Демисезонная модель, в которой даже без утеплителя будет комфортно как поздней осенью, так и ранней весной. Широкий воротник можно поднять в холодную погоду или во время ветра. Застежек в этой модели нет, зато есть пояс. Полезная деталь: можно изменить длину пальто, а также сшить с утеплением и вышивкой.