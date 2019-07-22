СпецпроектыУнисекс: три универсальных набора одежды от популярных стилистов
Что и как носить из мужского гардероба
Сегодня никого не удивишь наличием оверсайз-куртки в девичьем гардеробе, как и свободными джинсами мужского покроя. Казалось бы, строгое разделение одежды по половому признаку совсем себя изжило, но, как показывает практика, даже для такого свободного стиля нужен особый вкус. The Village Нижний Новгород совместно с новым мультибрендовым магазином одежды YO PRICE пригласил трех молодых нижегородских стилистов для создания концептуальных образов, универсально подходящих как молодому человеку, так и девушке.
Дарья Колосова
Современная мода постепенно становится гендерно-нейтральной, и это прекрасно. Спрос на унисекс-марки растет, а люди в свою очередь получают возможность покупать одежду без оглядки на половую принадлежность. При этом тренд на агендерность достаточно легко поддерживать, выбирая вещи даже в масс-маркете, не ограничивая себя секцией своего пола, ведь нередко нужные boyfriend's jeans проще отыскать в мужском отделе.
В основе нашей съемки лежал агендерный минимализм, к которому довольно часто обращаются за вдохновением и дизайнеры, и потребители. Его задача состоит в том, чтобы люди любого гендера чувствовали себя комфортно в повседневной жизни. Прямой крой, оверсайз, монохром — три кита, на которых держится концепция этого фотопроекта.
На героях:
Обувь муж. Keddo — 990,00
3 500,00(выгода 2510,00)
Обувь жен. Keddo — 690,00
3 500,00 (выгода 2810,00)
Туфли Paolo Vandini — 3 590,00
25 2990 (выгода 5 409,00) ,00
Ботфорты Ivory Collection — 1 490,00
11 999 (выгода 10 509,00) ,00
Брюки муж. HYDROGEN — 6 590,00
4 790 , 00 (выгода 18 700,00)
Рубашка жен. HYDROGEN — 3 290,00
12 690, 00 (выгода 9400,00)
Брюки муж. Meyer — 1 190,00
9 950,00 (выгода 7960,00)
Рубашка муж. Nothing but Love — 1 290,00
4 400,00 (выгода 3 110,00)
Шорты муж. B.Men — 990,00
3 199,00 (выгода 2 209,00)
Блузка LA REINE BLANCHE — 299,00
2 490,00 (выгода 2191,00)
Жилет муж. Emporio Armani — 8 790,00
44 790,00 (выгода 36 000,00)
Рубашка муж. Piazza Italia — 590,00
1 699,00 (выгода 1 109,00)
Майка AL FRANCO — 95,00
675,00 (выгода 580,00)
Кеды Spot On — 490,00
2 299,00 (выгода 1 809,00)
Пиджак муж. Emporio Armani — 10 990,00
69 890,00 (выгода 58 900,00)
Шорты джинсовые муж. Top Man — 990,00
2 799,00 (выгода 1 809,00)
Ремень муж. United Colors of Benetton — 1 190,00
2 990,00 (выгода 1 809,00)
Ремень армейский – собственность стилиста
Лиза Погодина
На съемке я всегда стараюсь рассказать историю, чтобы главный герой был каким-то персонажем. Чаще всего, конечно, вдохновляюсь фильмами и книгами.
Увидев замшевую куртку с бахромой, я сразу поняла, что луки будут строиться вокруг нее. В голове возникли образы пары бандитов, где парень — эдакий Брэд Питт из «Большого куша».
Уникальность и унисекс сейчас в тренде. В моем гардеробе давно поселились футболки, пиджаки и толстовки бойфренда. Смело советую отправляться в мужской отдел и создавать собственный стиль.
На героях:
Рубашка мужская серая Jonny Love — 2 690,00
10 290,00 (выгода 7 600,00)
Рубашка мужская желтая Jonny Love — 2 790,00
10 290,00 (выгода 7 500,00
Брюки мужские, беж, Meyef — 1 990,00
9 950,00 (выгода 7 960,00)
Галстук мужской Red Herring — 110,00
790,00 (выгода 680,00)
Куртка кожаная мужская TOP MAN — 4 990,00
14 899,00 (выгода 9 909,00)
Куртка мужская HYDROGEN — 13 290,00
51 090,00 (выгода 37 800,00)
Алена Сударикова
Мне очень нравится то, что сейчас стираются архаичные представления о том, какие элементы гардероба присущи мужчинам, а какие девушкам. Многие дизайнеры объединяют мужские и женские показы, постепенно агендерность становится нормой. Современная мода — про игру с одеждой и свободу в выборе.
Я ношу джинсы и косуху, которые отдал друг, папин пиджак с огромными плечами. Такое положение вещей для большинства более привычно. В нашей съемке мне хотелось показать, что это работает и в обратную сторону, поэтому верх в обоих комплектах из женского ассортимента магазина, благо размерная линейка Yo Price позволяет.
Именно блуза цвета слоновой кости и вдохновила на создание образов в духе YSL — смесь рок-н-ролла и богемного шика. В первом можно отправляться на вечеринку, а во втором, более расслабленном, пижамном стиле — на воскресный бранч следующим утром.
На героях:
Жакет Punto Roma черный — 990,00
9 490,00 (выгода 8 500,00)
Туфли мужские Pier One — 1 590,00
4 199,00 (выгода 2 609,00)
Туфли мужские Dune — 3 390,00
8 899,00 (выгода 5 509,00)
Брюки Punto Roma — 590,00
4 790,00 (выгода 4 200,00)
Брюки La Reine Blanche — 590,00
4 490,00 (выгода 3 900,00)
Блузка Punto Roma черная — 590,00
6 490,00 (выгода 5 900,00)
Блузка Punto Roma белая — 620,00
5 490,00 (выгода 4 870,00)
Туфли мужские Jafferson — 4 490,00
14 899,00 (выгода 10 409,00)
Туфли женские Betsy — 990,00
3 990,00 (выгода 3 000,00)
Джемпер мужской — 790,00
2 199,00 (выгода 1 409,00)
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Нижний Новгород
ТРК НЕБО, 3 этаж