентов, но и друзей.
Я работаю тренером и диетологом в Академическом почти три года. Сначала проводила тренировки на улице, чтобы познакомиться с новыми людьми и замотивировать их, показать, что спорт — это несложно и весело. Потом переоборудовала комнату в квартире и запустила студию у себя дома, куда помещается до трех человек. Я называю наши занятия «домашними фитнес-тусовками», ведь все уже друг друга знают и приходят не только потренироваться, но и пообщаться.
Я бываю в центре Екатеринбурга только в исключительных случаях. Вся жизнь у меня — в Академическом
В прошлом году я опубликовала пост в инстаграме с приглашением прийти на мою тренировку на межшкольный стадион, поставила геолокацию, и на занятие пришло около 20 человек. Я не ожидала, что участников будет так много. Но это, на самом деле, неудивительно — в Академическом живут молодые люди, которые хотят быть здоровыми и красивыми. К тому же, многие ищут новых друзей, живущих рядом. У меня поменялся почти весь круг общения, первые мои подруги в этом районе — это соседки, и мы дружим до сих пор.
Академический — очень дружный район. В каждом доме есть чат, соседи часто собираются вместе. До этого я жила на Уралмаше и видела, как местные обитатели разве что пьют алкоголь на лавочках. Здесь такого нет.
Честно признаться, я выезжаю из Академа только в исключительных случаях — например, когда надо пойти на день рождения к старым друзьям. Вся жизнь у меня в Академическом — дети ходят в местную школу, я работаю из дома. Есть торговые центры, разнообразие кафешек, есть где покататься на велике или просто погулять. Сменила уже три квартиры в этом районе и не собираюсь отсюда уезжать.
Можно сказать, что в Академическом я живу всю жизнь. Мои родители поселились в крайнем доме по улице Серафимы Дерябиной, когда тут не было даже Объездной дороги. Там я провел все детство, а когда встал вопрос переезда, то не хотел уезжать далеко. В 2014 году с женой и сыном переехали в Академический. В новом доме у нас родилась дочь.
Спорт я люблю с детства, ходил в школу с физкультурным уклоном, но никогда не занимался спортом профессионально. На работу в центр города я добираюсь на велосипеде и зимой, и летом — на дорогу уходит 20-35 минут. Иногда бегаю до офиса. На работе есть возможность принять душ и переодеться, это удобно.
В интернете мы начали общаться с велосипедистами из Академического – обсуждать кто, на чем и где катается. С помощью сервиса Strava создали свой клуб Akadem и устраивали виртуальные соревнования. А потом решили перебраться в офлайн. На первые велосипедные состязания пришли около двух десятков человек. Участие было бесплатным, мы добровольно скидывались в призовой фонд деньгами и велосипедными запчастями.
Через год ко мне обратились из управляющей компании Академического с просьбой собрать команду бегунов от района на эстафету «Вечерний Екатеринбург». Я написал объявление, стал собирать желающих на тренировки. Бегал по улице Вильгельма де Геннина и знакомился со спортсменами. В итоге команда нашего района заняла 16-е место из полусотни команд. С тех пор клуб стал не только велосипедным, но и беговым. А уже в 2018 году на той же эстафете наша команда заняла третье место среди районов и предприятий Екатеринбурга.
Если посмотреть на жителей Академического — мы все похожи. Именно поэтому нам легко объединяться
Cейчас в клубе Akadem около 200 человек. Он широко известен среди спортсменов-любителей в Екатеринбурге. Ни одно любительское соревнование в городе не проходит без участия представителей наших команд. Мы устраиваем совместные тренировки и соревнования, общаемся в чатах. Чтобы объединить всех спортсменов, мы придумали свой кубок и назвали его AkademMan, по аналогии с триатлоном IronMan. Только у нас четыре вида спорта, а не три — бег, велосипед, коньки и лыжи. Соревнования проходят на протяжении года, по каждому виду спорта две дистанции — длинная и короткая. За каждый этап начисляются баллы. В декабре — финальная мультигонка: спортсмен должен преодолеть три километра на коньках, три на лыжах и три бегом. Соревнования бесплатные, подарки предоставляет компания проката спортивного инвентаря.
Благодаря клубу я нашел друзей, инициативных и ответственных ребят. Вместе нам удалось придумать и провести в этом году два новых уникальных для нашего города спортивных мероприятия — зимнюю комбинированную эстафету «Зимний Академ» на территории Преображенского парка и легкоатлетическую эстафету «Академический экиден» на территории Юго-Западного лесопарка.
Я не хочу никуда уезжать из Академического. Если посмотреть на жителей нашего района — мы все похожи. Семейные состоявшиеся люди 30-35 лет, с культурными интересами, трудяги. Именно поэтому нам легко объединяться.
Что такое Академический?
Это жители со схожими ценностями и интересами;
Спокойная, дружелюбная и доброжелательная атмосфера, дающая возможность раскрыться и стать значимым каждому человеку;
Большое количество общественных пространств, где можно познакомиться и подружиться с соседями — от скверов и парка до воркаут-площадок;
Диалог застройщика и УК с жителями района, чтобы все инициативы были услышаны;
Множество локальных праздников для культурного и веселого досуга — Новый год, 9 Мая, День города, День района, День семьи, любви и верности и многие другие.
материал подготовлен при поддержке АО «РСГ-Академическое»