В женском фитнесе не меньше загадок, чем в точке G — не вполне понятно, что это, зачем нужно и как устроено. Со спортивной точки зрения разницы между мужским залом и женским практически нет. Отличие разве что в весах, с которыми работают спортсмены разных полов. А вот организация работы и процесса тренировок в женском клубе заметно отличается. Вместе с тренером фитнес-клуба Woman Gym Дарьей Михайловой мы составили чек-лист, который поможет понять, подходит ли вам фитнес-клуб, где тренируются и работают только женщины.
Тренер фитнес-клуба Woman Gym
Дарья михайлова
фитнес-клуб для женщин — это, в первую очередь, место, где можно снять социальные маски и остаться просто собой. В Woman gym мы принимаем женщин влюбленных или уставших, грустных или вдохновленных. Мы хотим чтобы каждая из вас была здорова и счастлива. Поэтому в нашем клубе нет конкуренции, но есть внимание, забота и много женской энергии. Здесь некого стесняться, здесь все свои. Если вы разделяется идею любви к себе, душевной гармонии, спорта ради себя, то мы будет рады вам в нашем дружном женском сообществе.
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