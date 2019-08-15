СпецпроектыТест: Насколько захламлен ваш гардероб?
И полезные советы, как избавиться от ненужной одежды
Осознанное потребление из модного тренда постепенно превращается в образ жизни. Тем не менее, как и с любым глобальным движением, ситуация с ним, скорее, такая: все об этом слышали, поняли, что пора что-то менять, но «пока пусть начнет кто-нибудь другой». Вместе с домом мужской моды HENDERSON мы составили тест, из которого вы узнаете, не пора ли вам пересмотреть свои потребительские привычки — а заодно и гардероб.
Ненужные вещи кому-то нужны!
Не важно, какого размера ваш гардероб — в нем наверняка найдется пара вещей, которые перестали приносить прежнюю радость. Мы поможем им найти новых владельцев!
До конца сентября отнесите ненужные вещи в один из 2 500 постаматов PickPoint и получите 15% - ную скидку на новую коллекцию дома моды HENDERSON. А сданную вами одежду передадут в фонд «Второе дыхание», откуда она отправится на помощь малообеспеченным семьям.
Цель — собрать тонну вещей для тех, кому они действительно нужны.
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