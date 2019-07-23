СпецпроектыГидрокостюм и губы из 90-х: Какие тренды бесят стилистов и визажистов
Как разобраться в море трендов и где в Екатеринбурге сделать образ бесплатно
В каждом сезоне запускают множество трендов, многие из которых не сочетаются между собой. При этом остромодные вещи стоят недешево, а в следующем сезоне рискуют стать неактуальными. В совместном материале с «Пассажем» стилист и визажист из Екатеринбурга рассказывают, какие тренды идут многим, а какие годятся только для подиумов — а также приглашают вас на бесплатные образы в ТРЦ 27 июля.
Ирина Корионова
— В сезоне весна-лето 2019 больше 35 трендов, и нормально, что далеко не все из них подходят каждому. Прежде чем купить понравившуюся вещь, нужно понять, какие шансы она имеет в вашем гардеробе и образе жизни. Мне больше всего близки total white и total beige — образы с ног до головы в белом и бежевом цвете, велосипедки, хлопковое кружево кроше, горох и плиссе. Эти тренды могут войти почти в любой повседневный гардероб реального человека и задержаться в нем на какое-то время. Также мне нравится тренд на кожу, но одеваться в него с ног до головы я не готова. Есть интересный тренд на сети, но его достаточно сложно внедрить. Пока я не понимаю, какое изделие из сетчатого материала я бы хотела иметь в своем гардеробе.
Не все понимают, что понятие «дорого» не обязательно включает золото и меха, а «сексуально» — вещи в обтяг
Соответственно, не нравятся мне тренды, которые сложно внедрить в повседневный гардероб — это этнические мотивы с бахромой и сложными узорами, максимально пышные юбки и оборки, крупные текстильные цветы, мотивы гидрокостюма. Такие вещи не всегда уместны и в них бывает неудобно.
От своих клиентов я получаю в основном стандартные запросы. Все хотят казаться стройнее и подобрать хорошо сидящие, представительные на вид вещи. Однажды довольно милая девушка с хорошей фигурой, собираясь на свадьбу, попросила меня подобрать такой наряд, «чтобы все подруги и родственники умерли от зависти». Такие желания вполне объяснимы, другое дело, что не все понимают, что понятие «дорого» не обязательно включает золото и меха, а «сексуально» — вещи в обтяг.
Если запрос клиента не соответствует моим взглядам, я ни в коем случае не отказываюсь от него. Очень часто человек просто не пробовал носить вещи современного кроя и ему нужна пауза, чтобы примерить и обдумать новые образы. Одна из моих клиенток все время хотела подчеркнуть достоинства своей фигуры обтягивающими платьями и короткими юбками. Но мы нашли общий язык: оставили длину мини и подобрали более актуальный неочевидный крой.
Вдохновить на удачный образ может что угодно, не только модные журналы. Для меня это путешествия, книги и кино. Мне очень нравятся автобиографии, например, «Рокэтмен» об Элтоне Джоне, который я посмотрела недавно. Люблю, когда для фильмов создают костюмы такие авторитетные дома мод, как Gucci. И общение! Встречи и мастер-классы с профессионалами мира моды дают толчок к развитию стиля.
Константин Гарагуля
— Главный тренд в макияже сегодня — естественность. Он отвечает за полупрозрачную кожу, тонкие текстуры, неплотный слой тональных средств, веснушки и индивидуальные особенности каждого человека. Становятся востребованными multi-use продукты, которые можно использовать одновременно как помаду, тени и румяна. Из оттенков выбирают коричневый, подчеркивающий летний загар, и золотисто-персиковые румяна, освежающие и омолаживающие кожу. Этот тренд мне ближе всего. Моя политика в макияже для клиента — это именно естественность. Я считаю, что каждая девушка индивидуальна и красива по-своему. Не люблю делать одну и ту же схему макияжа на каждом человеке — нужно по-особому работать с каждой девушкой, чтобы подчеркнуть истинную красоту и особенности лица.
Не понимаю, почему в школе девочек учат шить фартуки, но не учат краситься на свидание и собеседование
Не нравится мне возвращение 90-х. Это плотные коричневые продукты, четко прорисованный выше естественной формы контур губ, глиттер и металлик. На мой взгляд, такая волна противоречит волне на натуральность и уникальность каждого лица.
В конечном итоге, вам должно быть комфортно в том или ином макияже в определенный момент времени. Поэтому визажисты, делающие супер-сексуальный графичный макияж, не станут менее востребованными. На каждого специалиста найдется клиент. Сейчас рынок настолько развит, что люди выбирают себе визажистов и других мастеров по собственным ощущениям. Например, я так выбрал стоматолога. Она меня успокаивает и умиротворяет, внутри я чувствую себя комфортно. Точно так же люди ориентируются в бьюти-индустрии. Это визуальная сфера, у всех нас есть инстаграм, где можно посмотреть работы и понять, отзываются ли они у вас внутри.
Перед началом макияжа я всегда провожу долгую беседу с клиентом: узнаю, чего бы ему хотелось, как он себе это представляет. Затем подыскиваю референсы и уточняю, что именно нравится на картинке в интернете — макияж или черты лица модели. В конечном итоге мне часто говорят: «Я вам доверяю, сделайте, как вы видите» — мне везет, промахов не было. В процессе мы можем скорректировать что-то, но это логично.
Я много смотрю Pinterest для вдохновения. А еще просто стараюсь жить и получать удовольствие от жизни — это очень вдохновляет. Делать то, что нравится, слушать музыку, спасать птенцов на улице, водить автомобиль, ходить на выставки.
Сейчас я сильно горжусь российскими визажистами: мои коллеги уделяют больше внимания трендам и следят за западным рынком. Но у нас с европейскими мейкап-артистами разные подходы к работе: мы больше нацелены на клиента и хотим предвосхитить ожидания. Я знаю, что в Нью-Йорке очень ценят русских визажистов — они очень техничны, умеют работать с искушенными клиентами и делать свою работу безупречно.
Советую по возможности посещать мастер-классы и консультации визажистов. Такие сейчас проводят многие бренды. Кроме знакомства с трендами, мы помогаем разобраться с классическими будничными затруднениями, с которым сталкивается каждая девушка: не ложится тон, скатываются тени. Не понимаю, почему в школе девочек учат шить фартуки, но не учат краситься на свидание, собеседование и праздники.
Summer Beauty Day
27 июля с 15:00 до 18:00 | Нулевой уровень ТРЦ «Пассаж»
Бесплатные экспресс-образы от Ирины Корионовой, Константина Гарагули, а также Кенана и Сергея Любимова из Москвы.
Необходимо записаться заранее. Заявки принимают в директе «Пассажа» в инстаграм в формате: ФИО и телефон.
материал подготовлен при поддержке