Ненужные вещи кому-то нужны!



Не важно, какого размера ваш гардероб — в нем наверняка найдется пара вещей, которые перестали приносить прежнюю радость. Мы поможем им найти новых владельцев!

До конца сентября отнесите ненужные вещи в один из 2 500 постаматов PickPoint и получите 15% - ную скидку на новую коллекцию дома моды HENDERSON. А сданную вами одежду передадут в фонд «Второе дыхание», откуда она отправится на помощь малообеспеченным семьям.

Цель — собрать тонну вещей для тех, кому они действительно нужны.