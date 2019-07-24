С появлением ребенка в жизни меняется практически все. Подготовиться к этому нужно с учетом всех возможных аспектов. С самого рождения на становление личности малыша будут влиять не только родители — важную роль сыграет и обстановка. Поэтому в ваших же интересах заранее решить все финансовые и квартирные вопросы. Вместе с Банком ДОМ.РФ попросили психолога, дизайнера интерьера и эксперта по личным финансам рассказать, как подготовить жилье к появлению ребенка, и объяснить, почему не стоит бояться ипотеки.

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Психолог
Елена
Кузнецова
психолог, психотерапевт
В семье несколько детей — должна ли у каждого быть отдельная комната?
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В идеале — да: все члены семьи должны уважать границы личного пространства друг друга. Так вы проявляете заботу о внутреннем мире ребенка и формируете основу для самоуважения.

Если сейчас возможности выделить каждому ребенку отдельную комнату нет, положение спасет даже небольшое личное пространство: отдельное место для сна, шкаф с вещами ребенка, коробка для хранения игрушек, недорисованных картин, камешков. Также у ребенка должно быть право на контролируемый хаос — тот самый творческий беспорядок, необходимый многим детям для самореализации и формирования собственного представления о порядке мира.

А вот новорожденный нуждается лишь в минимальном кусочке пространства — желательно ближе к телу мамы. Поэтому в возрасте до года отдельная комната не обязательна.
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С какого возраста ребенку нужна своя комната?
Личное пространство должно расти вместе с ребенком и его потребностями. Развитие человека предполагает постепенное проявление в нас творца. У трехлетнего крохи его потребность в творчестве проявится в строительстве башни из кубиков. У шести-восьмилетнего это уже вполне может быть волшебный лес с единорогами за шкафом. А к подростковому возрасту личное пространство ребенка заполнится фотографиями его кумиров или любимыми книгами.

Начиная с первого года жизни у ребенка уже должна быть своя кровать в родительском пространстве, а у детских вещей и игрушек — определенное место. В три года ребенок все еще нуждается в частом присутствии мамы и папы, в уходе и присмотре. И даже если он готов засыпать отдельно, лучше, чтобы его кровать находилась рядом с родительской.

Хорошо, если своя комната появится в возрасте от трех и до семи-восьми лет. Так ребенок получит опыт контроля за своими игрушками и одеждой. С девяти лет, когда начинается половое созревание, и весь подростковый период отдельная комната необходима. В это время дети особенно чувствительны к соблюдению их личных границ и остро реагируют на все, что касается их внутренней вселенной — у нее должна быть четкая пространственная локализация. Это позволит родителям на деле проявить свое уважение к личности ребенка. Наделяя его правами хозяина, эти права нужно подкреплять: дать ему придумать дизайн комнаты, спрашивать разрешения на то, чтобы войти или взять какую-то вещь, принадлежащую ребенку.
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Как отсутствие или наличие своей комнаты влияет на ребенка?
Позволить ребенку иметь личное пространство — значит позволить ему быть отдельной личностью. Своя комната не гарантирует правильности условий воспитания, но это важный компонент здоровой среды в доме. Когда ребенок обладает собственным пространством, он учится нести ответственность за часть материального мира.
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Как подготовить первого ребенка к тому, что в ближайшем будущем он разделит комнату со вторым?
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Подселять второго ребенка в комнату к первому можно в возрасте трех-четырех лет. До этого со старшим ребенком нужно все обсудить и проговорить, что когда-то комнату так же готовили и к его появлению. Лучший способ включить его в подготовку — поручить ему что-то интересное. К примеру, кураторство над соблюдением правил совместного проживания. Можно сделать это в игровой форме: написать их на большом листе, закрепив каждую вещь в комнате за хозяином.

Также для каждого ребенка нужно выделить свою зону. Важно обсудить с ними тему личных границ и четко проговорить, кто где спит и хранит свои вещи. Проследите, чтобы дети соблюдали права друг друга на личное пространство, спрашивали разрешения, если хотят что-то взять, благодарили, возвращали, то есть проявляли признание прав за хозяином. Люди склонны воспринимать личные предметы как продолжение себя, а дети — особенно.
Дизайнер
Ольга
Черненко
дизайнер, генеральный директор
White & Black Design Studio
Что важно учитывать при планировке квартиры, предназначенной для семьи с детьми?
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Самое важное — наличие в квартире необходимого числа спален, отдельной кухни или кухни-столовой не менее 15 квадратных метров и хотя бы двух полноценных санузлов с ванной либо душем. Например, в квартире для семьи из четырех человек — родителей и двух детей — родительская спальня должна быть 20 квадратных метров, гардеробная 10 квадратных метров, а отдельные спальни для детей минимум по 15. Если спален в изначальной планировке квартиры недостаточно, обратите внимание на количество окон — чтобы выделить дополнительную зону с окном, которая должна быть не уже 2,5 метра и площадью не менее девяти квадратных метров.

