Спецпроекты«Жар, холод и зуд»: Как живут люди с нейропатической болью
Три истории о борьбе с тяжелой болезнью
Нейропатическая боль появляется из-за поражения нервной системы, и по статистике ею страдают 6–7 % населения планеты. Ноги и руки у них жжет как будто изнутри, стреляет в спину, мышцы выкручивает, по телу словно проносятся электрические разряды. Появляется нейропатическая боль чаще всего после инсульта, диабета, онкологии, а также при некоторых других заболеваниях или травмах. Чтобы справиться с мучительными ощущениями, приходится принимать таблетки, ставить капельницы или даже вживлять в позвоночник и мозг электроды. Для совместного проекта с Всероссийским союзом пациентов мы на условиях анонимности поговорили с тремя людьми, которые живут с нейропатической болью.
Иван, 56 лет
У меня диабет. Первый раз с нейропатической болью я столкнулся этой осенью. Я стал чувствовать жжение как будто изнутри рук и ног, ломило кости. Эти ощущения появлялись неожиданно. Бывает, проснешься — ничего нет, и начинается все только после ходьбы — особенно сильно в ногах и стопах. Иногда я открывал глаза и сразу все чувствовал.
Я пошел к врачу. Он попросил меня описать боль: спросил, есть ли жжение, прострелы, удары током, покалывание, провел осмотр. Затем поставил диагноз и выписал лекарство. Я продолжаю работать. Боль не мучительная, но очень раздражает и постоянно держит в напряжении. Лекарственная терапия помогает с ней справиться: зуд и другие ощущения уменьшились, хотя и не пропали совсем.
Сергей, 63 года
В марте 2012 года я встал, чтобы пойти на работу (я был монтажником электрических замков), попытался поднять руку — и не смог. Ноги тоже не слушались. Жена вызвала скорую, и меня с инсультом увезли в больницу. Я пролежал там больше месяца. Когда меня выписали, дали первую группу инвалидности. Мне было 59 лет, до пенсии по возрасту оставалось полгода. Меня до сих пор плохо слушаются левая нога и рука.
Спустя три месяца после выписки начались странные боли. То как будто иголками колют по всей ноге, то холод в руках, который не проходит, даже если прикладывать бутылку с горячей водой. То ощущение в бедре, как будто я лежу на горячих камнях. То мышцы в ноге и спине выкручивает, как белье после стирки. Это начинается, стоит мне проснуться и пошевелиться, и продолжается целый день.
У меня была книжка «Жизнь после инсульта», и я там вычитал, что такая боль называется нейропатической. Невролог подтвердил, что так оно и есть. Дальше началась долгая история лечения боли, причина которой — поражение в районе таламуса. Я прошел длительный курс терапии сильными обезболивающими препаратами. Когда я впервые выпил таблетку, то через 20 минут боль как будто ушла, было ощущение, что она где-то далеко. Эффект продолжался весь день.
Теперь, когда я пью обезболивающее, эффекта приходится ждать несколько часов: недавно у меня был приступ сильной боли в 11 вечера, я выпил таблетку, а помогла она только к утру.
Прошлым летом мне сделали операцию: поставили стимулятор в позвоночник — у него есть антенна, и я пультом его включаю, выключаю и меняю частоту тока. Сразу после операции стало лучше: когда я вернулся домой, даже ходил по квартире без палки. Потом мне стало плохо, пришлось несколько раз перенастраивать приборы. Сейчас я оставляю стимулятор включенным целый день и пью таблетки раз в три-четыре дня. Боль не ушла, но я могу ее терпеть.
Мне удается спать со снотворными, а днем я стараюсь отвлечься — смотрю телевизор, решаю сканворды или сижу за компьютером, хотя за ним у меня затекают ноги. Внимание переключается, но боль на фоне не утихает. Если ничего не изменится, то следующим летом мне сделают еще одну операцию — вживят чип в таламус, чтобы стимулировать мозг напрямую.
Ирина, 36 лет
Моя жизнь изменилась десять лет назад, когда однажды я не смогла подняться по лестнице, почувствовала слабость и боль в ногах. У меня диабет, но тяжело передвигаться мне было впервые. Я медик и сама поняла, что это нейропатическая боль, так как у меня были обычные при этой болезни симптомы.
Мне прописали цикл капельниц и где-то через месяц я стала нормально ходить. С ходьбой у меня больше проблем не было, но приступы боли остались. Как правило, они случались летом. По утрам невыносимо болели ноги. Лежать было невозможно — чтобы это перенести, приходилось вставать и ходить. Я вновь прошла курс капельниц, через год боль вернулась. Затем новый цикл — и так три раза. Потом у меня началась парестезия, то есть расстройство чувствительности. Из-за поражения нервов немели ноги, по телу бегали мурашки, конечности чесались изнутри, все кололо.
Лекарства, которые я принимала раньше, перестали помогать. Невролог назначил мне новый курс терапии, которая оказалась успешной. Уже год у меня нет болей, и я снова могу спать. Но таблетки мне надо принимать регулярно. Если я забываю их выпить, тут же снова проявляется парестезия. Больничный я брала только один раз — когда не могла подняться. Приступы боли у меня были по утрам, поэтому в остальное время мне удавалось работать и мои коллеги ни о чем не знали и ничего не заметили.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Максим Чурюканов
член правления Российского межрегионального общества по изучению боли
При обычной боли человек просто испытывает неприятные ощущения, а при нейропатической пациент может чувствовать покалывание, мурашки, разряды тока, жар или холод. Нейропатическая боль возникает на фоне заболевания, поражающего центральную или периферическую нервную систему, например диабета, инсульта, опоясывающего герпеса или невралгии тройничного нерва. Если у человека болит спина, при этом может сдавливаться нервный корешок — и пациент тоже может испытывать нейропатическую боль. Обычными обезболивающими ее не снять — нужны специальные препараты. Ни в коем случае не терпите боль: хроническая может стать патологической, и справиться с ней потом будет гораздо сложнее. Если вы заметили у себя симптомы, нужно обратиться к неврологу. Он назначит не только лечение самой боли, но и терапию заболевания, из-за которого она возникла. Если следовать рекомендациям врача, то можно значительно уменьшить симптомы, а если устранить причину, то и избавиться от нейропатической боли навсегда.
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