Личное пространство должно расти вместе с ребенком и его потребностями. Развитие человека предполагает постепенное проявление в нас творца. У трехлетнего крохи его потребность в творчестве проявится в строительстве башни из кубиков. У шести-восьмилетнего это уже вполне может быть волшебный лес с единорогами за шкафом. А к подростковому возрасту личное пространство ребенка заполнится фотографиями его кумиров или любимыми книгами.



Начиная с первого года жизни у ребенка уже должна быть своя кровать в родительском пространстве, а у детских вещей и игрушек — определенное место. В три года ребенок все еще нуждается в частом присутствии мамы и папы, в уходе и присмотре. И даже если он готов засыпать отдельно, лучше, чтобы его кровать находилась рядом с родительской.



Хорошо, если своя комната появится в возрасте от трех и до семи-восьми лет. Так ребенок получит опыт контроля за своими игрушками и одеждой. С девяти лет, когда начинается половое созревание, и весь подростковый период отдельная комната необходима. В это время дети особенно чувствительны к соблюдению их личных границ и остро реагируют на все, что касается их внутренней вселенной — у нее должна быть четкая пространственная локализация. Это позволит родителям на деле проявить свое уважение к личности ребенка. Наделяя его правами хозяина, эти права нужно подкреплять: дать ему придумать дизайн комнаты, спрашивать разрешения на то, чтобы войти или взять какую-то вещь, принадлежащую ребенку.