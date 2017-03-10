Весенний дайджестЧто купить: Доступная альтернатива брендам масс-маркета
Пальто, куртка, костюм и другие необходимые предметы гардероба
Молодая марка из Нижнего Новгорода SHI-SHI делает почти невозможное, а именно хорошую российскую одежду за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Основатель марки Юлия Шинкарева создает базовые вещи, качество которых не уступает, а цены не превышают масс-маркет-бренды. Для нашего совместного проекта мы решили собрать десять интересных предметов гардероба.
Костюм из экокожи
Жакет и брюки SHI-SHI — бальзам на душу защитников окружающей среды, так как сделаны из экокожи. Носить лучше с белыми кроссовками и футболкой, чтобы не выглядеть как женщина-вамп.
Костюм с авторской вышивкой
Минималистичный костюм с вышитым на блузе пионом сделан из мягкой и приятной на ощупь ткани, которая почти не мнется. Такой комплект можно купить в сером, черном, пудровом и синем цветах.
Пальто-кокон
Найти красивую и удобную верхнюю одежду, к тому же не во вред кошельку, — сложное и трудоемкое занятие. SHI-SHI идеально вписывается в заданные рамки. Объемное вверху и зауженное книзу однобортное пальто с глубоким V-образным вырезом и поясом стоит 17 тысяч рублей. Более того, можно сшить по меркам клиента, любой длины, с утеплением или без.
Серое пальто с вышивкой
Все вышесказанное справедливо и по отношению к этой модели, однако на сером пальто еще и красуется вышивка в виде тюльпана. За цветок, правда, придется заплатить чуть больше.
Трикотажный комплект
Скромный топ и брюки на резинке вполне можно носить со всем — от пиджаков прямого кроя до белых рубашек и пальто-халатов. Под кофту подойдет тонкая однотонная водолазка, а сверху — жилетка.
Костюм с лампасами
Блуза свободного кроя бордового цвета сделана с потайной молнией на спинке. Хорошо сочетается с брюками со стрелками и лампасами в цвет блузы.
Пальто «Шаль»
Пальто с V-образным вырезом и воротником без лацканов оправдывает название и действительно напоминает накинутую на плечи шаль. Застежек нет, что, впрочем, компенсируется поясом.
Пальто-халат
Демисезонная модель, в которой даже без утеплителя будет комфортно как поздней осенью, так и ранней весной. Широкий воротник можно поднять в холодную погоду или во время ветра. Застежек в этой модели нет, зато есть пояс. Полезная деталь: можно изменить длину пальто, а также сшить с утеплением и вышивкой.
Комбинезон с кантом
Под комбинезон лучше поддеть футболку или водолазку как у модели. Обувь подойдет любая: от кроссовок до лодочек.
Бархатная куртка
Стеганая куртка на синтепоне сделана из итальянского хлопкового бархата. Куртка будет хорошо смотреться на контрасте со спортивными брюками. Можно также поиграть фактурами — к бархату подойдут кожаные или виниловые брюки.
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