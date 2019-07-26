Жакет Mezzatorre

14 700 рублей вместо 21 000 рублей — cкидка 30 %

(11 760 рублей при покупке 3 вещей, 10 290 — 4 вещей)

Жакеты выгодно покупать на распродаже. Большинство моделей и размеров обычно доживают до нее и радуют вполне разумными ценами. Выбирайте жакет из натуральной шерсти, оверсайз- или приталенного силуэта с ремнем, классических цветов и паттернов — тогда вещь станет инвестицией и прослужит вам долго. Такой жакет итальянского бренда может стать как основой повседневного гардероба, так и вещью, в которой уместно будет появиться на вечернем мероприятии, если правильно подобрать остальные составляющие образа.