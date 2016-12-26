Для совместного проекта с Dolce Vita Travel мы узнали у бренд-шефа и совладельца ресторана Poketteria ZIZO Уиллиама Ламберти все об итальянцах и том, как правильно вести себя в их компании. В какой руке держать напиток, какие СМИ читать, чтобы сойти за интеллектуала, про что точно не стоит шутить и кто такой Беппе Грилло — пройдите наш тест, чтобы узнать, насколько хорошо вы на самом деле знаете Италию.