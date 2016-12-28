Елка наряжена, гирлянды развешаны, а игристое охлаждается, дожидаясь боя курантов? Если вы уже успели подготовиться к празднику и не знаете, где провести время с семьей и близкими, — отправляйтесь на новогодние елки в «Авиапарк». Для совместного проекта мы собрали самые интересные новогодние развлечения торгового центра.

Для праздничной атмосферы организаторы подвесили под потолок десять шестиметровых елей, большие светящиеся подарки, огромных белых зайцев с золотыми бантами и многое другое.