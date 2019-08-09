Спецпроекты«Экстренно ищу партнера»:
3 истории о сексе и псориазе
Когда живешь от ремиссии до ремиссии
Если попытаться вспомнить, из-за чего вы беспокоились перед первым сексом, скорее всего, окажется, что примерно из-за всего. У наших героев на эти переживания наложилось еще и то, что у них псориаз. Успокаивать себя фразой «все проблемы только у нас в голове» им не приходится, а вот объяснять каждому новому партнеру, что псориазом нельзя заразиться, — да. Для совместного проекта с сообществом «Чистая уверенность» они рассказали о том, как прошел их первый раз и с какими трудностями в интимной жизни им пришлось столкнуться из-за болезни.
Наталья
33 года
Мы с псориазом вместе уже 20 лет. За это время мне пытались очистить карму, лечили электродами, хотели загипнотизировать. Лет с 18 болезнь начала прогрессировать. Мне говорили: «Родишь — все пройдет». Во время беременности и правда наступила ремиссия, но после родов болезнь начала развиваться с удвоенной силой.
Сейчас у меня тоже ремиссия, но, кажется, она уже заканчивается. До беременности у меня было несколько партнеров, и, видимо, с каждым из них мне везло. Всех молодых людей я предупреждала о болезни заранее, никаких резких реакций на мой псориаз не было, никто не шарахался. Но первый секс из-за него все равно всегда сложный: мужчина ведь хочет видеть женщину красивой. С другой стороны, первый раз и так довольно тревожное мероприятие, поэтому о своем псориазе в этот момент особенно не думаешь.
Для меня псориаз — это просто внешняя я. Себя внутреннюю я люблю, а про тело рассуждаю так: нам придется идти вместе по жизни, так что ладно. Я не могу свыкнуться со своей болезнью. Конечно, нелюбовь к своему телу и желание его скрыть мешают во время секса. Но важную роль здесь играют чувства. Если они есть, даже вы сами перестанете видеть в псориазе безобразие и почувствуете себя самой сексуальной. Но чтобы проработать эти моменты, может понадобиться вся жизнь.
Наталья
33 года
Мы с псориазом вместе уже 20 лет. За это время мне пытались очистить карму, лечили электродами, хотели загипнотизировать. Лет с 18 болезнь начала прогрессировать. Мне говорили: «Родишь — все пройдет». Во время беременности и правда наступила ремиссия, но после родов болезнь начала развиваться с удвоенной силой. Сейчас у меня тоже ремиссия, но, кажется, она уже заканчивается.
До беременности у меня было несколько партнеров, и, видимо, с каждым из них мне везло. Всех молодых людей я предупреждала о болезни заранее, никаких резких реакций на мой псориаз не было, никто не шарахался. Но первый секс из-за него все равно всегда сложный: мужчина ведь хочет видеть женщину красивой. С другой стороны, первый раз и так довольно тревожное мероприятие, поэтому о своем псориазе в этот момент особенно не думаешь.
Для меня псориаз — это просто внешняя я. Себя внутреннюю я люблю, а про тело рассуждаю так: нам придется идти вместе по жизни, так что ладно. Я не могу свыкнуться со своей болезнью. Конечно, нелюбовь к своему телу и желание его скрыть мешают во время секса. Но важную роль здесь играют чувства. Если они есть, даже вы сами перестанете видеть в псориазе безобразие и почувствуете себя самой сексуальной. Но чтобы проработать эти моменты, может понадобиться вся жизнь.
Миша
21 год
Псориаз у меня уже пять-шесть лет, но свыкся я с ним быстро — примерно через полгода после того, как прошел лечение. В первый раз я покрылся бляшками практически полностью, и последнее, о чем я думал в этот момент, была моя внешность. Мне было дико дискомфортно из-за постоянного зуда, и я хотел только одного — чтобы он прекратился.
15-летнему подростку и так хватает комплексов, поэтому я рад, что довольно быстро понял одну простую вещь: люди не обращают на тебя столько внимания, сколько ты сам. И не думают о тебе так много, как тебе кажется.
У меня не было проблем в личной жизни из-за псориаза. И нет, это не везение. Если ты занимаешься сексом с тем, к кому испытываешь чувства, никакой неуверенности быть не может. Поставьте себя на место другого человека: если тот, кто вам нравится, чем-то болеет, меняется ли от этого ваше к нему отношение?
Миша
21 год
Псориаз у меня уже пять-шесть лет, но свыкся я с ним быстро — примерно через полгода после того, как прошел лечение. В первый раз я покрылся бляшками практически полностью, и последнее, о чем я думал в этот момент, была моя внешность. Мне было дико дискомфортно из-за постоянного зуда, и я хотел только одного — чтобы он прекратился.
