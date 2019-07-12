Капсульный, или максимально минималистичный и функциональный гардероб, воспевают блогеры и стилисты уже пару лет. В идеале, он состоит примерно из 30 вещей, все из которых сочетаются между собой. По словам экспертов, такой подход позволяет им тратить меньше денег и времени на сборы по утрам. При этом вы не теряете в количестве образов, так как пользуетесь всеми вещами.

В совместном материале с торговыми центрами «Гринвич» и «Пассаж» рассказываем, сколько шагов занимает создание капсульных гардероба и косметички. Охватить все аспекты за раз мы, понятное дело, не сможем — поэтому не пропускайте серию мероприятий о макияже и стиле в этих ТРЦ, чтобы прокачаться в теме. Первое и самое яркое из них пройдет уже в пятницу, 12 июля, в 19:00 — на площадке Greenplace выступит эпатажная модель и визажист Арюна Тардис. Далее последуют мастер-классы и паблик-токи Геворга, Ирины Зимы и других инфлюенсеров. Следите за соцсетями Greenplace в «Гринвиче» и «Пассажа». Все мероприятия бесплатны и без регистрации.