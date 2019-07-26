СпецпроектыУже бегу: Какие дизайнерские вещи стоит купить с крупной скидкой в Екатеринбурге
10 вещей для женщин, мужчин и унисекс
The Village часто делится находками с распродаж. На этот раз в рамках совместного материала мы выбрали выгодные предложения из первого в Екатеринбурге аутлета Brands' Stories в микрорайоне Солнечный — там круглый год предлагают дизайнерские вещи со скидками от 30 до 70 %.
Для женщин
Белые джинсы Levi’s
2 600 рублей вместо 7 500 рублей — cкидка 62 %
Не стоит экономить на актуальном сегодня светлом дениме — светлый низ вы будете стирать чаще и очень расстроитесь, если пара потеряет товарный вид спустя пару месяцев. Эти 501-скинни интересны по нескольким причинам: они теплого белого оттенка, который подходит всем, не такие узкие у щиколоток, поэтому сохраняют актуальный прямой силуэт, при этом гораздо мягче денима из основной линейки Levi’s.
Сандалии Baldinini (No One)
7 170 рублей вместо 20 490 рублей — cкидка 65 %
(6 140 — по карте No One)
Обязательно примерьте их — у этих сандалий очень удобная подошва-подушка, благодаря которой ноги практически не устают от ходьбы. Что делает их идеальными для любого случая и образа — от занятых будней в городе в паре с легким брючным костюмом-оверсайз до экскурсий в отпуске в качестве акцента к нежному платью.
Жакет Mezzatorre
14 700 рублей вместо 21 000 рублей — cкидка 30 %
(11 760 рублей при покупке 3 вещей, 10 290 — 4 вещей)
Жакеты выгодно покупать на распродаже. Большинство моделей и размеров обычно доживают до нее и радуют вполне разумными ценами. Выбирайте жакет из натуральной шерсти, оверсайз- или приталенного силуэта с ремнем, классических цветов и паттернов — тогда вещь станет инвестицией и прослужит вам долго. Такой жакет итальянского бренда может стать как основой повседневного гардероба, так и вещью, в которой уместно будет появиться на вечернем мероприятии, если правильно подобрать остальные составляющие образа.
Ветровка Lacoste
9 650 рублей вместо 13 900 рублей — скидка 30 %
Светлую верхнюю одежду лучше выбирать из непромокаемых тканей — так больше шансов пореже ходить в химчистку. Ветровка не мнется и сворачиватся в компактный рулон, поэтому ее можно носить в сумке и накидывать во внезапную уральскую непогоду — поверх бермудов, белого денима, льняных платьев.
Поло Lacoste
4 850 рублей вместо 6 900 рублей — cкидка 30 %
Яркое поло безупречного качества — идеальный подарок к любому поводу и без. В Lacoste они есть всевозможных цветов и размеров, мужские и женские, с традиционным логотипом-крокодильчиком или его адаптациями.
Для мужчин
Куртка Brunello Cucinelli («Кашемир и Шелк»)
39 980 рублей вместо 133 267 рублей — cкидка 70 %
Сложно придумать более универсальную верхнюю одежду. Такую куртку и отцу не стыдно подарить, и самому носить хоть каждый день: с бейсболкой и футуристичными кроссовками, с чиносами и белой рубашкой. Сочетание разных фактур сделает любой комплект более интересным. Бонус для внимательных покупателей: подкладка куртки состоит из купры. Это редкая разновидность высококачественной вискозы, на ощупь идентичной натуральному шелку, но гораздо прочнее.
Джинсовка Calvin Klein Jeans
9 793 рублей вместо 18 890 рублей — cкидка 49 %
Такая унисекс-джинсовка могла остаться у вас со «Стенографии» — пусть окружающие думают, что вы зарубежный художник. Ее и аналогичные джинсы (женские и мужские) из коллекции Calvin Klein Jeans еще можно найти в интернет-магазинах за изначальную стоимость, а они уже висят в Brands’ Stories с приличной скидкой.
Брюки Сalvin Klein
5 383 рубля вместо 10 000 рублей — cкидка 46 %
Интересные брюки с лампасами — летний вариант на замену джинсам. Носите их с кроссовками, мокасинами и сандалиями. В качестве верха выбирайте базовые футболки любого цвета или худи.
Рюкзак Iceberg (No One)
26 690 рублей вместо 44 490 рублей — cкидка 40 %
(22 680 рублей — по карте No One)
Приятная цена за вещь из плотной ткани с вышивкой и отличная альтернатива поднадоевшим черным рюкзакам Kenzo и Gucci. В рюкзак влезет 15-дюймовый ноутбук и много повседневных мелочей.
Рубашка Tommy Hilfiger
8 883 рубля вместо 17 890 рублей — cкидка 50 %
Рубашки необязательно должны быть скучными. Сейчас полно вариантов с интересным карманом или аппликацией на спине — такие можно по-шпионски надеть в офис под пиджак или джемпер, а вечером рассекретиться и отправиться в бар. А еще этот вариант рискует стать унисекс-моделью: девушкам она тоже обязательно понравится.
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