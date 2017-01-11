В каком отделении лучше перевозить бутылку вина, как надежно упаковать елочные игрушки и чем обернуть книжку с мягкой обложкой? Ответы на эти и другие актуальные вопросы вы найдете в нашем материале, главными героями которого стали воздушно-пузырчатая пленка, хлопковый наполнитель и крафтовая бумага.
Мы выбрали десять необычных и интересных предметов, которые пользуются популярностью у пользователей peer-to-peer-сервиса Grabr, и, основываясь на опыте и знаниях путешественников рассказали, как их правильно упаковать.
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Гранатовое вино
Алкоголь, если он, конечно, не из дьюти-фри, запрещено перевозить в ручной клади. Чтобы бутылка не разбилась и не испортила весь багаж, ее нужно обернуть в пузырчатую пленку в два-три слоя, скрепить скотчем, уложить в середину чемодана и проложить вещами.
Копилка
Лучший способ уберечь себя от банкротства — собирать деньги в копилку. Лучший способ уберечь ее от повреждений при перевозке — обернуть хлопковым наполнителем или воздушно-пузырчатой пленкой.
Объемный пуховик
Пуховик не только самый объемный, но также самый мягкий и пластичный предмет вашего гардероба. Мы советуем не брезговать этими качествами: в него можно в буквальном смысле завернуть самые хрупкие «грабы», например, фарфор, фаянс или елочные игрушки.
Фарфор
Независимо от того, какой ваш ответ на фундаментальный вопрос Анны Ахматовой про чай или кофе, всегда может возникнуть необходимость, например, привезти набор китайского фарфора в подарок. Делать это следует в шкатулке, кухонной корзинке или просто в обычной коробке — главное, не забыть изолировать предметы сервиза от соприкосновения, что можно сделать при помощи шарфа или футболки.
Елочные игрушки
Елочные игрушки, вероятно, будут самым уязвимым элементом вашего багажа, поэтому следует поместить их среди мягких вещей и бережно обернуть пузырчатой пленкой.
Книжка
Привезти редкое букинистическое издание — задача непростая. Книгу в твердом переплете оберните крафтовой бумагой, а в мягком — с обеих ее сторон приложите картон, чтобы не помять или не повредить углы.
Укулеле
Укулеле, она же гавайская гитара, в отличие от гитары обыкновенной, проще упаковать в чемодан. Лучше перевозить в жестком кофре, но за неимением последнего можно завернуть в одежду — отлично подойдет мягкий свитер или толстовка.
Пленочный фотоаппарат
Пленочный фотоаппарат следует перевозить в кожаном чехле, но, если вы приобрели его без твердого футляра, просто оберните бумагой. И да, не забудьте закрутить крышку объектива.
MacBook
Не сэкономить на MacBook Air из США — это, конечно, не смертный грех, но упускать такую возможность все же не стоит. Воздушный лэптоп лучше не распаковывать и перевозить в кастомной коробке: в отличие от Pro, Air можно легко повредить.
Коптер
Квадрокоптер, как и предыдущий предмет бытовой роскоши, лучше всего перевозить в коробке. Перевозить рекомендуем в ручной клади, хотя можно и в багаже, сняв с дрона самое хрупкое. Главное, заранее уточните, пустят ли вас с коптером в страну прибытия.
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