В каком отделении лучше перевозить бутылку вина, как надежно упаковать елочные игрушки и чем обернуть книжку с мягкой обложкой? Ответы на эти и другие актуальные вопросы вы найдете в нашем материале, главными героями которого стали воздушно-пузырчатая пленка, хлопковый наполнитель и крафтовая бумага.

Мы выбрали десять необычных и интересных предметов, которые пользуются популярностью у пользователей peer-to-peer-сервиса Grabr, и, основываясь на опыте и знаниях путешественников рассказали, как их правильно упаковать.

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