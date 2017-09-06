Спецпроекты10 предметов для кухни, о которых вам нужно знать
Подборка для тех, кто устал от масс-маркета
В преддверии нового сезона мы в сотрудничестве с разными брендами составляем списки всего необходимого, чтобы у вас было меньше времени на поиски и больше — на приятные приготовления
В пасмурную погоду хочется, во-первых, не вылезать из-под горячего душа, во-вторых, готовить дома и обустраивать уют в квартире. Если с первым мы вам никак помочь не сможем, то по поводу второго у нас вместе с Williams et Oliver есть соображения. Совместно мы подобрали 10 предметов, которые сделают процесс приготовления комфортнее, а вашу квартиру — уютнее.
Мельница для соли «Медь»
7 920 рублей
В зависимости от происхождения соль сильно отличается по вкусу, форме, цвету, размеру и даже степени солености. Если вы хотите изменить размер гранул и нарушить целостность кристаллов, мельница William Bounds Ltd. с трехступенчатой регулировкой для крупного, среднего или мелкого помола справится лучше всего.
Кастрюля с крышкой «Веста»
13 026 рублей
Антипригарную посуду с тефлоновым покрытием критикуют за то, что она может насытить еду опасными химикатами. В чугунных кастрюлях Anolon пища не пригорает; они лучше всего подходят для блюд в собственном соку, мяса, картофеля, рагу.
Кастрюля с термометром
22 200 рублей
Голландские железные дороги получили неожиданное продолжение жизни: посуда Combekk полностью сделана из переработанного материала. Так что, если вам небезразлична экология, есть смысл остановить свой выбор на посуде из старых мостов, зданий и шпал, которые отслужили свой срок
Круглая разделочная доска
1 710 рублей
Доска для нарезки из твердого дерева сделана с желобками по периметру, чтобы сок с нарезаемых продуктов, стекал в них и не попадал в блюдо.
Столовый сервиз «Бабочки на лугу»
25 740 рублей
Посуда масс-маркет-брендов настолько примелькалась, что теперь, когда вы ходите в гости, процентов на 40 ваша кухня не будет отличаться. Что с этим делать? Искать новые бренды, как, например, минималистичный Lenox. Компания, кстати, с 1918 года поставляет посуду для Белого дома США.
Набор для напитков (14 предметов)
5 264 рубля
Стеклянный диспенсер идеально подходит для домашних посиделок и вечеринок. И хотя саму банку можно использовать только для холодных напитков, кружки в комплекте подойдут для какао, глинтвейна, шоколада.
Набор из фляжки и контейнера для завтрака «Пират»
1 190 рублей
Пластиковые контейнеры Emsa герметичные и гигиеничные; питьевой клапан разбирается и моется. Крышка при открытом клапане не закрывается. Контейнер для бутербродов удобно открывается с двух сторон и имеет съемную перегородку. Можно мыть в посудомоечной машине.
Обеденная тарелка
1 530 рублей
Фарфоровая коллекция Vulcania, как несложно догадаться по названию, отсылает к окаменевшей лаве — ее напоминает рельефная поверхность посуды. Благодаря тройному обжигу посуда очень прочная.
Готовая смесь для выпечки хлеба из цельнозерновой муки с отрубями
230 рублей
Находка для кулинаров. С натуральными и органическими смесями можно, например, испечь итальянский хлеб дома. В ассортименте — все от классического багета и теста для пиццы до сладкого бисквита. Есть и смеси без глютена, для вегетарианцев и веганов.
Салатник с резным краем «Капуста»
1 617 рублей
Рафаэль Бордалу Пинейру — это лиссабонский Гауди. В столице Португалии даже есть сад, названный его именем. В нем среди кустов и в фонтанах его работы: гигантские ящерицы, морские обитатели, черный кот. Художник создавал и керамическую посуду, которая сама по себе если не произведение искусства, то как минимум значимая веха в дизайне.
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