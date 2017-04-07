Во многих странах отношения в семье стремятся к равноправному союзу и основываются на взаимном уважении. Первопроходцем в этом можно назвать Швецию. По закону оба родителя могут находиться в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком 480 дней. Но использовать весь этот срок можно, только если как минимум 60 этих дней в декрете будет папа. Если же он не захочет оставаться с ребенком, то эти дни просто аннулируются.
Гендерные роли меняются и в России. Еще 20 лет назад сложно было представить папу, который бы кормил, пеленал и полноценно занимался своим ребенком без участия мамы, не говоря уже об оформлении официального отпуска по уходу за ребенком. Сегодня же все больше людей хотят участвовать в жизни своих детей, временно отодвинув карьеру на второй план. Для совместного проекта со шведским брендом Libero мы поговорили с тремя отцами, которые взяли декретный отпуск, а также расспросили их близких, что они думают об этом решении.
За два месяца до родов жены я уволился из инвестиционного банка, чтобы провести время с Дашей. Все было прекрасно, но через две недели после рождения Саввы я улетел на новый проект в Сочи. Спустя два месяца они были в Сочи, но я все время был на работе и видел Савву только спящим. Тогда я и решил, что хочу проводить время с сыном.
Я видел много молодых пап, которые буквально бежали на работу, чтобы скрыться от «дикого ора». Но этот «дикий ор» как раз связан с тем, что ребенку не хватает внимания и папиного участия. Самое дорогое, что я могу дать сыну, — это мое время, любовь и внимание. У нас нет какого-то разделения обязанностей, мы помогаем друг другу во всем.
Гендерные стереотипы и осуждение — это особенность, которая в России передается из поколения в поколение. Люди постоянно спрашивают меня про работу. Их очень беспокоит мысль, что я занимаюсь своим ребенком, а не сижу в офисе с девяти до шести.
Я стал реже куда-то выбираться, но мне самому не хочется. Когда понимаешь, что дома тебя ждет малыш, который искренне рад твоему появлению, тусовки теряют смысл. У меня очень сильная связь с сыном. Он узнает мой голос, начинает улыбаться, когда видит меня.
Мы с Дашей пришли к воспитанию ребенка вдвоем, и в моем понимании это лучший способ из всех возможных. Он несет гармонию в семью.
Мы с Дашей пришли к воспитанию ребенка вдвоем, и в моем понимании это лучший способ из всех возможных. Все мои рабочие проекты сейчас выстроены так, чтобы они не мешали проводить время с сыном. Я занимаюсь медиатренингами для топ-менеджмента различных корпораций, диджитал-маркетингом для фармкомпаний, пишу корпоративные тексты для разных компаний.
Каждый молодой папа должен спросить себя, хочет ли он быть важным и близким человеком для своего ребенка. И если ответ положительный, он должен сделать для этого максимум и перестроить свой образ жизни.
Ключевую роль в уходе Тимура сыграло то, что первые два месяца он видел Савву только на фотографиях. Бывают ситуации, когда на Тимура, укачивающего маленького на руках, смотрят как на пришельца. Мне непросто при встречах с семьями, где участие пап минимально. Мамы расстраиваются, могут начать сравнивать: «А вот посмотри...», вызывая тем самым некоторую неловкость. В нашей семье я чувствую баланс. Без участия Тимура в жизни малыша я не узнала бы, как сохранять спокойствие и быть бесстрашной одновременно. Не решилась бы на большую часть дальних поездок. Я не верю в понятие «отпуск по уходу за ребенком». Это совсем не отдых. Наш папа понимает и принимает все трудности. Большое счастье — делить их вместе.
Я очень рада, что Тимур посвящает Савве столько времени. Первые три года в жизни ребенка очень важны, ему нужно уделять максимум внимания. Потом уже можно подумать и о нянях, и о карьере. В мое время за детьми могла смотреть только мама. Никто и представить себе не мог, что папа может приготовить еду, накормить ребенка или посидеть с ним. Когда я смотрю на Тимура и вижу, как он меняет подгузники, купает и кормит малыша, я понимаю, что это другое поколение мужчин, которое готово принимать участие в жизни ребенка.
Тимур молодец, не у каждого папы есть желание и возможность взять такой отпуск. Но я все же придерживаюсь традиционных взглядов. Думаю, что декретный отпуск больше подходит для мамы. Папа тоже должен принимать участие в воспитании ребенка, но для мужчины большую роль играет карьера. А вот помогать по вечерам и выходным — это очень правильно.
и Егора (1 год)
Мой отпуск по уходу за ребенком — наше с женой решение. Она сидела в декрете с первым сыном, но через год после Ромы у нас родился Егор. На тот момент у меня были непростые времена на работе: зарплата уменьшилась, при этом было много командировок. Я почти не бывал дома, жену и своего старшего сына вообще не видел. В то же время жене было важно выйти на работу. Маша — моя супруга — фармацевт, и ей нужно постоянно поддерживать уровень знаний и изучать что-то новое. К тому же ее доход более стабилен. Уже через две недели после вторых родов она вышла на работу, а я остался дома со своей бандой.
Когда жена дома, она может мне помочь. Но ее главная обязанность — это работать и отдыхать после трудового дня.
Мне весело в декрете. Это выход из зоны комфорта. Мальчики с детства берут с меня пример. Старший сын уже помогает мне: если я беру пылесос, он идет в ванную за колбой для пылесоса.
Маше было бы сложно сидеть в декрете с двумя детьми-погодками. Ее организм не восстановился после первых родов. Не представляю, как бы она ходила гулять с двумя детьми: поднимала бы тяжелую коляску на ступеньках подъезда или на улице.
