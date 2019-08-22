The Village часто разбирает акции и бонусные программы различных компаний, чтобы понять, какие из них по-настоящему выгодны. В сегодняшнем прицеле — новый кешбэк от оператора Мотив. Сегодня кешбэк-сервисы действуют почти в каждом магазине. По данным аналитиков ePN Cashback, 25 % покупок в рунете совершается с использованием кешбэка, а к 2020 году каждая третья покупка будет совершаться с кешбэком как в онлайн-, так и в оффлайн-ритейле. В совместном материале с Мотив рассказываем, кому подходит новая акция и почему ради нее стоит задуматься о смене оператора.