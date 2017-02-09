Сергей, 63 года

В марте 2012 года я встал, чтобы пойти на работу (я был монтажником электрических замков), попытался поднять руку — и не смог. Ноги тоже не слушались. Жена вызвала скорую, и меня с инсультом увезли в больницу. Я пролежал там больше месяца. Когда меня выписали, дали первую группу инвалидности. Мне было 59 лет, до пенсии по возрасту оставалось полгода. Меня до сих пор плохо слушаются левая нога и рука.

Спустя три месяца после выписки начались странные боли. То как будто иголками колют по всей ноге, то холод в руках, который не проходит, даже если прикладывать бутылку с горячей водой. То ощущение в бедре, как будто я лежу на горячих камнях. То мышцы в ноге и спине выкручивает, как белье после стирки. Это начинается, стоит мне проснуться и пошевелиться, и продолжается целый день.

У меня была книжка «Жизнь после инсульта», и я там вычитал, что такая боль называется нейропатической. Невролог подтвердил, что так оно и есть. Дальше началась долгая история лечения боли, причина которой — поражение в районе таламуса. Я прошел длительный курс терапии сильными обезболивающими препаратами. Когда я впервые выпил таблетку, то через 20 минут боль как будто ушла, было ощущение, что она где-то далеко. Эффект продолжался весь день.

Теперь, когда я пью обезболивающее, эффекта приходится ждать несколько часов: недавно у меня был приступ сильной боли в 11 вечера, я выпил таблетку, а помогла она только к утру.

Прошлым летом мне сделали операцию: поставили стимулятор в позвоночник — у него есть антенна, и я пультом его включаю, выключаю и меняю частоту тока. Сразу после операции стало лучше: когда я вернулся домой, даже ходил по квартире без палки. Потом мне стало плохо, пришлось несколько раз перенастраивать приборы. Сейчас я оставляю стимулятор включенным целый день и пью таблетки раз в три-четыре дня. Боль не ушла, но я могу ее терпеть.

Мне удается спать со снотворными, а днем я стараюсь отвлечься — смотрю телевизор, решаю сканворды или сижу за компьютером, хотя за ним у меня затекают ноги. Внимание переключается, но боль на фоне не утихает. Если ничего не изменится, то следующим летом мне сделают еще одну операцию — вживят чип в таламус, чтобы стимулировать мозг напрямую.