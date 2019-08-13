Не паникуйте

Как мы уже выяснили, кратковременную бессонницу может вызвать множество причин. Однако впоследствии у некоторых людей развивается тревога при засыпании: они настраивают себя на то, что сон наверняка будет неполноценным и что утром они встанут разбитыми, а еще беспокоятся, что кратковременное нарушение сна свидетельствует о каком-либо серьезном заболевании. Получается порочный круг: беспокойство усиливает физиологическое возбуждение и еще сильнее откладывает засыпание. На самом деле, любой сон, пусть даже неглубокий и кратковременный, очень важен. Найдите какое-то занятие, помогающее вам успокоиться, и только в позитивном настроении ложитесь спать.

Заведите ритуалы

Мозгу важно переключиться и настроиться на отдых. Если вы допоздна работали, готовясь к важной презентации, у вас вряд ли получится сразу уснуть. Придумайте занятие, которое будет ежевечерне сигнализировать телу о готовности ко сну: прогулку, ванну или любые бьюти-процедуры, йогу, обсуждение с партнером прошедшего дня. Впоследствии ваш организм усвоит, что на этом этапе пора отключаться от дневных забот.

Вставайте с кровати, если сон не задался

Если вы проснулись среди ночи и спустя 20 минут не можете уснуть вновь, не ворочайтесь в кровати, а встаньте и займитесь каким-нибудь монотонным делом: вязанием, глажкой белья, чтением скучной книги. Главное — не брать гаджеты и не включать яркий свет, чтобы не сбивать биоритмы. Если вы останетесь вертеться в кровати, она приобретет негативный образ и в следующие вечера, ложась, вы будете вспоминать те мучительные часы без сна.

Попробуйте аутотренинги

При помощи аутотренинговых упражнений можно управлять сердцебиением и другими функциями организма, которые принято считать непроизвольными. Аутотренинги гармонизируют деятельность внутренних систем и расслабляют. В сети можно найти разные несложные техники — экспериментируйте, какие подойдут именно вам.

Не пейте снотворное

Сон, вызванный снотворным, отличается от естественного и проигрывает ему по части пользы. Снотворные средства не вызывают глубокого сна и соответственно снижают его восстановительную функцию.

Не стесняйтесь обратиться к психотерапевту

С нарушениями сна работают в рамках когнитивно-поведенческой психотерапии: мы разбираем и нейтрализуем стереотипы и негативные установки на сон, а также ведем дневник сна, чтобы понять, правда ли человек спит недостаточно для его здоровья или ему так лишь кажется.