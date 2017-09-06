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Рафаэль Бордалу Пинейру — это лиссабонский Гауди. В столице Португалии даже есть сад, названный его именем. В нем среди кустов и в фонтанах его работы: гигантские ящерицы, морские обитатели, черный кот. Художник создавал и керамическую посуду, которая сама по себе если не произведение искусства, то как минимум значимая веха в дизайне.