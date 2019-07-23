Не нравится мне возвращение 90-х. Это плотные коричневые продукты, четко прорисованный выше естественной формы контур губ, глиттер и металлик. На мой взгляд, такая волна противоречит волне на натуральность и уникальность каждого лица.

В конечном итоге, вам должно быть комфортно в том или ином макияже в определенный момент времени. Поэтому визажисты, делающие супер-сексуальный графичный макияж, не станут менее востребованными. На каждого специалиста найдется клиент. Сейчас рынок настолько развит, что люди выбирают себе визажистов и других мастеров по собственным ощущениям. Например, я так выбрал стоматолога. Она меня успокаивает и умиротворяет, внутри я чувствую себя комфортно. Точно так же люди ориентируются в бьюти-индустрии. Это визуальная сфера, у всех нас есть инстаграм, где можно посмотреть работы и понять, отзываются ли они у вас внутри.

Перед началом макияжа я всегда провожу долгую беседу с клиентом: узнаю, чего бы ему хотелось, как он себе это представляет. Затем подыскиваю референсы и уточняю, что именно нравится на картинке в интернете — макияж или черты лица модели. В конечном итоге мне часто говорят: «Я вам доверяю, сделайте, как вы видите» — мне везет, промахов не было. В процессе мы можем скорректировать что-то, но это логично.