Площадь коридоров должна быть как можно меньше, а в детской лучше обойтись без балконов. Они снижают уровень освещенности помещения, что ведет к распространению микробов и проблемам со здоровьем. Плюс коридоры и балконы отнимают метры у жилой площади. Лучший вариант с точки зрения планировки — это угловые квартиры, когда кухня-гостиная расположена в углу, спальни по бокам, а санузлы с гардеробными у спален. В этом случае коридор и прихожая занимают минимальную площадь. На втором месте — квартиры с линейной планировкой с окнами на одну сторону, а значит, с длинным коридором либо проходными комнатами. На последнем месте — квартиры-распашонки с окнами на две стороны и большим бесполезным холлом посередине.
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Какой должна быть детская?
Цветовая гамма детской комнаты может быть яркой или пастельной. При этом цветов не обязательно должно быть много: достаточно двух-трех интенсивных акцентов. Когда ребенок подрастет, важно дать ему самому решить, какой он видит свою комнату. Далеко не все девочки выбирают розовый, а мальчики — синий. Детские дошкольников лучше покрасить моющейся краской: многие малыши любят рисовать на стенах. Такая краска выдержит примерно 25 тысяч циклов чистки — на такое не способны даже моющиеся обои.

Освещение в детской должно быть разнообразным и учитывающим несколько сценариев включения. Для общего света достаточно одного подвесного светильника или встроенных светильников по всей площади потолка. Над кроватью повесьте бра, на письменном столе разместите настольную лампу и ночник — на случай, если ребенок боится темноты. Не помешает подсветка в шкафу или гардеробной. Напольное покрытие в детской должно быть из паркетной доски или древесного массива. В зоне игр желательно постелить мягкий ковер.

В качестве материалов металл, стекло и кожа не подходят с точки зрения безопасности: стекло можно разбить и получить травму, об острый металл — порезаться, а кожа легко портится. Лучше выбирайте дерево, МДФ, текстиль, пластик.
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Как обустроить комнату для двоих (и более) детей?
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Вариант с размещением двух-трех людей в одной комнате подходит для разнополых детей в возрасте до семи-восьми лет или однополых до 18 лет.

При появлении второго ребенка, как правило, детская кроватка первые три года стоит в спальне родителей. Затем младшего переселяют в спальню к первому ребенку.

При размещении нескольких детей в комнате желательно ставить не громоздкие двухэтажные кровати (они занимают много места и быстро надоедают детям, это вариант буквально на один-два года), а трансформеры «кровать — письменный стол». Днем кровать превращается в шкаф и письменный стол, а на ночь раскладывается. Место для игр может быть общим.
Финансист
Анастасия
Веселко
эксперт по личным финансам,
автор проекта «Девушка с Деньгами»
Как правильно вести бюджет семье, которая планирует рождение ребенка и покупку жилья в ипотеку?
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Начинайте готовиться заранее. Все-таки женщина какое-то время не будет работать, появятся дополнительные расходы на ребенка и ежемесячные платежи по ипотеке.

Что именно нужно делать? Во-первых, закрыть существующие кредиты и кредитные карты. Если текущая кредитная нагрузка велика или у вас не самая хорошая кредитная история, шансов получить одобрение ипотеки становится меньше. Плюс таким образом вы снижаете нагрузку на семейный бюджет. Считается, что общая сумма платежей по кредитам не должна превышать 30–40 % доходов.

Во-вторых, нужно заранее сформировать подушку безопасности — запас денег на жизнь в привычном режиме примерно на три-шесть месяцев. Туда же включите платежи по ипотеке. Важно, чтобы вам было чем выплачивать очередной взнос, даже если мужу задерживают зарплату или он заболел. Хорошо, если есть перспективы досрочного погашения. Скажем, вы ожидаете премию, наследство, рост доходов, то есть в целом с оптимизмом смотрите в будущее.

