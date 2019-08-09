Сейчас у меня тоже ремиссия, но, кажется, она уже заканчивается. До беременности у меня было несколько партнеров, и, видимо, с каждым из них мне везло. Всех молодых людей я предупреждала о болезни заранее, никаких резких реакций на мой псориаз не было, никто не шарахался. Но первый секс из-за него все равно всегда сложный: мужчина ведь хочет видеть женщину красивой. С другой стороны, первый раз и так довольно тревожное мероприятие, поэтому о своем псориазе в этот момент особенно не думаешь.

Для меня псориаз — это просто внешняя я. Себя внутреннюю я люблю, а про тело рассуждаю так: нам придется идти вместе по жизни, так что ладно. Я не могу свыкнуться со своей болезнью. Конечно, нелюбовь к своему телу и желание его скрыть мешают во время секса. Но важную роль здесь играют чувства. Если они есть, даже вы сами перестанете видеть в псориазе безобразие и почувствуете себя самой сексуальной. Но чтобы проработать эти моменты, может понадобиться вся жизнь.