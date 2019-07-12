Спецпроекты37 на 7: Как и зачем создать капсульные гардероб и косметичку
Правда ли можно сократить количество вещей и косметики, чтобы получить больше образов
Капсульный, или максимально минималистичный и функциональный гардероб, воспевают блогеры и стилисты уже пару лет. В идеале, он состоит примерно из 30 вещей, все из которых сочетаются между собой. По словам экспертов, такой подход позволяет им тратить меньше денег и времени на сборы по утрам. При этом вы не теряете в количестве образов, так как пользуетесь всеми вещами.
В совместном материале с торговыми центрами «Гринвич» и «Пассаж» рассказываем, сколько шагов занимает создание капсульных гардероба и косметички. Охватить все аспекты за раз мы, понятное дело, не сможем — поэтому не пропускайте серию мероприятий о макияже и стиле в этих ТРЦ, чтобы прокачаться в теме. Первое и самое яркое из них пройдет уже в пятницу, 12 июля, в 19:00 — на площадке Greenplace выступит эпатажная модель и визажист Арюна Тардис. Далее последуют мастер-классы и паблик-токи Геворга, Ирины Зимы и других инфлюенсеров. Следите за соцсетями Greenplace в «Гринвиче» и «Пассажа». Все мероприятия бесплатны и без регистрации.
1 Проанализировать свой образ жизни
Предполагается, что сначала вы безжалостно разберете свой шкаф, упакуете неподходящие вам вещи для передачи друзьям или гаражной распродажи, а затем докупите то, чего вам не хватает и что подходит к имеющимся предметам. Самое главное на этом этапе — объективно относиться к собственному образу жизни. Если вы работаете с 9 до 6 в компании с дресс-кодом, возможно, есть смысл завести две мини-капсулы: для работы и отдыха. А если вы прежде всего цените комфорт и никогда не ходите на вечеринки, то не включайте в набор платья и каблуки. Посмотреть на создание капсулы можно будет в «Гринвиче» 26 июля. Стилист и автор телеграм-канала Style Stories Ирина Зима составит комплекты из Zara, Mango, Uniqlo и Massimo Dutti. И даже соберет список артикулов, по которым все вещи можно будет найти в магазинах.
Greenvich Greenplace (5 очередь, 1 уровень, напротив магазина Mango) | 26 июля, 19:00
2 Понять, насколько базовой или яркой будет ваша капсула
В капсульном гардеробе необязательно должны быть только базовые вещи: ничто не мешает вам выбирать любые модели, которые вы носите чаще всего. Много удачных капсул с принтами и яркими оттенками можно найти в блоге Wonder Wardrobe, а зарядиться вдохновением быть яркой — на паблик-токе и мастер-классе Арюны Тардис в «Гринвиче». Вечером в пятницу, 12 июля, неординарная модель и визажист расскажет о том, как оставаться эпатажной, но в то же время популярной и востребованной для подписчиков и рекламодателей. А днем в субботу 13-го проведет мастер-класс по созданию яркого летнего образа.
Greenvich Greenplace (5 очередь, 1 уровень, напротив магазина Mango) | 12 июля, 19:00 | 13 июля, 15:00
3 Поискать вдохновение — можно не в инстаграме, а в музее
Не советуем строить капсулу на последних трендах — они быстротечны, а выгода капсулы в том, что она прослужит вам годы. Та же Дарья Андронеску, основатель проекта Wonder Wardrobe, часто показывает на ютубе капсулы, вдохновленные классическим искусством: от Дали до Руссо. По ее словам, можно вдохновиться не только оттенками полотна, но и его сюжетом или значением. В пятницу, 19 июля, в Greenplace выступит Виктория Васильева из московского проекта «Синхронизация». На своей лекции «Поп-арт: искусство потребления» она расскажет о том, в чем заключается философия поп-арта, можно ли считать произведением искусства работу, которой не притронулся художник и какие законы поп-арта положил в основу Энди Уорхол.
Greenvich Greenplace (5 очередь, 1 уровень, напротив магазина Mango) | 19 июля, 19:00
4 Узнать секреты сочетания косметики
Вслед за капсульными гардеробами инфлюенсеры стали составлять капсульные косметички. Принцип такой же: это довольно небольшой набор продуктов, которые хорошо смотрятся на одном лице и позволяют быстро сделать повседневный макияж. Однако чтобы косметика хорошо работала друг с другом, нужно учитывать ее текстуры, а также теплоту и холодность оттенков. В этом поможет разобраться известный визажист Геворг на своем мастер-классе в «Пассаже».
«Пассаж», (велкам-зона, 0 уровень) | 20 июля, 19:00
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