И последнее: отдельно откладывайте на первый взнос на ипотеку. Только не под матрас, а на банковский вклад — пусть деньги работают и приносят проценты. Например, откладывая около 35 тысяч рублей в месяц, можно накопить миллион на первоначальный взнос за квартиру стоимостью 5 миллионов рублей чуть больше чем за два года. Также у некоторых банков есть такая опция, как ипотечный вклад: когда вам одобряют ипотечный кредит, вы можете досрочно снять деньги с депозита, не потеряв проценты.
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Какие возможности есть у семьи с ребенком, которой необходимо жилье? Можно ли рассчитывать на поддержку государства?
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Во-первых, есть так называемая семейная ипотека. По этой программе семья, в которой второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года, может взять ипотеку по льготной ставке в 6 % годовых (в некоторых банках она еще меньше — всего 5,25 %) на весь срок кредита. При инфляции в 5 % это более чем выгодно.

Семьи, у которых уже есть ипотечный кредит, могут рефинансировать его под новый, низкий процент по программе. Например, три года назад семья взяла кредит в 2 миллиона рублей под 11 % на 15 лет. До 2031 года она будет ежемесячно платить по 22 732 рубля. Если рефинансировать этот кредит под 6 %, общая экономия составит 716 тысяч.

Еще один вариант — федеральная программа «Молодой семье — доступное жилье». По ней можно получить субсидию на покупку квартиры. Члены семьи должны быть не старше 35 лет и стоять в очереди на улучшение жилищных условий. Размер помощи зависит от региона и рассчитывается по специальным нормативам. Сумма для Москвы получается больше миллиона рублей.

Также есть материнский капитал, сегодня он составляет 453 026 рублей. Его тоже можно направить на покупку жилья. А еще в июне этого года был принят закон о компенсации ипотеки, по которому семья, где в 2019 году родился третий или последующий ребенок, получает 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Программа заработает после публикации постановления с подробными условиями.
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Ипотека или аренда?
Оба варианта могут быть по-своему привлекательны, каждый решает для себя сам. Относительно ипотеки есть два мнения: либо «это кабала на 30 лет», либо «лучше платить за свое». Истина, как обычно, где-то посередине. Стоит взвесить все за и против и трезво оценить свои возможности. Почему бы не платить за свою квартиру, если платеж по кредиту сравним с арендой?

Приобретая жилье в ипотеку, семья может рассчитывать на получение сразу двух имущественных вычетов — по фактическим расходам (до 260 тысяч рублей) и по ипотечным процентам (до 390 тысяч рублей). Если добавить к этому материнский капитал, за счет государства можно вернуть больше миллиона рублей. И не забывайте про льготную ставку по кредиту, если у вас недавно родился второй ребенок или вы его планируете. Даже для московских цен это серьезные аргументы.
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Ипотека предполагает переплату за квартиру. В чем тогда смысл и как уменьшить расходы?
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77 % россиян, взявших ипотеку, довольны своим решением. В 2018 году в России случился ипотечный бум, объемы выдачи ипотеки превысили показатели предыдущего года на 49 %. При этом есть данные, что в ипотеку часто берут и элитную недвижимость. Такая ситуация сложилась, например, в Санкт-Петербурге. Более того, покупатели недвижимости в премиальном сегменте считают сделки с применением дофинансирования посредством ипотечных кредитов более прозрачными.

Да, переплата есть, но свое жилье, как правило, означает заметное улучшение качества жизни. Ипотека дает возможность съехать от родителей, выделить детскую комнату, расширить площадь. Если рассчитать все правильно, это вполне будет вам по карману.

Например, молодая семья снимает квартиру за 50 тысяч в месяц и ждет второго ребенка. Если брать ипотеку по льготной ставке, расчет будет такой:

Квартира — 6 миллионов рублей
Первый взнос (минимум 20 %) — 1,2 миллиона рублей
Процентная ставка — 6 %
Срок ипотеки — возьмем комфортные 20 лет
Ежемесячный платеж — 34 тысячи рублей


Вполне комфортный ежемесячный платеж для семейного бюджета. При этом погасить ипотеку можно досрочно (направляя на платежи все те же 50 тысяч), тогда она будет выплачена за десять лет, а экономия составит более миллиона рублей. И это без учета досрочных погашений, которые можно сделать за счет имущественных вычетов по налогу. Расчет можно сделать здесь.
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Банк ДОМ.РФ принимает заявки на «Семейную ипотеку» по сниженной ставке 5,25%
Специальные условия для Дальневосточного федерального округа (ставка — 5 %) действуют при условии рождения в семье второго
и/или последующего ребенка с 1 января 2019 года
placeholder+imageот 9,5%
Новостройка
placeholder+image5,25%
Семейная ипотека
placeholder+imageот 9,6%
Готовое жилье
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