Узнать, как дела у близких и друзей, поделиться последними новостями, найти рабочие контакты, а иногда и построить отношения — для всего этого сегодня достаточно зайти в соцсети. Коснулось это и вопросов создания семьи: в соцсетях мы смотрим, как наши знакомые заводят детей, как после этого меняется их жизнь, и в результате все чаще начинаем задумываться, чего хотим сами. Появляются сомнения, а иногда и страхи. Например, есть стереотипы, что рожать нужно как можно раньше или что сначала необходимо решить все финансовые и квартирные вопросы. Для совместного проекта с Банком «ДОМ.РФ» разбираемся, как на нас влияет чужой семейный опыт в соцсетях и есть ли основания для этих страхов и сомнений.

Процесс создания семьи и рождения детей 50 или даже 20 лет назад сильно отличался от того, как это происходит сейчас. Сегодня все больший пласт родителей составляют миллениалы — поколение, рожденное между 1981 и 1996 годами. Вполне логично, что их опыт сильно отличается от опыта их родителей (поколение X, рожденное в 1965–1980 годах) и бабушек и дедушек (поколение беби-бумеров, родившееся между 1946 и 1964 годами). Причем эти изменения можно наблюдать по всему миру.

Детей стали заводить позже: если в 1980 году в США средний возраст женщины при рождении первенца составлял 22 года, то к 2013 году он вырос уже до 26 лет, а к 2017-му — до 28 лет. Ситуация продолжает меняться и в Европе: если в 2013 году первый ребенок появлялся у женщины в среднем в 28,7 года, то к 2017 году эта цифра выросла до 29,1 года.

В России складывается похожая ситуация: если в 1995–1999 годах матерям при рождении первенца в среднем было 20,9 года, то в 2017 году — уже 28,5 года. И если раньше рождение и воспитание детей считалось главным событием в жизни женщины, сегодня все больше женщин хотят совмещать семью с карьерой — и откладывают появление первенца.

Меняется и состав семьи: если в 70-х в США нередко встречались семьи с пятью и более детьми, то сегодня большинство семей останавливается на двух детях. В Евросоюзе у 47 % семей сегодня один ребенок, у 40 % — двое, и лишь у 13 % — трое и больше детей. В России ситуация похожая, правда, с небольшими нюансами. С 2002 по 2015 год процент семей с одним ребенком уменьшился, а вот с двумя, тремя и более детьми, наоборот, вырос. Сегодня уровень рождаемости снова начал снижаться. При этом, по данным опроса Time, только 42 % миллениалов считают важным, чтобы ребенок рождался у женатых родителей — для остальных это менее принципиальный вопрос.

Возраст, когда люди решают стать родителями, изменился, а стереотипы остались. Но жить с оглядкой на них точно не стоит

Почему мы выкладываем фото своих детей

Миллениалы — одни из самых активных пользователей социальных сетей. По данным исследования Pew Research Center, в них сидит около 88 % опрошенных в возрасте 18–24 лет. Логично, что в социальных медиа находит отражение и их семейная жизнь — люди все активнее выкладывают в соцсетях фотографии своих детей и все, что с ними связано. Появился даже термин «шерентинг» — им описывают ситуации, когда родители пишут о воспитании детей онлайн. Часто это вызывает неоднозначную или даже негативную реакцию. Люди не понимают, зачем их друзья постоянно выкладывают своих детей, и могут связывать это с феноменом fake life — когда вам очень избирательно демонстрируют эпизоды из придуманной жизни, в которой все выглядит ярче и интересней, чем в реальной.

Исследования показывают, что родители делятся фотографиями детей по вполне понятным причинам: чтобы получить признание (в виде тех же лайков), поделиться новостями и эмоциями. Социальные сети оказываются еще и источником информации, в том числе и для родителей: они вполне могут заменить разговор с более опытными членами семьи или друзьями.

