Для начала мы устроили бранч в японском ресторане в торговом центре. На встречу, о которой мы объявили на одном из форумов района, пришла только одна женщина. Но она оказалась рукодельницей и предложила идею мастер-классов. В следующий раз мы уже делали новогодний календарь с несколькими девушками.

Участниц становилось все больше. Сейчас в постоянном составе клуба 20 человек, а всего на наших встречах побывало около 300 мам и малышей. У нас разнообразное расписание — встречи с психологом, арт-терапия для мам и детей, танцевальные уроки на улице, разговорный клуб английского. На все мероприятия можно приходить с детьми. Уроки мы стараемся делать бесплатными или по низким ценам — у молодых родителей немного свободных денег.