15-летнему подростку и так хватает комплексов, поэтому я рад, что довольно быстро понял одну простую вещь. Люди не обращают на тебя столько внимания, сколько ты сам. И не думают о тебе так много, как тебе кажется.
У меня не было проблем в личной жизни из-за псориаза. И нет, это не везение. Если ты занимаешься сексом с тем, к кому испытываешь чувства, никакой неуверенности быть не может. Поставьте себя на место другого человека: если тот, кто вам нравится, чем-то болеет, меняется ли от этого ваше к нему отношение?
Ксюша
27 лет
Из-за псориаза вся моя жизнь делится на периоды: когда ремиссия есть и когда ее нет. В момент обострения ты ни с кем не знакомишься и тем более не допускаешь никого к телу. Потом приходит ремиссия — ты расслабляешься, открываешься, хочешь общаться и знакомиться.
В это время ты стараешься успеть намного больше, спешишь жить, и получается, что и партнера ищешь экстренно. Собственно, первый секс я тоже отложила на момент ремиссии, поэтому он получился рандомным.
Принимать и любить себя не во время ремиссии я до сих пор не могу, хоть и понимаю, что это ненормально. Например, из-за очередного обострения я долгое время не могла выйти из болезненных отношений. Я оставалась с человеком просто потому, что меня уже приняли и любили с псориазом. Мне казалось, что такую меня больше уже никто не полюбит. Получается, подстроила личную жизнь под псориаз.
О своей болезни партнеров я не предупреждаю. Я в принципе не хочу о ней говорить. Фраза «привет, я Ксюша, у меня псориаз» при первом же знакомстве — точно не про меня. Я из Москвы, я девочка, и я знаю, как пристально здесь все друг за другом следят. Сейчас у меня есть партнер, мы вместе уже несколько месяцев, и рассказать ему о болезни я решилась только недавно. Во время секса у меня, как у любой девушки, и так миллион мыслей: о том, как я выгляжу, как падает свет, сексуальный ли сейчас ракурс. А на псориаз с проверенным партнером становится уже все равно.
Проект «Чистая уверенность» поддерживает людей
с псориазом в борьбе с заболеванием.
17 августа в парке «Сокольники» состоится пикник «Открытая школа здоровья и уверенности». Вас будут ждать лекции дерматолога, психолога
и диетолога, а также небольшой мастер-класс стилиста.
Чем больше людей будут знать о симптомах болезни и проходить
плановые обследования, тем больше шансов выявить псориаз на ранней
стадии и взять его под контроль.
Ксюша
27 лет
Из-за псориаза вся моя жизнь делится на периоды: когда ремиссия есть и когда ее нет. В момент обострения ты ни с кем не знакомишься и тем более не допускаешь никого к телу. Потом приходит ремиссия — ты расслабляешься, открываешься, хочешь общаться и знакомиться. В это время ты стараешься успеть намного больше, спешишь жить, и получается, что и партнера ищешь экстренно. Собственно, первый секс я тоже отложила на момент ремиссии, поэтому он получился рандомным.
Принимать и любить себя не во время ремиссии я до сих пор не могу, хоть и понимаю, что это ненормально. Например, из-за очередного обострения я долгое время не могла выйти из болезненных отношений. Я оставалась с человеком просто потому, что меня уже приняли и любили с псориазом. Мне казалось, что такую меня больше уже никто не полюбит. Получается, подстроила личную жизнь под псориаз.
О своей болезни партнеров я не предупреждаю. Я в принципе не хочу о ней говорить. Фраза «привет, я Ксюша, у меня псориаз» при первом же знакомстве — точно не про меня. Я из Москвы, я девочка, и я знаю, как пристально здесь все друг за другом следят. Сейчас у меня есть партнер, мы вместе уже несколько месяцев, и рассказать ему о болезни я решилась только недавно. Во время секса у меня, как у любой девушки, и так миллион мыслей: о том, как я выгляжу, как падает свет, сексуальный ли сейчас ракурс. А на псориаз с проверенным партнером становится уже все равно.
Проект «Чистая уверенность» поддерживает людей с псориазом в борьбе с заболеванием.
17 августа в парке «Сокольники» состоится пикник «Открытая школа здоровья и уверенности». Вас будут ждать лекции дерматолога, психолога и диетолога, а также небольшой мастер-класс стилиста.
Чем больше людей будут знать о симптомах болезни и проходить плановые обследования, тем больше шансов выявить псориаз на ранней стадии и взять его под контроль.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
информационно-просветительского проекта
Цель проекта — поддержать людей с псориазом и способствовать повышению
уровня грамотности в вопросах заботы о здоровье.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН при поддержке информационно-просветительского проекта
Цель проекта — поддержать людей с псориазом и способствовать повышению уровня грамотности в вопросах заботы о здоровье.