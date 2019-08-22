СпецпроектыЗаработать на покупке смартфона: Как это работает
Можно выбрать деньги на связь или безлимитный интернет
The Village часто разбирает акции и бонусные программы различных компаний, чтобы понять, какие из них по-настоящему выгодны. В сегодняшнем прицеле — новый кешбэк от оператора Мотив. Сегодня кешбэк-сервисы действуют почти в каждом магазине. По данным аналитиков ePN Cashback, 25 % покупок в рунете совершается с использованием кешбэка, а к 2020 году каждая третья покупка будет совершаться с кешбэком как в онлайн-, так и в оффлайн-ритейле. В совместном материале с Мотив рассказываем, кому подходит новая акция и почему ради нее стоит задуматься о смене оператора.
2
варианта кешбэка предлагает Мотив своим клиентам, купившим 4G-смартфон в любом месте
Можно выбрать либо деньги на счет телефона, которые поступят туда в течение трех дней, либо безлимитный интернет на 90 суток.
Тысячи рублей хватит, допустим, на оплату трех месяцев использования настраиваемого «Своего тарифа» с 15 гигабайтами интернета, безлимитом на соцсети, 250 минутами и 50 смс. Также деньги можно потратить на оплату тарифов «Черный», «Зеленый», «Желтый» и «Красный», а еще «Вся Россия!», «Вся Россия! 2».
1 000
рублей на счет получат абоненты Мотив, выбравшие материальный кешбэк
10
мегабайтов вы получите вместо
одной минуты, если вам не хватит интернета
Если вы сомневаетесь, сколько тратите и какой тариф выбрать, не переживайте — Мотив легко обменивает минуты на гигабайты. Просто наберите *114*500*[количество минут для обмена]#. Количество запросов не ограничено.
Для регистрации понадобится заполнить простую анкету, ввести IMEI своего нового смартфона и приложить фото чека. IMEI — это уникальный номер каждого гаджета. Его можно посмотреть на коробке от телефона, набрать *#06# или поискать в его настройках информацию «Об этом устройстве».
7
дней дается на регистрацию покупки на сайте акции, чтобы получить кешбэк
8
дней максимум займет переход
на Мотив со своим номером
Для того, чтобы сменить оператора, не нужно тратить время и деньги на покупку новой симки. Все, что потребуется — заполнить заявку на сайте Мотив и выбрать удобный для вас офис оператора либо заказать бесплатную по Екатеринбургу доставку новой сим-карты. Привычный номер привяжется к ней в течение 8 дней. Остаток средств со счета другого оператора вы также получите, порядок и сроки уточняйте у его сотрудников.
Кешбэк — не единственная выгода перейти на уральского оператора. Кроме самого Мотива, бонусы на постоянной основе дарят партнеры оператора. Среди прочих, в его программу «Для своих» входят кинотеатры в «Гринвиче» и «Пассаже», парк развлечений «Разгон», Свердловский театр драмы и ЦСД, «ЛитРес», Lamoda, «Л’Этуаль», сервисный центр Apple и провайдер Convex.
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ПАРТНЕРа дарят скидки
клиентам Мотив
материал подготовлен при поддержке