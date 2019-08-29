фитнес-клуб для женщин — это, в первую очередь, место, где можно снять социальные маски и остаться просто собой. В Woman gym мы принимаем женщин влюбленных или уставших, грустных или вдохновленных. Мы хотим чтобы каждая из вас была здорова и счастлива. Поэтому в нашем клубе нет конкуренции, но есть внимание, забота и много женской энергии. Здесь некого стесняться, здесь все свои. Если вы разделяется идею любви к себе, душевной гармонии, спорта ради себя, то мы будет рады вам в нашем дружном женском сообществе.