По мнению психолога Анастасии Рубцовой, мы живем в детоцентричном обществе: дети представляют для нас ценность. «Это 100 лет назад ребенок был скорее обузой и бедствием. Никому бы не пришло в голову им хвастаться. Сейчас ситуация другая, детей рождается мало, мы сами выбираем, когда их рожать, можем долго сомневаться, готовиться». Поэтому вокруг рождения детей есть некоторое напряжение. Тот, кто уже обладает этой ценностью, может вызывать зависть. Как, например, человек, который выкладывает фотографии с какого-нибудь европейского курорта, — нам кажется, что он состоялся или преуспел в какой-то важной для нас сфере. «Но кого-то это может и приободрить, — добавляет эксперт. — „Она смогла, и я смогу“». Как бы то ни было, мы (порой неосознанно) всегда примеряем чужой опыт на себя. Так работает эмпатия.

Как соцсети формируют наше отношение к родительству

Если раньше для того, чтобы посмотреть на чужой опыт родительства, нужно было иметь знакомых с детьми, то сегодня этот шаг легко можно пропустить — социальные сети помогают рассмотреть нюансы материнства и отцовства во всех ракурсах.

Чужой опыт создания семьи помогает нам задуматься, чего мы хотим сами — и что, возможно, нас останавливает. При этом страхи новых и будущих родителей, кажется, мало меняются от поколения к поколению. Например, опрос The New York Times показал, что многие люди не хотят заводить детей или пока не уверены в своем решении по вполне понятным причинам: еще не встретили партнера, с которым бы им хотелось это сделать, или хотят иметь больше свободы и возможность самостоятельно распоряжаться своим временем, многие же просто не уверены, что могут себе это позволить.

Сегодня в нашем распоряжении гораздо больше информации о детях и воспитании, чем когда-либо. Однако некоторых такой расклад, наоборот, пугает — изучив отрицательные стороны родительства, многие начинают представлять, что подобное обязательно случится и с ними. Так возникает еще один страх: есть те, кто считают, что дети требуют больших расходов, и начинают чувствовать себя недостаточно уверенно в плане финансов.

Как побороть страхи

Универсального способа, который помог бы разом от них избавиться, нет. Любой паре приходится самостоятельно решать, готова ли она к ребенку. И если да, то когда — и насколько большую семью хотела бы завести. Эксперты советуют вспомнить, как складывались ваши отношения с собственными родителями, и осознать, что ваш опыт будет иным.

Если вопрос в финансах, важно оценить, насколько вы уже готовы, и понять, что и как можно изменить. Попробуйте представить свою идеальную семью, какой она должна быть, в какой обстановке будут расти ваши дети, а затем прикинуть, что нужно сделать, чтобы к этому приблизиться. Для этого есть разные техники: например, можно попробовать пожить так, как будто у вас уже есть ребенок, то есть придерживаться определенного бюджета, а расходы на будущего ребенка откладывать на отдельный счет. Есть и другие приемы — например, подумать, не нужна ли вам дополнительная медицинская страховка, или расспросить знакомых родителей, как справляются с трудностями они.

Многие не могут решиться завести семью и детей, сетуя на элементарную нехватку места в квартире

Многие не могут решиться завести семью и детей, сетуя на элементарную нехватку места в квартире. Но у этой проблемы есть простое решение. Государство поддерживает молодые семьи и помогает им улучшать жилищные условия. Существуют различные субсидии и государственная ипотечная программа для семей с детьми. Ставка по ней — 6 % (а в некоторых банках — 5,25 %). Привлекательные программы есть и для родителей, у кого пока один ребенок, или для семей, которые только планирует детей. Ставки по ипотеке уже стали меньше 10 % и, скорее всего, будут снижаться и дальше. Вопрос с собственным жильем давно вышел из разряда нерешаемых, и если вы задумываетесь о детях и развитии своей семьи, квадратные метры не должны быть аргументом против. Главное — все правильно рассчитать. А еще не забывать, что родительство — это уникальный опыт, и узнать, каким он будет, можно, только попробовав.

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