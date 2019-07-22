Дарья Колосова

Современная мода постепенно становится гендерно-нейтральной, и это прекрасно. Спрос на унисекс-марки растет, а люди в свою очередь получают возможность покупать одежду без оглядки на половую принадлежность. При этом тренд на агендерность достаточно легко поддерживать, выбирая вещи даже в масс-маркете, не ограничивая себя секцией своего пола, ведь нередко нужные boyfriend's jeans проще отыскать в мужском отделе.

В основе нашей съемки лежал агендерный минимализм, к которому довольно часто обращаются за вдохновением и дизайнеры, и потребители. Его задача состоит в том, чтобы люди любого гендера чувствовали себя комфортно в повседневной жизни. Прямой крой, оверсайз, монохром — три кита, на которых держится концепция этого фотопроекта.