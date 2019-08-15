17 августа на площадке «Дом.ru» у Театра драмы с 12:00 до 19:00 будет работать эколекторий «ЭкоДом», посвященный ответственному потреблению и современным принципам обращения с отходами.

На площадке выступят экоактивисты: представитель завода по переработке вторичного пластика «Экополис» Оксана Корсунова, основатель проекта NoplasticItsFantastic Олеся Беспрестова, а также основатель проектов «ЭкоТакси», «Ноль отходов», «Разделяйка», «Вещеворот» и «Челябинск, дыши» Дмитрий Закарлюкин и другие.

Это не единственная эко-инициатива телеком-оператора «Дом.ru». Екатеринбург — первый в России город, где компания организовала сбор устаревшей техники для последующей утилизации. В дальнейшем компания планирует реализовать проект еще в 55 городах России. Всего на переработку хотят собрать более 1 миллиона роутеров и ТВ- приставок, чтобы переработать их на специализированных заводах без вреда для экологии. Сервисные центры «Дом.ru» в Екатеринбурге теперь принимают на утилизацию ненужные роутеры. В городе их пять, адреса можно посмотреть на сайте провайдера.

Принимаются любые роутеры, вне зависимости от того, являетесь ли вы клиентом «Дом.ru» — главное, чтобы они не были арендованы у какого-либо провайдера. Взамен вы получите скидку на современный роутер в 500 рублей и сможете сразу вызвать к себе техника для установки и настройки или же использовать его для подключения к другому провайдеру.

Проект реализуют в партнерстве с «Российским экологическим оператором» (РЭО), который взял на себя обязанности по доставке утилизируемого оборудования до перерабатывающих заводов. Утилизировать пластиковые корпуса и внутренние микросхемы будет корпорации «Экополис», чтобы затем повторно использовать это сырье для производства новых товаров. «Дом.ru» займется организацией сбора и заменой устаревшего пользовательского оборудования на новые устройства.

ПРомоновость лекторий «Экодом» от «Дом.RU» 17 августа | 12:00-19:00 Октябрьская площадь, 2

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