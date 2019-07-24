77 % россиян, взявших ипотеку, довольны своим решением. В 2018 году в России случился ипотечный бум, объемы выдачи ипотеки превысили показатели предыдущего года на 49 %. При этом есть данные, что в ипотеку часто берут и элитную недвижимость. Такая ситуация сложилась, например, в Санкт-Петербурге. Более того, покупатели недвижимости в премиальном сегменте считают сделки с применением дофинансирования посредством ипотечных кредитов более прозрачными.
Да, переплата есть, но свое жилье, как правило, означает заметное улучшение качества жизни. Ипотека дает возможность съехать от родителей, выделить детскую комнату, расширить площадь. Если рассчитать все правильно, это вполне будет вам по карману.
Например, молодая семья снимает квартиру за 50 тысяч в месяц и ждет второго ребенка. Если брать ипотеку по льготной ставке, расчет будет такой:
Квартира
— 6 миллионов рублей
Первый взнос (минимум 20 %)
— 1,2 миллиона рублей
Процентная ставка
— 6 %
Срок ипотеки
— возьмем комфортные 20 лет
Ежемесячный платеж
— 34 тысячи рублей
Вполне комфортный ежемесячный платеж для семейного бюджета. При этом погасить ипотеку можно досрочно (направляя на платежи все те же 50 тысяч), тогда она будет выплачена за десять лет, а экономия составит более миллиона рублей. И это без учета досрочных погашений, которые можно сделать за счет имущественных вычетов по налогу. Расчет можно сделать здесь
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