Больше всего вопросов о декрете было от моей мамы: «Бедные дети! Не видят маму».
На прогулках люди часто удивляются. Многим все еще непросто это принять. Начать разрушать гендерные стереотипы можно с малого. Почему бы работающему папе не посвящать один из выходных своему ребенку и быту, разгружая жену? Очень часто мы слышим вокруг о том, что женщина не может уставать в декрете, ведь она сидит дома и ничего не делает. Всем, кто так думает, нужно обязательно самим понять, каково это.
Когда у нас в декрете сидела мама, я не ощущал себя отцом. Я был папой выходного дня. Только с появлением второго ребенка и началом моего декрета я осознал всю ответственность. Мне нравится сидеть с детьми, заниматься домом. Но главное, что наши отношения с женой стали лучше и слаженнее.
На работу я планирую выходить не раньше, чем Егор пойдет в детский сад. Не знаю, будет ли это прежнее место, ведь, когда я брал декретный отпуск, там было не все гладко и с оплатой, и с условиями труда. Поживем — увидим. Сейчас я просто рад быть вместе со своей семьей.
После выхода на работу я чувствовала, что не уделяю детям внимания. Но быстро поняла, что пользы от декрета Паши больше. Мальчикам лучше, когда с ними рядом папа. Они берут с него пример фактически с пеленок. Я провожу с ними время после работы и в выходные. Мы стараемся донести до людей, что мыслить нужно шире и быть свободнее, особенно если это приносит комфорт и гармонию в семью.
Я уверена, что любой мужчина должен почувствовать на себе, что такое декрет. Пеленки, режущиеся ночью зубы, постоянный недосып. Глядя на наш положительный опыт, я рекомендую всем мужчинам хотя бы небольшой декретный отпуск. Это пойдет только на пользу их семьям.
Павел не только хороший друг — он прекрасный отец и образцовый семьянин. Не каждый мужчина найдет в себе смелость оформить декретный отпуск. Это очень тяжело и предполагает большую ответственность и осознанность. Я уверен, что он справляется со своими обязанностями на отлично. К его решению я отношусь с уважением и восхищением.
У нас с женой был совместный отпуск по уходу за ребенком. По законодательству любой отец может его оформить. Главное, предоставить справку о том, что жена устроена официально и не берет такой отпуск у себя в компании. На тот момент я работал IT-специалистом. К декрету подготовился заранее, отложил деньги, чтобы мы могли спокойно жить несколько лет. Друзья и родные отнеслись положительно к нашему решению.
Этот опыт очень укрепил наши отношения. Я вижу, как в классическом декрете разрушаются браки, потому что жене физически и морально не хватает помощи и поддержки. Отцы не появляются дома, потому что для них там шумно и тяжело, и женщина все тянет на себе.
Мужчины плохо понимают, сколько энергии тратит мама, чтобы поддерживать себя в форме, следить за порядком, воспитывать ребенка — и при этом быть морально стабильной. Если бы я просто работал и кое-как появлялся дома, пытаясь свое отсутствие компенсировать деньгами, это бы плохо закончилось для нашей семьи. Если человека нет на месте физически, эти отношения обречены.
Благодаря декретному отпуску моя связь с дочерью очень сильна. Мы много общаемся, гуляем, дурачимся, я укладываю ее спать, отвожу в сад и забираю. В других семьях я вижу, что ребенок может бояться отца, не узнавать его и не доверять. И я счастлив, что в нашей семье все по-другому.
В браке, где в основе лежат любовь и дружба, деньги не решают ничего. Если человека нет на месте физически, эти отношения обречены.
После того как прошли первые месяцы с рождения дочери, я начал искать себе какое-то занятие, и ради хобби занялся татуировкой. А через полгода понял, что это серьезно и я хочу этим и дальше заниматься. Творческая профессия лишает тебя стабильности и финансового спокойствия, зато появляется свобода и возможность проводить достаточно времени со своей семьей.
Есть семьи, где для жены важна карьера, и муж оформляет декрет. Есть семьи, где финансовое положение позволяет совместно ухаживать за ребенком. Многие работают удаленно, это тоже хорошая возможность для участия в воспитании. Главное, понять, что поддерживать свою жену и помогать ей — это нормально. И тогда мы обязательно придем к спокойному восприятию мужчины в декрете.
Мы привыкли бороться с трудностями вместе. Понимали, что мне понадобится помощь, и решили, что Саша возьмет декретный отпуск. Сначала у нас смешались день и ночь: младенец был непростой, мы спали по очереди. Наши отношения с Сашей очень укрепились благодаря его участию и помощи. Сейчас я не представляю себе сценарий, в котором мужчина не принимает участия в жизни малыша. Когда папа рядом, ребенок чувствует, что у него два полноценных родителя. Появляется связь, которая очень важна.
Я очень удивилась решению Саши, у него серьезное образование, и мне хотелось, чтобы после Бауманки не было перерывов в карьере. Не знаю, повлиял ли на это Сашин декретный отпуск, но с Селеной у них замечательные отношения. А я хоть и поддержала его решение, но все-таки консервативная и считаю, что ухаживать за детьми должны мамы. Мужчины, которые занимаются домом и помогают жене, молодцы, но их голова все равно занята карьерой и добычей денег.
Рождение ребенка — это счастливый, но тяжелый период для любой семьи. Молодой маме нужна помощь, и участие папы очень важно. Нужно поддерживать друг друга. Если моя жена родит ребенка, я бы тоже хотел взять декретный отпуск. Думаю, что в будущем люди будут относиться к этому с пониманием и общество примет то, что папа хочет участвовать в жизни ребенка.
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