Когда жена дома, она может мне помочь. Но ее главная обязанность — это работать и отдыхать после трудового дня.

Мне весело в декрете. Это выход из зоны комфорта. Мальчики с детства берут с меня пример. Старший сын уже помогает мне: если я беру пылесос, он идет в ванную за колбой для пылесоса.

Маше было бы сложно сидеть в декрете с двумя детьми-погодками. Ее организм не восстановился после первых родов. Не представляю, как бы она ходила гулять с двумя детьми: поднимала бы тяжелую коляску на ступеньках подъезда или на улице.

Больше всего вопросов о декрете было от моей мамы: «Бедные дети! Не видят маму».

На прогулках люди часто удивляются. Многим все еще непросто это принять. Начать разрушать гендерные стереотипы можно с малого. Почему бы работающему папе не посвящать один из выходных своему ребенку и быту, разгружая жену? Очень часто мы слышим вокруг о том, что женщина не может уставать в декрете, ведь она сидит дома и ничего не делает. Всем, кто так думает, нужно обязательно самим понять, каково это.

Когда у нас в декрете сидела мама, я не ощущал себя отцом. Я был папой выходного дня. Только с появлением второго ребенка и началом моего декрета я осознал всю ответственность. Мне нравится сидеть с детьми, заниматься домом. Но главное, что наши отношения с женой стали лучше и слаженнее.

На работу я планирую выходить не раньше, чем Егор пойдет в детский сад. Не знаю, будет ли это прежнее место, ведь, когда я брал декретный отпуск, там было не все гладко и с оплатой, и с условиями труда. Поживем — увидим. Сейчас я просто рад быть вместе со своей семьей.

Мария

жена Павла

После выхода на работу я чувствовала, что не уделяю детям внимания. Но быстро поняла, что пользы от декрета Паши больше. Мальчикам лучше, когда с ними рядом папа. Они берут с него пример фактически с пеленок. Я провожу с ними время после работы и в выходные. Мы стараемся донести до людей, что мыслить нужно шире и быть свободнее, особенно если это приносит комфорт и гармонию в семью.

Я уверена, что любой мужчина должен почувствовать на себе, что такое декрет. Пеленки, режущиеся ночью зубы, постоянный недосып. Глядя на наш положительный опыт, я рекомендую всем мужчинам хотя бы небольшой декретный отпуск. Это пойдет только на пользу их семьям.

Геннадий

коллега Павла

Павел не только хороший друг — он прекрасный отец и образцовый семьянин. Не каждый мужчина найдет в себе смелость оформить декретный отпуск. Это очень тяжело и предполагает большую ответственность и осознанность. Я уверен, что он справляется со своими обязанностями на отлично. К его решению я отношусь с уважением и восхищением.